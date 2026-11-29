【文．Eric 攝影．陳正國、林峻宇 圖．瀧乃湯】

大屯火山孕育出溫熱的湯泉，不僅淘洗出北投的煙嵐歲月，更將碎石遺跡與歸鄉的老車站，深深烙刻進這片土地。熟悉北投文化並關注地方文化保存的北投溫泉博物館館長鍾兆佳分享，北投最迷人的地方，除了獨特的天然溫泉與火山地貌，還有深厚的文化底蘊與歷史價值，以及居民對地方的認同與投入，共同交織出這處溫泉鄉豐富而多樣的面貌。

解開溫泉密碼 北投溪床淬鍊奇石

北投位處大屯火山群地熱區，當雨水或溪水滲入地下受熱後，循不同特殊岩層裂隙湧出，進而形成不同泉質。像是來自地熱谷的青磺泉，水色清澈微綠，北投最古老的公共浴場——瀧乃湯便屬該泉質；多數溫泉飯店使用的則是自硫磺谷湧出的白磺泉，呈乳白、黃白色，也因此獲得「牛奶湯」美名；而頂北投等地的鐵磺泉，則可見含鐵的沉澱物，因此呈現微赤色。不同泉質各有特色，也形塑出北投豐富多元的湯泉風貌。

除了溫泉，北投還有一項令人引以為傲的「名產」——北投石。自地熱谷底湧出的青磺泉流入北投溪後，溫度逐漸下降，經飛濺及蒸發，泉水中的礦物成分在溪床岩塊上緩慢沉澱、結晶，逐漸形成這種獨有的礦物。

1905年，日本技師岡本要八郎於北投溪發現這種礦物，於1912年正式以「北投石」之名發表，這是唯一以台灣地名命名的礦物，也因北投石每年僅能增加約0.05至0.1公釐，更增添其珍稀性。然而，隨著地熱谷泉水的開發利用，改變了北投溪的水源與北投石的生成條件，加上早期被人為大量採集，現已難在溪中發現北投石，為了保護這種珍稀礦物及維護其生成環境，現今北投溪部分河段已畫設為北投石自然保留區。

百年歲月洪流 繁華落盡後的印記

1896年，日本人平田源吾在北投溪畔開設溫泉旅館「天狗庵」，同年，多家溫泉旅館陸續興建，提供住宿和用餐服務，北投自此日益蓬勃，並逐步發展為人們停留、遊憩的溫泉街區。戰後，平田家族回到日本，天狗庵漸漸荒廢，當年的木造旅館建築已不復存，但走進現今的天狗庵史蹟公園，入口處的石階、石柱等殘存遺跡，仍清晰記錄著百年前溫泉鄉的繁華印記。

吟松閣建於昭和年間，擁有風雅的日式庭園造景。

此外，創建於日本時代的瀧乃湯是目前極少數完整保留日式「明治錢湯」（收費公共浴池）風貌的公共浴場。其石造浴槽與男湯、女湯的格局，忠實呈現早年的泡湯情景；而建於昭和年間、被列入台北市市定古蹟的吟松閣雖已停業，但從其風雅的木造建築與日式庭園，可以想見當年政商名流聚集，享受溫泉與宴席的奢華情景。

瀧乃湯保留了完整的「明治錢湯」風貌。

公共浴場落成 溫泉帶動街區發展

1913年，北投公共浴場在北投溪畔落成啟用，1樓設有大浴池，2樓則是鋪設榻榻米的大廣間。鍾兆佳介紹，大廣間是供人們泡湯後休憩的地方，來此泡湯的人們還可從高處眺望浴場外的園林景致，在泡湯之餘享受另一段悠閒時光。

1916年，通往溫泉區的新北投鐵路支線設置了新北投乘降場，讓旅客更方便抵達北投。走出車站，穿過北投公園，便可前往成街的浴場與旅館。交通串聯起住宿、泡湯與餐飲產業，讓溪谷間的天然溫泉融入街區日常，直至今日，仍能循著從捷運新北投站前往北投公園的路線，探尋溫泉街區發展的軌跡。

北投溫泉博物館仍保留昔日公共浴場的大浴池，讓來訪者可以遙想當年的泡湯場景。

然而，當年人聲鼎沸的北投公共浴場，因戰後管理單位更迭而逐漸荒廢，直至北投國小師生因鄉土教學重新留意到這座老浴場，便與地方人士共同推動保存運動，並在修復後於1998年以北投溫泉博物館之名重新開放。如今館內仍保留當時的大浴池與大廣間，讓來訪者得以想望當年人們如何享受溫泉鄉的休閒時光。

溫潤的木質雕花托座是新北投車站的建築特色之一。

此外，現今的新北投車站得以在北投重現，也同樣仰賴地方居民與各界人士的努力。1988年鐵路淡水線停駛後，站體拆遷至彰化台灣民俗村，經北投居民多年爭取，最終於2017年在原址附近的七星公園完成重組，車站簷下的雕花托座及屋頂上三大一小的老虎窗，都保留了下來；之後更於2019年迎回當年行駛於台鐵淡水線與新北投支線的車廂，在在引發人們的懷舊之情，也為這座百年湯城迎來嶄新的篇章。

【完整內容請見《台北畫刊》689期】。