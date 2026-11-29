日本演員福士蒼汰喜歡觀察人群，也熱愛學習語言。這次，他走進台北的巷弄、寺廟與街區，在咖啡館與夜市體驗城市日常，親身觀察這座城市的不同面貌，並用充滿好奇的眼光，引領旅人重新發現台北的生命力。

【文．蔡舒湉 圖．台北市觀光傳播局】

福士蒼汰與台灣的緣分約始於2017年，當時他以「台灣旅」為題，在部落格分享來台拍攝年曆的經驗，包括走訪九份、玩投籃機、釣蝦等。他回憶：「我很享受與工作人員的旅行，台灣的工作人員也都很溫柔」，當時他便期待能再次造訪台灣。

2025年夏天，福士蒼汰因參演台灣電影《花臉貓：修羅道》，再度踏上台灣。在台北拍攝的一個月裡，他最難忘劇組人員工作時專注投入、休息時熱情招呼用餐的相處時光，讓他留下美好的合作回憶。

福士蒼汰把對城市的浪漫想像，走成了真實的台北行程。

認識地方信仰 在廟宇尋得寧靜

首次擔任「台北觀光引路人」的福士蒼汰，推薦的探索路線串聯了寺廟、老街、咖啡館與夜市，其中大龍峒保安宮令他印象深刻。相較於日本寺廟較為素雅的建築風格，台北的廟宇色彩鮮豔，雕刻與裝飾也格外華麗繁複。然而走進廟宇後，卻又能感受到歷史積累的厚度與寧靜氛圍。

福士蒼汰 Fukushi Sōta 日本男演員，曾出演Netflix影集《愛情怎麼翻譯？》，2026年受台北市觀光傳播局之邀，擔任「台北觀光引路人」。

這份對寺廟的喜愛，也反映在他對台北理想假期的想像。當被問起如果擁有一整天假期，最想如何安排？福士蒼汰第一個想到的便是造訪寺廟：「比起匆忙走訪景點，我想先拜訪寺廟，從一段安靜的時光開始，慢慢感受台北的生活步調。」

穿梭老街與摩登商圈 捕捉新舊風景

福士蒼汰彷彿穿越時光，沉浸在大稻埕的老宅氛圍裡。

對福士蒼汰而言，旅行的樂趣不只是造訪知名景點，更在於探索當地文化與生活。福士蒼汰推薦走進大稻埕，觀察在地人的生活樣貌。他認為，現代化街區固然便利又進步，但旅行更有趣的地方，在於走進充滿歷史痕跡的街道，探訪經營多年的在地老店，發掘許多百貨公司裡找不到的特色商品。而心中山、赤峰街一帶多元的咖啡館文化同樣令福士蒼汰著迷，從時尚潮流的店面到由老建築改造的特色咖啡館，都讓人在新舊交織間，感受到台北多樣而繁複的迷人氣息。

赤峰街新舊交錯的街景，是福士蒼汰眼中迷人的台北風景切片。

相較於街區裡細膩的生活風景，高聳入雲的台北101則帶來截然不同的震撼。福士蒼汰回憶，先前因工作來到附近時，抬頭仰望這座高達508公尺的摩天大樓，忍不住驚嘆：「真的好高！」那一刻，也讓他湧現「真的來到台北了」的真實感。

問及台北與東京之間的差異，福士蒼汰想了想，認為兩座城市其實有許多相似之處，就連街頭隨處可見的漢字，都讓他感到熟悉。身為演員，福士蒼汰養成觀察人群的習慣，從穿著、說話方式到使用的語言，都能從中感受到一座城市的性格。硬要說的話，他覺得台北人的個性似乎更加開朗活潑，並猜想這或許與台灣溫暖的氣候有關。

夜市天天像祭典 美食處處有驚喜

台北夜市的熱鬧氛圍，也讓福士蒼汰大開眼界。此次來台，他曾與工作人員一起逛寧夏夜市，發現這裡簡直像日本的祭典屋台與商店街，從此起彼落的喧鬧聲、空氣中飄散的食物香氣，到射擊、乒乓球等遊戲攤位，處處充滿活力。此外，夜市裡琳琅滿目的貝類海鮮，有的冰鎮在檯面上，有的正在炭火上烤得滋滋作響，讓他眼睛一亮。而人們臉上明亮的表情，也讓他留下深刻的印象。得知台北夜市幾乎天天營業，他甚至笑說：「我真想每天都來。」

紅磚騎樓、鮮榨果汁與隨手可借的 YouBike，是台北好逛、好吃又好玩的日常。

談起台北美食，福士蒼汰最推薦日本旅客品嘗小籠包，他透露自己曾一口氣吃下6顆小籠包；此外，他也喜歡如西瓜烏龍茶等台灣特色手搖飲，而芒果、西瓜及火龍果則是他熱愛的台灣水果。

福士蒼汰認為，台灣與日本距離很近，很適合來趟說走就走的旅行。在多次造訪台北後，他發覺這座城市有探索不完的風景，因此建議旅人放慢腳步，細細感受不同街區的生活風格。

最後，被問到學會了哪些中文，福士蒼汰露出鄰家男孩般的燦笑並反覆練習，想把「試試看！」說得更標準。就像這句他熟悉的中文，帶著一點好奇踏上旅程，迷路也沒關係，反正是與台北的約會啊！

【完整內容請見《台北畫刊》689期】。