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2019小文青閱讀趣 職能探索玩一夏

2019-06-27 14:34新北市藝遊

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資料提供／新北市立圖書館

為提供小朋友暑期正當休閒活動，新北市立圖書館透過推展職能閱讀體驗，利用共讀、共玩及多元學習方式，帶領孩子們發掘專長，培養未來發展，同時關懷弱勢學童，並結合陪讀幸福餐券服務，將圖書館是個知識大寶庫的理念傳達給每個孩子，鼓勵孩子們利用漫長暑假共同體驗閱讀美好。

「新北嚴選」主題書展─由新北市各國中小閱讀推動教師推薦「科普」、「語文」、「職人」等主題圖書，鼓勵學童暑假看好書，累積知識。

悠遊樂學講座─暑假期間辦理多元閱讀講座，透過不同主題的專家分享知識經驗，提供學童不同主題的知識饗宴。

優質研習課程（含陪讀活動）─以「職人」為主題，辦理體驗活動，鼓勵學童動手做，做中學，認識不一樣的職業體驗。

歡樂電影院─播放兒童喜歡的電影，讓學童暑假不用進電影院，就可以看到好電影。

童話故事屋─由圖書館故事志工為學童說好聽的繪本故事，快樂過暑假，故事聽不完。

藝文展演饗宴─新北市立圖書館藝文中心辦理多場藝術作品展覽，培養學童的藝術素養。

多元閱讀推廣─辦理藝術表演、閱讀護照等活動，利用多元閱讀方式，讓學童暑假閱讀不寂寞。

-INFORMATION-

07/01-08/31

新北市立圖書館

02-2953-7868#8009鄭小姐

www.library.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P66「遊藝雙城」之「新北市立圖書館總館」

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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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