親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
KH Style
Takao樂高雄
新北市藝遊
臺中新聞

郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

2019新北市美展徵件起跑

2019-03-20 15:01新北市藝遊

分享
為獎勵美術創作，提升藝術創作水準，每年辦理美術展覽徵件競賽，希望以此鼓勵各類別藝術工作者持續深耕不輟，共同創造豐碩的藝術成果。

新北市美展徵件類別共計10項，每屆徵件5項，以隔年輪辦方式進行。每年除吸引新北市與來自全國各地的創作者前來參與外，另已培育無數視覺藝術創作人才，並鼓勵新興藝術家及相關系所學生參賽，民眾亦可透過展覽欣賞到多元豐富的藝術面貌。

一年一度新北市美展又要開始徵件！喜愛藝術創作的朋友，大顯身手的機會來了，千萬不要錯過這一場由新北市政府文化局主辦的藝術盛會。

「2019新北市美展」自4月1日至5月10日進行徵件，徵件類別包括水墨類、書法類、篆刻類、膠彩類、雕塑類等5類，總獎金高達130萬元，除各類首獎獎金10萬元、第二名獎金6萬元、第三名獎金4萬元、優選獎則為1萬元；另設「新北獎」獎金25萬（含首獎獎金10萬元），作品也將由新北市政府文化局典藏。

分享

參賽者參加類別不限，每類以1件參賽作品為限。參賽作品須為106年以後之創作，只要從事藝術創作之國內外人士並領有中華民國政府簽發之相關證明文件，歡迎把握機會踴躍報名參加。相關資訊及報名表單請至新北市政府文化局網站查詢與下載。

分享
分享

資料提供／新北市政府文化局

04/01-05/10│新北市政府文化局／藝術展演科（板橋區漢生東路166號2樓）│ 02-2950-9750#111林小姐│www.culture.ntpc.gov.tw│更多活動詳情請上官網或電洽查詢

新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

相關新聞

2019新北市畢業祭青春分號不句號

2019-03-20 14:36

科幻未來 中村光毅動畫美術回顧展

2019-03-20 13:57

紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

2019-02-27 11:55

木雕同樂會木雕創作聯展

2019-02-27 11:55

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52

臉友─臺灣原住民人面文物特展

2019-01-28 11:53

2019新北青年參與社造行動 徵選起跑

2019-01-28 11:53

2019新北市文化走春

2019-01-28 11:53

曙光祭─ Reborn

2018-12-27 14:13

2019 文化走春

2018-12-26 15:52

共茗─世界茶文化之旅

2018-12-26 15:52

2018 新北市歡樂耶誕城

2018-11-29 12:21

新北市立十三行博物館常設展全新登場

2018-11-29 12:21

第二屆大臺北當代藝術雙年展「超日常 Daily + 」

2018-11-29 12:21

空軍三重一村新北市眷村文化園區開園慶

2018-10-31 14:03

景框之外臺灣電影職人特展

2018-10-31 14:03

第二屆大臺北當代藝術雙年展「超日常」Daily+

2018-10-31 14:03

2018 新北市眷村文化節

2018-10-01 11:55

IAC 跨界．東方 第48 屆國際陶藝學會會員大會

2018-09-30 15:51

2018 樂壇新星音樂會

2018-09-28 16:28
看更多

熱門文章

「極度乾燥」出走、永福樓收攤 東區商圈倒店潮不是你想的那樣

2019-03-18 10:57

把Dyson當iPhone賣 千元就買得到的吸塵器 何必花上萬元？

2019-03-19 11:19

大考數學0分 法官助理當10年 一關鍵讓她轉任律師

2019-03-19 10:36

還在拿紙本發票？這樣做獎金可以自動入帳

2019-03-20 13:22

「不配住紐約」的一代 不只賴在家 還能不下床！

2019-03-19 12:00

眾叛親離！民投董座郭倍宏意外下馬：都是我的錯

2019-03-20 13:00

賠5千萬還翻倍賺回來！他用十年悟出選股三心法

2019-03-20 11:30

瞬間到香港 有哏眷村 左營果貿社區

2019-03-18 14:12

下班直奔回家吃飯、看影集？你也中了「戀家」的招

2019-03-19 12:00

積極回應空污報導 台塑、政府：徹查所有煙囪

2019-03-19 11:59

走進百年小鎮的日常 探尋美濃春光

2019-03-18 15:33

賴清德為何決意參選總統？會贏嗎？

2019-03-20 16:42

3歲俄羅斯天才小鼓手超萌驚人演出

2019-03-19 11:55

選擇性遺忘不簡單 新研究：「故意忘記」比「記得」更費腦力

2019-03-18 14:00

年逾60、完賽兩次東京全馬 蔡明忠：想到完成時的美好 就可堅持到底

2019-03-20 13:25

不是只有龍虎塔的蓮池潭

2019-03-18 14:17

幫農夫外銷6千噸檸檬、替屏東還百億負債「接地氣」縣長潘孟安有何魅力？

2019-03-20 13:25

早一步訪美 胖周瑜給柯P設下「鄭文燦障礙」

2019-03-20 16:43

港星任達華推薦高雄醫療觀光

2019-03-18 13:06

雙語城市不是夢 Taxi司機開口講英文

2019-03-18 14:10

放眼切削加工新應用 聚焦超音波解決方案

2019-03-20 09:53

全面布局智慧機械 提升台灣工具機競爭力

2019-03-20 09:53

世棒賽12強 11月台中開打

2019-03-19 15:28

沒受過教育卻有一手匠師技藝 87歲步道師靠修古道守護森林

2019-03-20 13:25

一個展覽 看藝術也能看時代

2019-03-19 15:26

踩著踏板的行動夢想──MY DAILY BEVERAGE.CO 焼き焼きYAKI

2019-03-18 13:39

捍衛空品硬起來 台中市府堅持中火4號機組除役

2019-03-19 15:28

攜手柯南故鄉 台中打造漫畫城

2019-03-19 15:28

餐車風 瘋餐車──La Rue 文創三輪車

2019-03-18 13:16

媽祖文化節 12百年廟同樂

2019-03-19 15:28

從「工商心理學」看見企業與員工的關係 共創雙贏

2019-03-18 08:27

台中外銷門戶 會展中心將動工

2019-03-19 15:28

盧秀燕1日來回訪港 銷14公噸台中茂谷柑

2019-03-19 15:28

台中市長盧秀燕強調 空汙防治不手軟

2019-03-19 15:28

台中老人健保補助 「今年一定恢復」

2019-03-19 15:28

白嘉莉遊世界：花博最驚豔

2019-03-19 15:28

紅豆 暖心的綿密相思

2019-03-18 14:15

後智慧手機年代：每個人都是工程師

2019-03-19 15:33

開放勞退自選 才能創造三贏

2019-03-19 10:22

侯兆百從零開始 種出頂級毛豆 綠金推手創立「高雄9號」品牌

2019-03-18 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top