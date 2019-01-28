2019新北青年參與社造行動 徵選起跑

【資料提供／新北市政府文化局】

每位年輕人都有足以改變世界的力量！新北市政府文化局「青年參與社造行動」開辦至今已邁入第 5 年，補助將近 30 組青年團隊深入新北市各區，如：逆風劇團「Love&Life 共生計畫」，證明即使是一群「非行少年」，也能夠回饋社區。 分享 facebook

健行應資瑞工青年團隊連續兩年與金水地區礦工爺爺促膝長談，延續歷史見證。

陳心恬的園藝治療教育，讓水泥城市中的幼兒也能快樂地與泥土接觸、種種菜。

來自鶯歌的向象行動工作室，打造懶人野餐，不用帶任何餐具和美食，就能躺在綠地上享用在地美食，一次就做到店家串聯、觀光資源整合。

吳芳怡的「吳仔們聽故事」，藉由說故事、輕旅行、玩手作，重新串起家鄉吳仔厝老吳、中吳、小吳的情誼。

青年豐富的創造力與行動力，透過社造計畫的推動，逐漸在新北市各角落發酵，「2019 新北市政府文化局青年參與社造行動計畫」現正起跑徵件，凡 18 歲至 35 歲的青年，2 人以上組成團隊（其中 1 人設籍、居住、工作、就學於新北市），符合新北市社區之農村永續、城市永續、新住民關懷、工藝微產、社區關懷、傳統文化藝術保存、文化資產、性別、綠能環保等各種議題均可提案。每案最高補助金額為新臺幣 10 萬元，歡迎年輕朋友加入新北市青年社造的行列。