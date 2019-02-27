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川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52新北市藝遊

社區人才培育計畫
社區人才培育計畫
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【資料提供／新北市政府文化局】

親愛的市民朋友是否心中有個夢想家園？那個夢想家園是什麼樣子？

隨著公民力量的抬頭，「社區營造」這項幸福工程，越走越寬廣。為了試圖擴大引動更多有心關照生活環境的同好，盡一己之力，回饋社會，新北市政府文化局將自3月16起陸續開辦「108年度新北市社區營造人才培育計畫」系列課程，從為什麼要作社區營造，到社區未來願景、都會型營造等系列課程大補帖，為社區充飽電，啟動一年新能量。

歷年來，新北市的社區夥伴聚焦各種創意生活方案，讓大家看到社區的發展充滿無限潛能，例如汐止區合謙富境社區管理委員會的「小社區大夢想─打造社區聯合管理中心」，藉由串連附近的森泉灣社區、微風小城社區、翠提花園及寶麟初韻社區，以社區個別需求和公共議題，作為交流媒介，凝聚共識並採取行動方案解決，因為他們認為，只要有合作團結的心，提升社區共識，並非難事。

如果市民朋友有更多想推動的在地知識、文化資產研究守護、文化小旅行等方案，參加完培育計畫，且有志於推動新北市社區營造的個人、登記或立案之組織、法人、民間團體及公寓大廈管理委員會，可提案申請「108年度新北市社區營造點補助計畫」，每案最高補助金額新臺幣25萬元。相關課程報名資訊及補助簡章，請自行至文化局網站下載使用。

即日起│新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）│02-2960-3456#4655丘小姐│新北市社區營造輔導中心│更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

2019新北市藝遊3月號
2019新北市藝遊3月號
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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

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