2019新北市畢業祭青春分號不句號

分享 facebook

由新北市政府文化局集結優秀的畢業生、串聯6大藝文場館的盛大畢業聯展活動「新北市畢業祭─青春分號；不句號。」又來到了！今年將推出32檔精采畢業展與1檔畢業表演，邀請大家齊來見證藝術新秀豐沛的創作能量、感受青春洋溢的夏天！

6大場館串連 精采畢業展演

今年的畢業祭在新北市藝文中心、美麗永安生活館、府中15動畫故事館、板橋435藝文特區、新北市立淡水古蹟博物館滬水一方藝文空間、新莊文化藝術中心等藝文館舍，盛大展出美術、書畫、工藝、雕塑以及數位影像設計等各類藝術相關科系的學生創作成果。各路好手在畢業祭的舞臺上相互切磋交流，迸發出更多元的創作能量。

分享 facebook

另外今年特別推出一檔畢業表演，係由臺藝大音樂系互藝共生工作室推出創新的「音樂劇場」，結合音樂、舞蹈、動畫、戲劇等不同領域的跨界演出。

最多樣的畢業展演 嶄新的藝文饗宴

此次畢業祭展覽共有11校24系所參與，將自4月3日起於各大藝文展館接續展出：開南大學、亞洲大學將帶來精采影視作品；臺藝大與北藝大將由各系所展出不同藝文觀點；臺灣師範大學、臺中教育大學、彰化師範大學等亦推出各種類型藝術作品；輔仁大學、南華大學將帶來同學們創新創意的設計作品；還有臺北健康護理大學將帶來新的展覽觀點！長達3個月的展覽充滿藝術新秀的熱情和新世代的創意思維，年度藝術盛會切勿再向隅。

新北市畢業祭 分享 facebook

「新北市畢業祭─青春分號；不句號。」活動表

04/03-06/26 板橋435藝文特區 週一～週五09:00-17:00 02-2969-0366

（05/06、06/03休館） 週六、週日09:00-18:00

04/06-06/23 新北市藝文中心 週一～週日09:00-17:00 02-2253-4417

（05/06、06/03、06/07休館）

04/19-05/27 府中15 週一～週日09:30-18:30 02-2968-3600

（05/06休館） 新北市動畫故事館

05/03-05/15 新莊文化藝術中心 週二～週六09:00-21:00 02-2276-0182

（05/06休館） 週一、週日09:00-17:30

05/11-06/14 淡水古蹟博物館 週一～週五10:30-17:00 02-2805-0308

（05/06、06/03休館）滬水一方 週六、週日10:30-18:00

05/11-06/24 美麗永安生活館 週一～週日11:00-19:00 02-2929-8830

（06/03休館）