天氣逐漸轉涼，一鍋熱騰騰的料理，總讓人覺得特別滿足。這回，就跟著懂吃的美食YouTuber「肥波」，探索台北的冬日好滋味。

【文．Lily Wu 攝影．陳正國】

阿財蔬菜羊肉爐蒜香濃湯襯出羊肉甜味

台灣人一年四季都愛吃鍋，天氣一冷，更揭開羊肉爐的旺季，套句阿財蔬菜羊肉爐粉專分享的：「冬吃羊肉賽人參，春夏秋冬也強身」。

肥波分享，阿財全年供應蒜頭羊肉爐，其先以羊大骨與蔬菜熬出鮮甜底湯，再加入大量蒜瓣慢燉至湯頭轉濃，喝來柔和不嗆，入口帶著微微蒜香，尾韻還有枸杞的淡香，也另有苦瓜、薑絲、山藥等蔬菜湯底可選擇。

大量蒜瓣下鍋慢煮，湯頭香濃而不嗆，入口帶著微微甘甜與枸杞淡香。

鍋底附上的帶皮羊肉適合慢燉，皮肉相連、口感柔韌帶彈性，咀嚼間更滲出肉汁甜味與油脂香氣。肥波推薦可加點鮮嫩的燙生羊肉片，在滾湯中輕涮至血色褪去即可入口，品嘗時肥波忍不住說道：「即使多涮幾秒，羊肉片仍然柔軟細緻，油花融在舌面，留下溫和的脂香，在天涼時格外滋潤。」而他也推薦蘸取甜辣鹹香的特製腐乳醬，讓發酵豆香襯出羊肉甜味，嗜辣者則可再添點店家自炒的辣椒，更添風味。

若同行者較多，肥波也推薦加點一盤白切三層羊。店家將三層肉完整切下，嫩皮、瘦肉與脂肪交疊分明，清蒸後柔嫩不散。肥波尤其喜歡入口時滿溢的肉香，油脂的豐腴感隨後慢慢化開，滋味飽滿而不油膩；若想來點清爽開胃的小菜，招牌涼拌羊肚口感脆韌，拌入蒜苗、香菜，再以微辣酸香調味，正好平衡鍋物的濃郁醇厚。肥波加碼分享，羊肉爐店較少見的滷羊腳也值得一試，濃郁香氣裹著滿滿膠質，他形容：「入口即化的黏嘴感，甚至比豬腳更強烈！」

阿財的白切三層羊皮Q、肉嫩，能一口吃到豐富口感。

除了蒜頭羊肉爐，每年11月至隔年3月間供應的菜心羊鍋，以煨煮至鬆軟的清甜菜心搭配羊肉，熬出清爽湯底，更是肥波的心頭好。若想搭配炒類配菜，阿財也有多樣選擇，像是口感軟嫩的炒羊肝，或是嫩口不油膩的刈菜羊肉，讓羊肉爐從暖胃湯品延伸至冬日圍桌共享的一桌。

肥波認為，雖然阿財的價格不算親民，但食材鮮度佳、羊肉處理細緻，值得前往一試，捧起一碗暖呼呼的羊肉湯，一口接一口，身心也跟著得到滿足。

八越河粉 PhoTam 河粉也能吃出多重層次

享用完羊肉爐的暖香，肥波繼續帶著大家來到台北小巨蛋旁的八越河粉，探索另一道熱湯風景。

肥波分享，30世代的年輕店主簡文具備粵菜料理功底，旅行越南後，結合當地香料風味與粵式煲湯手法，開起自己的河粉小店。

燉到軟爛脫骨的牛尾，是八越河粉的實力派，肥波吃得心服口服。

初次探店時，肥波即注意到排隊人潮，親身一嘗便發現：「豐富多種的肉料很吸引人，肉量也比一般河粉店更豪邁！」而最令他印象深刻的，則是看似清爽、入口卻格外濃郁的湯頭。「看起來是清爽型，但實際上喝起來卻非常濃郁，這就是它厲害的地方。」細細品嘗湯裡微微的中藥香氣與洋蔥甜味，肥波忍不住讚道：「清爽卻很有層次，真的讓人回味無窮。」

肥波也分享，八越河粉的粉體較寬，入口滑順之餘，也保有些許韌度。招牌牛尾牛肉河粉的湯頭以牛尾熬煮約3小時，再加入草果、肉桂、八角、小茴香等香料，入口後馥郁香氣緩緩散開，清香迷人。而燉煮入味的牛尾口感軟嫩，筋膜帶著膠質的黏潤感，輕輕一撥，肉纖維便鬆散開來，搭配柔中帶Q的牛筋、滑嫩的牛肉片以及彈實多汁、肉香十足的手打牛肉丸，讓肥波讚嘆每一口都有不同變化：「不同肉料各有口感，搭著河粉與熱湯一起入口，層層滋味也隨之展開。」

鮮蝦雲吞豬肉河粉吃得到手作鮮蝦雲吞與爽脆的月亮軟骨豬肉。

另一款鮮蝦雲吞豬肉河粉則以粵式豬肚雞的白湯概念為底，並利用大白菜燉出清甜滋味；手作鮮蝦雲吞飽滿鮮美，越南扎肉近似白火腿口感，月亮軟骨豬肉則爽脆中帶著韌度。對肥波而言，這碗河粉既有粵式熟悉的溫潤，又保留越南河粉特有的清香，呈現出不同於傳統河粉的風味。店裡的乾撈鮮蝦雲吞同樣是人氣品項，淋上醬汁乾拌，更能直接嘗到鮮蝦的飽滿彈牙，是肥波推薦加點的功夫菜。

乾撈鮮蝦雲吞是八越河粉極受歡迎的功夫菜。

八越河粉小巧的木質空間僅有7個座位，肥波也偏愛這種「一人餐廳」溫暖又親近的用餐體驗，能近距離觀察從湯底到配料製程的細緻用心。

從蒜香羊肉爐到粵式風味河粉，兩家店各自端出不同風味。今年冬日，不妨跟著肥波的腳步，為自己安排一趟暖胃的台北美食小旅行。

阿財蔬菜羊肉爐

台北市長安東路一段58號

17:00-00:00（除夕至大年初五公休）

八越河粉 PhoTam

台北市健康路68-3號

12:00-14:00、18:00-21:00（週日公休）

【完整內容請見《台北畫刊》689期】。