2019新北市文化走春

【資料提供／新北市政府文化局】

今年適逢豬年，「2019 新北市文化走春」爰以「祝福」為主軸，串聯新北市立博物館家族及所屬藝文館舍，傳遞喜氣及祝福。 分享 facebook

春節送「豬」福

新北市政府 1 樓大廳自 1 月 24 日起邀請書法名家現場揮毫賀新春，新北市立博物館家族也將在 1 月 26、27 日週末假期開筆。大年初二開館日，各館舍推出驚喜開門禮，如：鶯歌陶瓷博物館「開門見喜一路發」，年初二致贈前 168 位入館的朋友文創小禮；十三行博物館「好玩『ㄉㄧ』家啦」送 108 雙金「豬」（臺語發音「筷子」）；空軍三重一村於初二發放限量福袋；淡水古蹟博物館於初二至初六發送「金豬來走走集章明信片」，一同「豬」福新年好運旺旺來。

扭蛋轉好運

新春初二至初六，與家人朋友們參訪博物館及藝文館舍，抽取「任務籤詩」，完成館舍指定任務即可兌換扭蛋機代幣，轉好禮 1 次，中獎率達 90%，每日限量索取。

新北市立圖書館總館也將於初四至初六加入「轉好禮」活動行列。此外，博物館文化商品推出特賣活動，讓大家把新春伴手禮帶回家，例如：十三行博物館限量「開春豬福袋」，168、268 福袋（價值超過300、500 元）；鶯歌陶瓷博物館「鶯歌燒」優惠；黃金博物館「典藏礦山」豬肉乾禮盒等優惠。

傳統技藝喚年味

現代生活型態轉變迅速，傳統年節氣氛也逐漸淡化，為喚起大家對傳統技藝的記憶與認識，新春期間新北市立博物館家族有各種傳統技藝 DIY 手作工坊。例如林本源園邸的「紙傘良緣聚喜慶」，邀請紙天空油紙傘藝師現場講解紙傘藝術與示範年節喜氣的國畫花卉；鶯歌陶瓷博物館有「小鳥陶藝塑形 DIY」；淡水古蹟博物館有「金豬送福來紅城年畫 DIY」；十三行博物館有「山豬造型鑰匙圈皮雕工藝 DIY」，並於初六邀請捏麵人傳統藝師蒞館教學；空軍三重一村則將推出剪紙藝術展覽等。

春節送「豬」福 表演不間斷

新北市立博物館家族及藝文館舍也將於新春期間推出表演活動，如十三行博物館的「豬年表演不斷電」，在初二至初五下午精采上演；黃金博物館大年初六「優人神鼓」納福迎新春；林本源園邸「祥獅賀新年」及「絲竹唱詠慶昇平」，除邀請醒獅團歡騰起舞，初三至初六下午還有音樂表演歡慶新年。此外，板橋 435 藝文特區及府中 15 亦將推出新春電影院、春節動畫特映及相關展覽。

新春連假不無聊，走訪世界宗教博物館、朱銘美術館、蘆洲李宅、美麗永安生活館、新莊文化藝術中心、新板藝廊、新北市客家文化園區、新平溪煤礦博物園區、新店文史館、新北市烏來泰雅民族博物館、臺電北部展示館等藝文場館都有豐富的新春系列活動及展覽，歡迎大手牽小手，一起到博物館走春行大運。

01/24-02/10 │新北市博物館家族及藝文館舍│ 02-2960-3456#4495 賴小姐│ www.culture.ntpc.gov.tw │