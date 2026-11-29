【文．Eric 攝影．林峻宇、莊信賢 圖．台灣月琴民謠協會、台北市溫泉發展協會】

北投的風景隨著季節變換模樣，除了熟悉的溫泉，文化團隊「北投說書人」創辦人林智海推薦，不同時節來訪北投，可收藏不同的風景與溫度，從山城花景、街區慶典到地熱谷的手湯與岩盤浴，邂逅這座療癒泉鄉。

春夏慢遊 山城賞花夏日納涼祭

春天走訪北投，不妨從賞花開啟旅程。三層崎公園的花景隨山坡地勢層層鋪展，適合緩步欣賞；若想追尋櫻花的蹤影，則可前往嗄嘮別公園一探。當春意從山坡蔓延至街區，擁有百年歷史的新北投車站便成了最適合蒐集北投印象的起點，林智海分享，在此除了能欣賞精緻的木造車站，還可參與每年4月舉行的新北投車站生日慶，透過展覽、走讀與工作坊，認識北投的歷史與文化。

漫步春季的北投，可欣賞絕美的三層崎花海。

林智海強調，從車站行經北投公園時，千萬別錯過公園裡的楓香、魯花樹及白千層等珍稀的百年古樹。此外，公園入口的圓形噴水池，前身是1911年北投水道用來調節水壓的洩壓孔，園內潺潺的水聲訴說著往昔歲月。再往公園深處走去，那座著名的雁鴨銅雕噴水池與古樸的日式石拱橋，至今仍保留著日本時代的西方歐式庭園風格；而在池畔一角，則靜靜佇立著前台北廳長井村大吉的紀念碑座，空留的基座無聲地記錄著北投從荒蕪到繁榮的開拓史。

隨著春意漸深、氣溫逐漸升高，可轉向探訪山林的水圳與綠蔭。林智海曾帶領旅客尋訪灌溉水圳與草山水道，沿著水聲走進山間，認識北投與水共生的歷史。他也推薦在春夏之交的時節泡湯，既避開冬日旺季，又尚未迎來盛夏的暑氣，部分溫泉業者也會在此時推出較優惠的價格，適合趁著人潮稍歇，享受一段悠閒的泡湯時光。到了初夏，北投夏日祭り在新北投車站與地熱谷周邊掛起鯉魚旗，街區隨著節慶活動換上熱鬧的新面貌；進入7、8月，北投納涼祭則結合遊戲與文化體驗，邀請旅人走進溫泉博物館探索北投的泉鄉文化。

秋冬玩北投 感受多元節慶魅力

秋天的北投，熱鬧的氛圍從街頭節慶延續到音樂與文化活動。每年8月下旬至9月下旬期間登場的台灣月琴民謠祭，透過音樂會和講唱會，讓月琴樂音迴盪在溫泉鄉。10月的台北溫泉季則結合舞台表演、溫泉美食與文創展攤，更邀請日本表演團體來台演出，展現北投多元而精彩的節慶風貌。到了農曆正月十一，「北投慈后宮大拜拜」盛大展開，在老北投人記憶中，這場祭典不但如同嘉年華般熱鬧，更是地方的重要盛事，許多父母甚至會為此替家中的孩子向學校請假。跟著這些節慶走訪北投，能看見溫泉之外，更貼近日常的地方文化。

音樂人陳明章（左）在活動中表演，讓人感受北投的慶典氛圍。

隨著時序入冬，林智海分享，「冬天到北投，泡湯還是最具代表性的玩法。」如在北投最古老的公共浴場瀧乃湯，可一睹明治錢湯的遺址風采，同時體驗北投特有的青磺泉，若能在北投住上一晚，便可更從容地走訪周邊景點。

身為土生土長的北投人，林智海也提起許多人小時候的共同回憶，「冬天時，山上的農家會帶著桶柑到街邊販售，每每跟著父母到澡堂泡湯後，買幾顆桶柑、一嘗多汁甜美的滋味，是冬日裡的一大享受。」對他而言，北投的冬天不只有暖呼呼的泉水，還有泡湯後一口清甜桶柑的樸實滿足，這些日常記憶，也構成溫泉鄉最令人懷念的風景。

台北溫泉季邀請日本表演團體帶來特色演出。

北投集結溫泉、豐富的自然景致及人文歷史景點，獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」，展現獨特的地方魅力，吸引國內外旅客前來探索與體驗。

小39公車人文深度遊

每週五至週日往返行駛於新北投車站與硫磺谷間，串聯溫泉博物館、北投文物館、北投中心新村等景點。

小9公車自然療癒遊

12月11日前可搭配「北投說9就走」的「輕旅／泡湯」一日遊與「療浴／花香」二日行漫遊套票。

北投說9就走

臺北Stay．好運Come in

即日起至11月25日，入住台北市合法旅宿並完成線上登錄，即有機會抽到高級住宿券或湯屋券。

【完整內容請見《台北畫刊》689期】。