｜探店拾光 台北唱片行現場 Now Playing

【文．蔡舒湉 攝影．陳正國】

黑膠轉動的沙沙聲、撕開CD收縮膜的聲響、店員手寫小卡上未乾的字跡，這些唱片行裡上演的日常風景，在如今的串流時代裡，顯得稀有而珍貴，讓唱片行不僅是販售音樂的場所，更是收藏跨世代聆聽記憶的聲音博物館。

佳佳唱片 陪伴跨世代青春心靈

佳佳唱片於1976年落腳中華商場，彼時中華商場是台北人做衣、吃飯、購物的熱門去處，直到1992年中華商場拆除，唱片行亦搬遷至西門町商圈，目前設有漢口店與中華店兩家門市。

在實體唱片輝煌的1980至2000年代，佳佳唱片曾站在台北流行文化的前線。每逢天王天后發片，店外動輒排起長長人龍，當紅歌手舉辦預購、簽唱會時，更吸引大批歌迷聚集。對許多台北人而言，在佳佳門口熬夜排隊、跟同好交換音樂情報，是屬於那個年代的共同記憶。時至今日，雖然音樂載體與消費習慣改變，樂迷追尋音樂的熱情卻未曾消失，而佳佳的兩間門市，也各自發展出不同的音樂風景。

佳佳唱片陳列各國最新的流行樂專輯，映照新一代樂迷的追星熱潮。

鄰近台北車站的漢口店，曾是瑪丹娜歌迷口耳相傳的訂購據點，從進口原聲帶到限量精裝套裝都能在此尋得，至今仍是不少西洋樂迷挖寶的基地；位處西門町商圈的中華店則聚集更多不同世代、鍾愛不同曲風的樂迷。2樓以影音、日韓及華語流行樂為主，還設有桌面，方便樂迷開箱專輯與小卡；3樓則可找到原聲帶與西洋音樂，有許多泰勒絲歌迷前來尋寶。

李翊萱認為每張唱片都承載著顧客獨一無二的生命故事。

佳佳陪伴不同世代走過青春歲月，也收藏了樂迷與音樂相遇的記憶。中華店店長李翊萱表示，2021年拍攝電視劇《天橋上的魔術師》時，劇組重建了消失的中華商場，也還原佳佳唱片的昔日店景，讓不少老員工與顧客感動不已。李翊萱也分享，她看過許多樂迷帶著回憶走進店裡，有人找回了年少時沒能買下的絕版精選輯、有人重溫某張曾陪自己度過低潮的專輯。

對李翊萱而言，唱片之所以令人著迷，在於音樂總能喚起不同的情感與記憶。她也特別向大家推薦《登月先鋒》電影原聲帶，透過音樂賦予本該寂靜無聲的宇宙聲音，在浩瀚與靜謐之間，延伸出細膩的情感層次。

小宋唱片行 為知音尋回類比感動

專營二手黑膠買賣的小宋唱片行，收藏的黑膠橫跨西洋流行、華語與台語老歌、古典、爵士及日本演歌等多元類型。來自各地的二手原盤，記錄不同年代的聲音質地，也保留著當時錄音與壓製工藝的特色。

宋偉倫樂於在店內播放推薦的黑膠唱片。

小宋唱片行老闆宋偉倫從小聆聽古典音樂，長年累積對曲目、演奏家與唱片版本的辨識能力，能依照客人的聆聽習慣、音響設備與收藏需求，找出最合適的選項。他認為，黑膠是歲月留下來的文化資產，尋找特定版次就如同考古一般，必須留意每處標籤、編號與封套，這些細節都是判讀年代的線索，這也讓小宋唱片行形同一座民間聲音檔案庫。

宋偉倫多年來持續從世界各個角落尋找早期壓製的原版黑膠，而非重新壓製的復刻數位盤。他解釋，原版黑膠是透過唱片上的物理刻紋，記錄未經切割的連續類比聲波，因此聲音較CD更為綿密、自然，細節與空間感更加豐富，聽起來多了一份溫潤質地。

店內的許多黑膠，是宋偉倫從世界各地尋回的珍貴原盤。

如果想尋找台北的聲音記憶，宋偉倫推薦蔡琴的《金片子 壹・天涯歌女》，感受蔡琴於強棒錄音室不剪接、現場錄製的「發燒片」魅力；也可以從張艾嘉的《童年》，聽見台灣新浪潮電影時代的歌聲，如何刻劃台北城南與民歌餐廳記憶。

對宋偉倫而言，黑膠迷人之處不只是溫潤、富細節的音色，更在於一張張老盤所保存的獨特時代痕跡。當唱針再次落下，那些被刻進溝槽裡的聲音細節也隨之甦醒，讓不同年代的旋律與記憶，在今日的時空重新流轉。

小白兔唱片 以獨立選樂連結世界

如果說小宋唱片行收藏著不同年代的經典之聲，小白兔唱片則將聽眾的耳朵轉向當代，成為許多樂迷認識台北獨立音樂的重要入口。

小白兔唱片創立於2002年，它就像一座「文化國門」，收藏著城市與島嶼上的創作之聲，二十多年來始終是台灣獨立樂迷的聖地之一。創辦人葉宛青同時是後搖滾樂團「阿飛西雅」的貝斯手KK，獨立音樂貫穿了她的生命歷程，也形塑出小白兔的選片哲學：「只要作品好，就不怕壓庫存。」

小白兔唱片的每一張唱片都是葉宛青精挑細選的陳列。

店內陳列的專輯旁常可見店員手寫的「聽感便利貼」，上頭的文字是店員給音樂的獨家注腳，讓唱片行不只是商品買賣的空間，更像是一場又一場陌生人間的音樂分享會。

《VOOID 2025》被視為近年台北獨立音樂的重要作品與經典之作。

談及具台北代表性的聲音，葉宛青推薦小白兔近年來最暢銷的唱片《VOOID 2025》，作品雜糅躁動旋律與詩意留白，不僅映照出公館一帶Livehouse的音樂風景，也可從中窺見台北另類搖滾的發展脈絡。唱片封面選在臨近天然溼地的北投垃圾焚化廠拍攝，像是隱喻在荒蕪中重現生命力，這種野生野長的氣息，也貫穿曲目的流轉之間。

如今身處音樂唾手可得的串流時代，唱片行留下的是難以被取代的相遇：一張專輯喚回的青春記憶、一段親手落針響起的旋律、或是一次樂迷間的分享，都記錄著台北走過的聲音歷史，也讓城市的音樂持續與新的聽眾相遇。

佳佳唱片

漢口店

台北市漢口街一段3號B1

10:00-21:50

中華店

台北市中華路一段110號2、3樓

10:30-21:30

小宋唱片行

台北市西園路二段225巷10號

11:00-19:00（週日公休）

小白兔唱片

台北市浦城街21巷1-1號

11:00-21:00

【完整內容請見《台北畫刊》688期】。