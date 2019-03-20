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科幻未來 中村光毅動畫美術回顧展

2019-03-20 13:57新北市藝遊

科幻未來
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美術設計統籌在日文中稱為「美術監督」，是專門統籌動畫中所有美術風格設定的工作，透過美術設定，呈現動

畫內容中的世界觀，而中村光毅（1944-2011）是動畫界知名的美術監督，投身動畫超過40年，建構了70-80年代日本動畫世界觀，並為其繁榮做出貢獻。

1960年高中畢業後，中村光毅先後於「東映動畫」；「龍之子」公司擔任美術及機械設定。1972年中村和大河原一起擔任《科學小飛俠》的機械設計工作，中村光毅也同時負責這部作品的美術背景，確立了他特有的「帶透明感的藍色調」風格。1976年組成工作室，工作重心開始轉向美術監督方面。

1978年和「鋼彈之父」動畫導演富野由悠季合作，從《無敵超人贊波3》到《傳說巨神伊甸王》，中村為動畫創造出非常寫實的「太空殖民地」，為之後的科幻動畫世界觀建立典範。因為在業界的亮眼表現，宮崎駿邀請他擔任《風之谷》的美術監督，為此動畫創造出被文明毀滅的未來世界，讓觀眾可以立刻進入故事背景的世界觀。

此次來臺，首次公開展出中村光毅曾參與製作的《風之谷》、《科學小飛俠》、《馬赫GoGoGo》等精緻美術設定圖稿，並將完整展示細膩座機設定、機械零件配置等，還有從未曝光過的珍貴手稿都將一併呈獻在觀眾眼前。

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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

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