2019全國動畫系聯展─既視感

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06/01-06/30

府中15新北市動畫故事館（板橋區府中路15號）

02-2968-3600#211服務臺

www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

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其他活動請參見P71「遊藝雙城」之「府中15」

動畫，是賦予無生命形式運動的一種幻覺，透過快速的閃爍及連續的影像，使得影像開始運動，稱之為「視覺暫留」；而「既視感」是種記憶過程中短暫的錯亂，不曾有過的經驗與感受，卻在腦海中產生短暫似曾相識的幻覺，也稱為「幻覺記憶」。「動畫」與「既視感」皆為腦海中的一種幻覺，因此當人們受到觸發就會產生幻覺。

此次聯展將《既視感》比擬成動畫中的幻覺，因為創作過程中，靈感總是如電光石火般，稍不留神、不注意就將錯過並遺忘，但曾經發生的事、曾經有過的想法，不代表不存在，只是深蟄於大腦的深處，或許等待下次的既視感將記憶喚醒、將幻覺觸發。

動畫家將腦海中的畫面甚至是無形的想法，透過紙筆、透過科技與光影，繪製流暢的線條，使用俐落的技法將它產生、呈現，並透過視覺暫留的幻覺進入眼裡，成為記憶，存在腦海，與人串連。

府中15新北市動畫故事館延續去年首次辦理以全國動畫相關科系為主題之特展，今年的「2019全國動畫系聯展─既視感」以動畫表現技法為分類主題，讓市民朋友一目了然動畫創作的千變萬化，並邀請全國12所大專院校聯合展出精選創作，包含有完整動畫播放、海報、劇照及實體作品，以完美演繹各種技法，帶領大家穿梭在不同技法之間的差異與相似，同時新北市紀錄片放映院亦將精選各校動畫作品聯合放映。