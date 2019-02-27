紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

【資料提供／新北市藝文中心】

傳統春節儀式中，「紙」扮演著極重要的角色，農曆新年期間，樹火紀念紙文化基金會以紙花、紙纖打造大紅紙林，提出「除舊佈新」的5 個美好生活提案，邀請大家進行「心靈大掃除」。除了體感互動展示，亦規劃平易近人的藝術教學，讓大小朋友可以從親身手作的過程，認識傳統文化之美，並藉由當代創意的融合來體驗特別的年味。3 月展覽期間，樹火紀念紙博物館美術教育推廣老師精采的體驗工作坊搶先曝光，名額有限、報名從速。

3 月2 日 年味紙漿紅龜粿

「紅龜粿」又稱「紅粄」，以糯米製成，為閩南、潮州、客家文化中節慶祭祀常見的傳統食物，除以紅色象徵喜氣，版印的模型多具有吉祥意味。樹火的紙藝老師將帶領大家以天然纖維的紅色紙漿放入傳統的木製模型，動手製作紅龜粿的造型磁鐵，讓傳統之美轉化為當代生活的居家裝飾。

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3 月16 日 除舊佈新再生紙

生活中熟悉的一張紙究竟從何而來？當現代蔡倫具有綠色環保意識，何妨倒帶一下，撿回隨手扔棄的紙張，讓各種紙屑纖維在水中恣意飄盪、相遇，彼此手牽著手，經過打漿、抄製、乾燥，完成後的手工紙有著全新的故事和手作溫度，與手作者的心意一樣獨一無二，幫紙在新的一年裡從新再生。

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即日起至03/31 │新北市藝文中心／第一展覽室（板橋區莊敬路62 號）│02-2253-4417#122 服務臺│更多活動詳情請上官網或電洽查詢│其他活動請參見P72「雙北藝賞」之「新北市藝文中心」