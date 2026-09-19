｜城市走讀 循聲絹絲瀑布 聽見山林萬籟聲景

【文·蔡舒湉 攝影·陳正國】

身為自然錄音師，吳金黛長年與自然的聲音為伍，經常背著設備走訪山林、海岸與溼地，在野外一待就是數小時，只為捕捉最真實的自然之聲。這回，她領路走進位於陽明山的絹絲瀑布，帶我們循聲聆聽山林演奏的日常聲景，也聽見城市喧囂外的另一種台北節奏。

吳金黛 長年投入自然聲響採集與音樂製作，參與製作專輯曾獲金曲獎及葛萊美獎提名，是台灣自然錄音領域代表人物之一。 水流沿著層疊的岩石而下，時而奔放、時而細語，是絹絲瀑布獻給耳朵的多重奏。

來到絹絲瀑布步道入口，吳金黛頭戴草帽、背著輕便背包，一路壓低說話音量，深怕驚擾山林的寧靜。出發前，她叮嚀：「前15分鐘，我們先不要說話，讓感官充分打開，感受一路上的聲音、光影和氣味。」這段短暫的靜默，其實是她長年在野外錄音前沉澱自我的習慣，讓耳朵先一步感受山林，其他感官再慢慢跟上。

打開耳朵 辨識聲響層次與物種

絹絲瀑布步道長約2.2公里，走完全程約需一個多小時。吳金黛表示，無論是生物鳴唱或溪流奔淌，不同季節、時段的聲景皆各異其趣，尤其春夏清晨跟黃昏時分，是聽覺最飽滿的高潮，許多物種在此時高聲鳴叫，或為求偶，或為宣告地盤。

循著石階前行，吳金黛忽然停下腳步，指著耳畔，示意眾人細聽。「你們有沒有注意到，遠方馬路上的塵囂聲，一直藏在樹葉婆娑的沙沙聲下？」那是一層極低頻的嗡鳴，幾乎要被風聲與葉響掩沒。初入步道時，人耳尚未適應寂靜，以致底噪渾沌未明，分不清是風還是車，然而隨著步履深入林間，高頻雜音被樹木吸收，塵囂低頻聲響的輪廓變得清晰；行至瀑布旁，高頻的水聲便提供了極佳的對比，襯托了低頻的質地。其原理就像油畫，遠處的灰階底色並未消失，而是襯托出前景的明亮色彩，聲音亦然，不同頻率彼此交疊、映襯，構成山林豐富而立體的聲景。

繼續往林間走，聲音的遠近也開始顯現不同層次。同樣是蟬鳴，遠聽時，鳴叫僅是鋪滿空間的高頻基底，若有似無，而一旦靠近鳴唱的核心，每一段鳴叫的停頓、揚升與迴盪，都能被耳朵細細捕捉。

吳金黛曾跟著台灣賞蟬達人陳振祥記錄下陽明山暮蟬、青面姬春蟬、蟪蛄跟細蟬等四種蟬聲。她如數家珍地點名物種，解釋不同蟬種會在四季輪流上場，鳴叫的音色、節奏、穿透力都截然不同。好比秋天能聽見寒蟬獨特的叫聲，她形容：「前奏像在打招呼，中間突然開始狂笑，非常戲劇化，聽過一次就不會忘記。」她當場模仿了幾段，那活靈活現的神態與聲調，彷彿也加入了林間此起彼落的蟬鳴。

吳金黛分享她的經驗時說道，大自然的聲音有千百種表情，同樣是風聲，在不同環境也會有明顯差異，例如吹拂過闊葉林時，是乾燥的蕭颯聲；穿梭在針葉林間，則轉為尖細的嘶鳴，「我們要去感受這些聲音是怎麼疊加的。」

聲音記憶庫 從聽感連動生命經驗

絹絲瀑布自約20公尺高的岩壁傾瀉而下，水流細長如絹絲，因此得名。駐足其旁，飽滿的水聲開始成為聽覺的主角，吳金黛解釋，水聲的音色與厚度，取決於水量多寡、高度落差，以及溪床石塊的稜角、大小與排列。水量影響聲音大小，高低落差改變音色頻率，石塊的堆疊則左右聲音的折射與共鳴，這些變因都在為溪流「調音」，造就了水流從高處墜下時的飽滿撞擊聲，以及掠過淺灘石縫時細碎的嘩啦聲。

水流沿著層疊的岩石而下，時而奔放、時而細語，是絹絲瀑布獻給耳朵的多重奏。

台灣四季雨量變化劇烈，地形起伏落差亦大，同一條溪流在不同季節，往往呈現出截然不同的水聲質地。豐水期是低沉的轟鳴，枯水期則轉為清脆的滴瀝，即使是同一地點，都值得在不同時節細聆差異。

從水聲往外延伸，吳金黛也談起聲音如何牽動其他感官。她提到，人們聽到水聲之所以感覺到「清涼」，其實是大腦將聽覺與觸覺、視覺經驗連結的結果。過去接觸過溪流或大海的人，聽見水聲便會自動喚起肌膚上的涼意與視線中的粼粼波光，若從未親近過水，聲音便只是抽象的振動。然而聲音的魔力恰恰在於，即使缺乏視覺經驗的輔助，它仍能為聽者搭建起一座通往想像的橋梁。

2001年，吳金黛以台灣第一張海洋音樂專輯《我的海洋》榮獲第12屆金曲獎傳藝類最佳製作人獎。一位來自南投的視障聽眾回饋，他在廣播節目中聽到這張專輯時，第一次聽見了「海的形狀」，雖然看不見、也從未抵達，聲音卻為他勾勒出浪潮的輪廓。這段話至今仍讓她心頭溫熱。

聲景隨腳步洗牌 走進山的不同章節

不只絹絲瀑布，陽明山的聲音更遍布於湖泊、山巔與地底深處。距絹絲瀑布不遠的夢幻湖，是另一片聲音的聖地。

吳金黛分享，另一位野地錄音師范欽慧曾在夢幻湖進行一整年的聲景記錄。此地如同一座天然的音樂廳，冬春之交，台北樹蛙低沉的鳴叫與竹雞的急促呼喚交錯登場；夏夜裡，腹斑蛙與貢德氏赤蛙的蛙鳴此起彼伏，陽明山暮蟬的集體鳴響更如浪潮般一波波拍打著空氣。身處湖畔，可聆賞一場場由兩棲類與昆蟲接力演出的四季交響樂。

竹雞

若往大屯山的方向前行，開闊的地形任強風貫穿，山頂的風一陣陣撲襲臉龐，在耳畔呼嘯而過，遺留一聲聲長鳴。那聲景全然不同於當風穿越被闊葉林與竹林包覆的山林步道，所發出宛如精靈細語的窸窣聲，而在陽明實驗山屋，曾舉辦「火山心跳」展覽，將大屯火山群地底岩漿庫的震動頻率轉化為聲紋裝置，讓訪客「聽見」地心深處沉穩的脈動。每換一個地景，由聲音建構的風景就會隨之重新洗牌，而聆聽自然的樂趣就在於跟隨這些聲響，走進大地的不同樂章。

路牌標示著距離，卻標示不出前方等待被聽見的聲音，需親自走一趟才能知曉。

走遍天涯海角 聲音哲學走向包容

一行人沿著石階步道前行，讓聽覺帶路，重新認識熟悉的山林。

吳金黛認為，當人們越來越認識自然中的各種聲音，也會更加關注環境中各類物種的狀態。她的代表作《森林狂想曲》，源自一個在森林野溪泡腳的夜晚，該曲後來成為小學的掃地歌，讓無數孩子認識五色鳥、山羌、飛鼠與小雨蛙等動物聲響，並成為一代人的集體聽覺記憶。「音樂是一種不說教、很輕鬆的載體。如果把這些聲音放在音樂裡，大家也許會因為音樂而『順便』聽見大自然。」

如今人人手握手機，蒐集聲音的門檻大幅降低，吳金黛樂見越來越多年輕人投入聲音的記錄。 回首記憶中各式美好的聲景，她領悟：「當你真正靜下來、聽到了很多大自然的聲音，在那些聲音的背後，其實是聽到了自己的聲音。」

回程路上，吳金黛突然停下腳步，側耳聽了一會，「你看，現在換成另一種蟬了。」自然裡的聲音，隨時都在變換主角，而吳金黛始終是那個最忠實的聽眾。

【完整內容請見《台北畫刊》688期】。