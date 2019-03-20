2019新北市美展徵件起跑

分享 facebook 為獎勵美術創作，提升藝術創作水準，每年辦理美術展覽徵件競賽，希望以此鼓勵各類別藝術工作者持續深耕不輟，共同創造豐碩的藝術成果。

新北市美展徵件類別共計10項，每屆徵件5項，以隔年輪辦方式進行。每年除吸引新北市與來自全國各地的創作者前來參與外，另已培育無數視覺藝術創作人才，並鼓勵新興藝術家及相關系所學生參賽，民眾亦可透過展覽欣賞到多元豐富的藝術面貌。

一年一度新北市美展又要開始徵件！喜愛藝術創作的朋友，大顯身手的機會來了，千萬不要錯過這一場由新北市政府文化局主辦的藝術盛會。

「2019新北市美展」自4月1日至5月10日進行徵件，徵件類別包括水墨類、書法類、篆刻類、膠彩類、雕塑類等5類，總獎金高達130萬元，除各類首獎獎金10萬元、第二名獎金6萬元、第三名獎金4萬元、優選獎則為1萬元；另設「新北獎」獎金25萬（含首獎獎金10萬元），作品也將由新北市政府文化局典藏。

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參賽者參加類別不限，每類以1件參賽作品為限。參賽作品須為106年以後之創作，只要從事藝術創作之國內外人士並領有中華民國政府簽發之相關證明文件，歡迎把握機會踴躍報名參加。相關資訊及報名表單請至新北市政府文化局網站查詢與下載。

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資料提供／新北市政府文化局

04/01-05/10│新北市政府文化局／藝術展演科（板橋區漢生東路166號2樓）│ 02-2950-9750#111林小姐│www.culture.ntpc.gov.tw│更多活動詳情請上官網或電洽查詢