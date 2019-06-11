生命的旋律─李石樵紀念特展

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為積累新北市立美術館成立之聲量，新北市政府文化局推動新北市前輩藝術家系列展，首檔為106年11月的「藝術家之眼─李梅樹特展」，期盼一步步建立屬於新北市的藝術發展史。今年則將展出臺灣日治時期第一代西洋畫家李石樵的經典創作。1908年出生於新北市泰山區的李石樵大師，為臺灣藝術史上色彩最為鮮明的實驗者和社會觀察者，不僅在臺灣藝術發展中佔有關鍵的歷史地位，更謹慎揣摩西洋藝術現代諸家本質，培育無數藝術新芽，為國人留下許多珍貴的藝術資產，是臺灣通往西方現代藝術的一道橋梁。

此次展出李石樵大師共33幅作品，包含「建設」、「市場口」、「合唱」等代表性巨作，更結合多媒體互動裝置使觀眾產生全新感受。展覽中呈現其各時期所鑽研的主題，含括寫實主義、抽象主義、立體主義、超現實主義等本質與技巧，除展現他多元的繪畫語彙，以及對色彩、構圖的嚴謹佈局，更能看出他畫作中對社會犀利的觀察，可由其中感受他對臺灣社會發展的種種心聲。期待藉由此次的紀念特展，與市民朋友共同聆聽李石樵藝術生命的謳歌，共譜城市的美學歷史。

-INFORMATION-

06/08-08/18

新北市藝文中心(板橋區莊敬路62號）

02-2253-4417#122服務臺

www.artcenter.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P70「遊藝雙城」之「新北市藝文中心」