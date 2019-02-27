木雕同樂會木雕創作聯展

【資料提供／板橋435 藝文特區】

集結年輕的多位木雕藝術家，以具象人物、動物或抽象造形等多元主題，詮釋立體雕塑創作者的生活經驗和藝術思維。

林安常 雕擬肉的型態

依循木材原生造形發想、設計的「肉形態系列」，透過鑲嵌、榫接等技法，表現肉塊的造形美感與木頭的材質特性。

吳耀庭 木與人像的關係

以具象寫實風格，表現人物木雕的刻劃，並嘗試處理多種符號間的相互關係。

曾上杰 在木雕中體現哲思

曾上杰的木雕則關注作品本質的內外平衡，在戲劇性的動態造形底下，蘊含著對於自身的哲學思考。

木雕〈貓與少女〉 分享 facebook

江基名 憂鬱少女鏡照現實

多以少女為作品的形象主軸，試圖刻畫一個對未來有所憧憬、卻又對現實有著不安憂鬱的少女狀態，表達現實與理想的曖昧關係。藝術家們使用相同的木材料，展現出高度的作品差異性與變幻多端的藝術表現，適合親子朋友一同欣賞，不僅讓大家能更瞭解木雕藝術、認識溫潤的木材質，也能感受並分享藝術家們駐村的成果。

02/23-03/10 │板橋435 藝文特區／大漢館、新海館（板橋區中正路435 號）│ 02-2969-0366#53 詹小姐（平日）、#34 服務臺（假日）│更多活動詳情請上官網或電洽查詢│其他活動請參見P72「雙北藝賞」之「板橋435 藝文特區」