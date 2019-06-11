親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

2019全國動畫系聯展─既視感

2019-06-11 10:22新北市藝遊

分享

06/01-06/30

府中15新北市動畫故事館（板橋區府中路15號）

02-2968-3600#211服務臺

www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P71「遊藝雙城」之「府中15」

動畫，是賦予無生命形式運動的一種幻覺，透過快速的閃爍及連續的影像，使得影像開始運動，稱之為「視覺暫留」；而「既視感」是種記憶過程中短暫的錯亂，不曾有過的經驗與感受，卻在腦海中產生短暫似曾相識的幻覺，也稱為「幻覺記憶」。「動畫」與「既視感」皆為腦海中的一種幻覺，因此當人們受到觸發就會產生幻覺。

此次聯展將《既視感》比擬成動畫中的幻覺，因為創作過程中，靈感總是如電光石火般，稍不留神、不注意就將錯過並遺忘，但曾經發生的事、曾經有過的想法，不代表不存在，只是深蟄於大腦的深處，或許等待下次的既視感將記憶喚醒、將幻覺觸發。

動畫家將腦海中的畫面甚至是無形的想法，透過紙筆、透過科技與光影，繪製流暢的線條，使用俐落的技法將它產生、呈現，並透過視覺暫留的幻覺進入眼裡，成為記憶，存在腦海，與人串連。

府中15新北市動畫故事館延續去年首次辦理以全國動畫相關科系為主題之特展，今年的「2019全國動畫系聯展─既視感」以動畫表現技法為分類主題，讓市民朋友一目了然動畫創作的千變萬化，並邀請全國12所大專院校聯合展出精選創作，包含有完整動畫播放、海報、劇照及實體作品，以完美演繹各種技法，帶領大家穿梭在不同技法之間的差異與相似，同時新北市紀錄片放映院亦將精選各校動畫作品聯合放映。

分享

新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

相關新聞

生命的旋律─李石樵紀念特展

2019-06-11 10:22

駐顏術─油畫修復特展

2019-06-11 10:22

2019新北市美展徵件起跑

2019-03-20 15:01

2019新北市畢業祭青春分號不句號

2019-03-20 14:36

科幻未來 中村光毅動畫美術回顧展

2019-03-20 13:57

紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

2019-02-27 11:55

木雕同樂會木雕創作聯展

2019-02-27 11:55

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52

臉友─臺灣原住民人面文物特展

2019-01-28 11:53

2019新北青年參與社造行動 徵選起跑

2019-01-28 11:53

2019新北市文化走春

2019-01-28 11:53

曙光祭─ Reborn

2018-12-27 14:13

2019 文化走春

2018-12-26 15:52

共茗─世界茶文化之旅

2018-12-26 15:52
看更多

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:08

美中貿易戰25%關稅生效！台商如何接招？

2019-06-09 15:06

從郭台銘到騰訊都用它擴大影響力 2019年最夯商業關鍵字：社交裂變

2019-06-06 15:53

謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

2019-06-05 12:36

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

讓她們不必當「伸手牌」！林瑞陽和他的820萬媽媽粉

2019-06-06 15:45

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:29

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

碳爐燒熾飄散鵝香 燒鵝界連5年摘星的街邊燒味

2019-06-03 08:58

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:26

台灣50季度調整 要你賺到時機財

2019-06-06 14:54

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

郵輪內幕大揭密 汪洋中的移動城市

2019-06-06 16:03

趕緊甩掉不然後悔莫及 這16大壞習慣你中了那些？

2019-06-10 08:40

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

貿易戰成失速列車？ 華爾街 美台科技大老有話要說

2019-06-06 10:44

綠營初選 小英要動員5萬人逆轉賴神

2019-06-05 16:16

台灣唯一無二的活體蟹懷石

2019-06-03 08:54

郭董背後高人操盤 韓國瑜慘遭大面積切割

2019-05-30 11:01

貿易戰正酣 油價走跌湊熱鬧

2019-06-05 12:59

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 08:58

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

台積電「挺」華為沒在怕 神秘控管系統曝光

2019-05-31 09:38

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

實現自主創新 中國大陸半導體業寄望於RISC-V

2019-06-06 14:10

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

破解5G經濟學難題 台灣還有機會迎頭趕上

2019-06-05 16:19

半導體淡季不淡 環球晶喊旺

2019-06-05 13:51

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top