駐顏術─油畫修復特展

分享 facebook

為永留青春面容，人們尋覓各方名醫，煥發歲月底下的美麗容顏。畫作保存修復亦如駐顏一般，須經專業修復師細心維護，方能留住畫作光彩，繼續流傳萬世。

「油畫」是臺灣近代藝術史中重要的西化象徵，自日治時期起，臺灣藝術家無論在技法或思想上皆深受影響，包含活躍於新北市的李石樵、李梅樹、楊三郎等前輩藝術家。時至今日，油畫依然是大眾最為熟悉的繪畫形式。近百年時光，前輩藝術家的作品在歲月中漸漸褪去風華；為使作品延續其飽滿的生命色彩，讓後人能一睹藝術大師的曠世真跡，歷代修復師持續與時間賽跑，穿越時空和畫作對話，積極進行藝術修復工作。

為提升文物修復保存觀念，新北市政府文化局與北師美術館自105年起，共同策劃文物修復系列展，此次策辦「駐顏術─油畫修復特展」，與專業藝術品修復團隊攜手合作，展示油畫修復遇到的各種情況，使大眾對自家收藏以及公共文化資產保存產生危機與使命感。

此展再現半世紀前的油畫畫室，讓觀眾走入復古的畫室空間，感受藝術家的作畫習性、畫具及油彩知識。此外，亦如實還原修復師的修復工作室，以「參與式」的互動展示，同時亦規劃有「誰是大畫家」、「駐顏診療室」等教育活動，讓大家可以動手學習修復技法的奧妙，共同積累臺灣藝術發展的重要根基！

-INFORMATION-

即日起至12/29

新板藝廊(板橋區漢生東路166號）

02-2950-6606服務臺

www.culture.ntpc.gov.tw/newtaipeigallery

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P71「遊藝雙城」之「新板藝廊」