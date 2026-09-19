｜看見台北 宜居日常 台北獲「城市界諾貝爾獎」肯定

【文·何楷平 圖．台北市教育局、台北市秘書處、台北市研究發展考核委員會】

一瓶可每週兌領的鮮奶、一通隨時有人接起的電話，這些發生在台北的日常小事，正是台北市獲得台灣首座「李光耀世界城市獎」特別獎的關鍵。

李光耀世界城市獎

Lee Kuan Yew World City Prize

設立於2010年，以新加坡首任總理李光耀命名，每2年進行1次評選，被譽為都市計畫與發展領域的「諾貝爾獎」。獎項從長期治理能力、制度韌性、跨域整合到市民生活品質等逐一檢視，評選標準嚴謹，堪稱最具指標性的城市治理獎項之一。

拿出學生證輕輕感應，只要幾秒鐘就能在住家附近的超商完成牛奶或豆漿兌領，達成讓學童補充營養的目標，李光耀世界城市獎的評審認為，這正是城市治理最打動人心之處─把複雜的系統藏在幕後，把便利留給市民。

七大治理實踐 將政策落實到日常

台北市此次以零廢棄物轉型、防洪管理、商圈重生、綠運輸整合、運動與活力之都、破解少子化困局、AI驅動市政創新等七大治理實踐提出李光耀世界城市獎申請，並獲得「特別獎」的殊榮。國際評審團特別指出，這是一場結合數位治理與民生服務的創新實踐，兼具便利性與普及性，讓公共服務不著痕跡地融入市民的日常生活。而這樣的精神，正具體展現在「AI驅動市政創新」下的兩項服務：生生喝鮮奶，以及1999市民熱線正式導入「語音轉文字AI技術」。

每週一次兌領 實現與孩子的約定

「生生喝鮮奶」政策的起點很單純，即是讓台北的孩子每週都能補充營養，並以「就近、免申請」為原則。

拿出卡證「嗶」一下完成身分確認，孩子就能在全台超過15,000家合作通路直接兌領鮮奶或豆漿。這個看似簡單、迅速的動作，背後其實串接了台北市教育局、悠遊卡公司與各兌換通路的POS系統，讓教育服務、數位科技與民間通路彼此接軌，也讓「全市、全年、全通路」的政策構想，在日常生活中實踐。

政策上路一段時間後，教育局也透過第一線支援教師觀察到意外的風景。教師游秀靜分享：「放學後，孩子會相約拿著學生證，很有秩序地排隊領鮮奶，還會彼此討論今天要喝哪一款，這已經變成孩子每週固定的小儀式了。」也有家長觀察到，孩子以前一進超商就想買零食，現在第一件事變成「我要領鮮奶」；更有老師發現，原本怕生的孩子，靠著每週一次的鮮奶兌領，逐漸累積出開口對店員說話的勇氣。

在超商冷藏櫃前挑選鮮奶或豆漿，已成為台北市學童的生活日常。

游秀靜說：「這不只是一項健康政策，也成為生活教育的一部分。孩子們會記得，這座城市一直在照顧、陪伴他們長大。」

看不見的科技 看得見的溫度

如果說「生生喝鮮奶」讓公共服務更容易接觸市民，那麼台北市的1999市民熱線，則是隨時準備接住市民的另一份安心。

1999每日回應來自城市各個角落的聲音。過去，話務人員得在傾聽、理解與記錄之間來回切換，若遇到內容繁雜或情緒激動的來電，偶有因專注於記錄而忽略給予更多同理心。

有了AI輔助記錄，話務人員得以把精神專注在傾聽市民的需求。

如今，AI語音即時轉文字技術接手了逐字記錄的工作，讓話務人員可以把心力留在最關鍵的三件事上：釐清市民的問題核心、掌握市民大量反映的議題，以及傾聽市民的心聲。過去要邊聽邊打字的傳統服務模式，現在透過AI轉型成為新的協作模式，市民的疑難也能更有效率地被處理與回應。

但要讓AI真正「聽懂台北」並不容易。台北市研究發展考核委員會組長蔡璦琦分享，曾有位民眾用台語陳情捷運站外一直有人抽菸，台語的「一直」念作「硞硞」，AI直譯為「摳摳」，無法精準掌握詞語真實意涵。發現這類狀況後，團隊在後端建立「不精準詞彙蒐集與校正機制」，持續補充台語、各種口音與日常用語，讓AI越來越聽得懂市民的表達。

但再智慧的系統也無法取代電話另一端的理解與回應，蔡璦琦形容，1999就像城市裡一盞永不熄滅的燈，「市民遇到問題時，未必知道該找誰求助，也可能處於焦急與無助之中，而1999的存在就是先接住這份不安。」她分享，每一通電話背後，都是一位市民的真實生活，透過一通通來電，市府得以聽見更多市民的心聲，並給予更有溫度的傾聽。

除了生生喝鮮奶與1999市民熱線服務，台北市在其他治理面向也持續累積成果，從垃圾費隨袋徵收落實垃圾減量、「好孕專車」等友善生育措施，再到推廣全民運動的城市活力政策，都是七大治理實踐的縮影。

台北市長蔣萬安（左三）出席李光耀世界城市獎頒獎典禮。

從一瓶鮮奶到一通電話，台北做的其實就是讓科技退到幕後，把「人」留在最前面。一如今年6月15日頒獎典禮現場，大會螢幕也播映出評審對台北的肯定：「By making real improvements in everyday life」。李光耀世界城市獎讓世界看見台北，也打開了台北與國際城市治理交流的另一扇窗。

【完整內容請見《台北畫刊》688期】。