臉友─臺灣原住民人面文物特展

【資料提供／新北市立十三行博物館】

新北市立十三行博物館的「人面陶罐」號召全臺的臉友一起來，不論是憨厚的還是微笑的、陶製的還是木雕的，各種形形色色的人臉特別齊聚一堂，紛紛訴說著他們的故事。

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罕見的人面文物 各具其趣

新北市八里區的國定十三行考古遺址為臺灣鐵器時代的重要遺址，其中，十三行博物館鎮館之寶「人面陶罐」是最具特色的文物之一，不但器型特殊，且完整度高，陶罐腹部刻劃生動的人臉五官。在臺灣考古出土文物中，具有人面或人形紋飾的文物並不多，包含陶製人偶、刻畫而成的裝飾、運用陶土在器物表面堆疊形塑而成、或是透過模具灌注成型的青銅刀柄，型態風格各成一趣。而在臺灣原住民社會中，人面紋飾有其重要的歷史淵源與意義，特別是排灣族群，往往具有祖靈、祭祀或禁忌的意涵。

看見考古出土文物的傳承

此特展從十三行博物館的鎮館之寶─「人面陶罐」出發，結合青銅刀柄及臺灣其他博物館的相關人面（形）裝飾藏品，看見臺灣原住民裝飾藝術之精髓，並且瞭解十三行文化與其他考古出土文物在臺灣的傳承，歡迎大家蒞臨新北市十三行博物館認識這些有趣的臉友。