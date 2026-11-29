天氣轉涼，一座城市如何過冬？答案往往藏在市場裡的時令食材與街角飄香的熱食裡。長期關注食農教育的飲食作家番紅花，帶我們從太平市場出發尋訪當令食材，再到慈聖宮廟埕前，感受庶民飲食的日常滋味；接著走進迪化街採買秋冬時節的乾貨與藥材，讀懂台北人如何以一口口應時而食的滋味迎接冬日。

番紅花 飲食作家，關注台灣綠色農漁畜牧業、海洋永續、動物福利等議題，致力推動本土食農教育，策畫「菜市場的文學課」、「漁港的文學課」等食農教育課程。

【文．蔡舒湉 攝影．陳正國 圖．shutterstock 】

上市場看食材 冬季餐桌從這裡開始

早上的太平市場，攤商與採買人潮交織是當地的日常風景。

穿梭在人聲鼎沸的太平市場中，番紅花第一站就先鑽進「阿角紅燒肉劉美麗」暖胃。她分享攤商嚴選溫體豬，提供三層肉、二層肉、夾心肉到松阪肉等多種部位，且標榜現點、現炸、現切。剛起鍋的紅燒肉金黃酥燙，一口咬下，外皮喀滋作響，肉質軟嫩多汁，趁熱入口，厚實的油脂與肉香瞬間驅散早晨涼意，成了冬日到訪此處最過癮的熱能補給。

太平市場裡的「阿角紅燒肉劉美麗」是逛市場的暖胃好選擇。

走讀市場的第一課，就從認識在地當令食材展開。「我很喜歡市場的一點，就是它每天都在變，每天都有不一樣的驚喜。」番紅花一邊穿梭攤間，一邊向攤商請教食材知識。「我採購食材注重買當令、買在地，並留意產地、種植方式及產銷履歷等資訊。除了直接詢問攤商，也可以看看箱上的標示，了解產地、品牌以及供應的農會或產銷班，有時甚至能找到農民的資訊。」

入冬後，蔬果攤換上了冬天的色彩。番紅花分享，有些作物一年到頭都買得到，是因為不同產地、品種的產期相互銜接，但不代表每個季節都一樣好吃。「每種水果都有它最好吃的時間，像秋冬天氣轉涼後，香蕉的生長期拉長，風味更好。」

當令蔬果不僅價格實惠，滋味更是甜美。

而入冬之際，也迎來台灣晚生種酪梨的產期。台灣酪梨依成熟期分為早生、中生與晚生三類，產期從6月中一路延續至隔年2月，其中晚生種多在11月至翌年2月採收，果皮油亮且果肉濃郁綿密，是不少老饕的心頭好。番紅花也分享她的採買祕訣，「與其買回家等待熟成，我反而會挑已經開始轉色、接近成熟的，在兩、三天內享用，口感與風味最好。我喜歡晚生種酪梨油脂多、吃起來很 creamy 的口感，但冬天的酪梨價格也較高，畢竟果實掛在樹上的時間越長，遭遇落果或寒風等天候的風險就越高，但滋味絕對值得。」

番紅花喜歡挑選已經開始轉色、接近成熟的酪梨，風味最為豐美。

此外，蓮藕、山藥、芋頭等根莖類也在冬天進入盛產期，質地綿密，最適合冬日燉湯或熬粥；甘甜的高麗菜與大白菜也陸續上市，是冬季火鍋與家常菜不可少的時令滋味。

季風送來的鮮味 各式豐富漁獲

隨著秋末冬初氣溫轉涼，市場裡海鮮攤位的冰台上也開始多了肥美的秋蟹與當令漁獲。番紅花指著攤位上的萬里蟹、紅蟳與虱目魚分享，東北季風起、水溫轉涼，牠們便會開始累積脂肪以備過冬，肉質就會特別細緻鮮甜。

秋冬鮮魚是冬日裡美味又滋補的最佳食材。

看著眼前琳琅滿目的當季海味，番紅花有感而發──在推廣食農教育的路上，她持續鼓勵大家認識台灣在地養殖與沿海漁獲，從日常飲食支持本土漁業。「我最大的心願是，當問起孩子最愛吃什麼魚時，第一名的答案不再是鮭魚或鱈魚，而是鯖魚、鬼頭刀、午仔魚或虱目魚。」

除了多吃在地漁獲，懂得吃也是一種惜食智慧。番紅花特別偏愛魚頭與魚皮等被視為邊角料的部位，不僅價格實惠，更富含滿滿膠質與鮮甜滋味，在冷天裡格外滋補。她笑說，在台北的傳統市場採買海鮮其實很幸福，不僅能找到這麼多樣的新鮮海魚和養殖魚，偶爾還能遇見像龍膽石斑這類少見的魚種，想買多少就切多少，還能隨時向攤商討教吃法，這正是走進傳統市場才能體會的趣味。

從大橋頭到慈聖宮 一路暖胃的庶民滋味

走出太平市場，位於民權西路的「珠記大橋頭油飯」是在地老饕的成長記憶。昔日大稻埕商貿繁盛、勞動人口聚集，因此油飯、魚丸湯等滋味濃郁、飽足感十足的台式小吃在此處生根。 天冷時捧一碗熱油飯配上一碗魚丸湯，至今仍是許多老台北人熟悉的冬日滋味。

到「珠記大橋頭油飯」點一碗油飯，是老台北人從小吃到大的暖冬標配。

接著番紅花推薦往大稻埕慈聖宮前進，踏入廟埕，百年榕樹撐起大片綠蔭，樹下一張張摺疊桌錯落排開，四周被各色老字號小吃攤環繞。有人端著熱食找位子，也有人買齊不同攤位的小菜，準備回家大祭五臟廟。沒有空調也沒有精心設計的裝潢，街道與廟埕本身就是一座最接地氣的露天食堂。

來慈聖宮前自由選配一道道熱騰騰的街邊美食，暖胃又暖身。

「來到慈聖宮最有趣的，就是你可以去不同的攤子買東西，然後大家坐在榕樹下一起吃。」番紅花喜歡這種不被單一店家限制的用餐方式。數十年老攤各有拿手菜，天冷時，點一碗原汁排骨湯或熱肉粥，再配上魷魚羹、雞捲與豬腳，身子很快就暖了起來。

迪化街尋冬味 從中藥香到旅人的菜市場

從慈聖宮轉進迪化街，空氣中瀰漫著中藥材與南北乾貨交織的馥郁香氣。入冬的迪化街正是南北貨的展演舞台，而冬至前後最耀眼的當令主角之一，非烏魚子莫屬。番紅花分享，「料理烏魚子其實很簡單，稍微煎或烤一下，不用複雜調味，也不需要很多油，搭上蒜苗或水梨片就能輕鬆端上桌。」而迪化街上的老字號「李日勝」，更推出方便品嘗的「一口吃」形式，讓傳統食材更容易進入現代人的餐盤。

冬至前後的當令主角非烏魚子莫屬，搭配蒜苗或水梨片都很美味。

沿著迪化街往南走，兩旁南北貨行與中藥行林立，空氣中飄著藥材與乾貨的氣味，堆疊成大稻埕最有辨識度的嗅覺風景。每到入冬，當歸、枸杞、紅棗、黃耆等藥材成了店頭主角，許多家庭會來這裡配一帖燉補藥材，回家燉雞湯、煮排骨，替身體補足元氣。番紅花提醒，採買乾貨與藥材時，別忘了確認保存方式、辨識產地與品牌，並選擇有信譽的商家。

走進迪化街抓一帖暖身藥材，回家慢燉出冬日元氣。

走讀最後一站來到永樂市場。相較於充滿在地生活感的太平市場，永樂市場因鄰近霞海城隍廟與迪化街，一樓匯聚了眾多排隊名店，番紅花形容這裡更像「旅人的菜市場」，各方旅客都能循著香氣，以味覺和嗅覺認識大稻埕。

「丸隆生魚行」以冬令旬鮮與暖胃味噌湯，成為饕客驅寒的停泊之處。

走進市場，門口大排長龍的人潮是為了「林合發油飯」而來。微寒天候裡，捧著這份溫熱的美味油飯，就是大稻埕最撫慰人心的冬日滋味；而「丸隆生魚行」的吧台則坐滿大啖海味的老饕，冬季漁獲油脂豐厚，正是品嘗生魚片的最佳時節。

天氣漸冷，「林合發油飯」是許多人到永樂市場必訪的美味。

此趟走讀，番紅花最關注的還是年輕人是否願意走入傳統市場。她認為，傳統市場不只有熱絡的人情味，更藏著大自然遞來的時令信號。當人們順應節氣挑選好食材，品嘗甜美的當季蔬果、煲一鍋冬日暖湯，便能在一次次來回市場與廚房之間，重新建立與土地的連結。

【完整內容請見《台北畫刊》689期】。