友善多元的城市絮語 ｜共融之聲

【文‧Eric 攝影‧陳正國 圖‧shutterstock、國立臺灣博物館、台北市教育局、台北市立美術館】

台北這座城市，每天都交織著無數聲響。從垃圾車的古典旋律、捷運系統的聲音導引，到公車報站廣播與行人有聲號誌，這些熟悉的城市聲景，默默扮演著連結不同族群、傳遞城市溫度的重要橋梁。

捷運友善聲景 帶民眾走出安全的路

每天搭乘捷運，我們早已習慣仰賴聲音移動。刷卡進站的清脆鋼琴聲，提示人們閘門順利開啟，也暗示票卡的剩餘額度；列車即將離站時響起的急促聲響，提醒月台上的乘客加快腳步；車門關閉前的提示聲，則提醒乘客留意腳下間隙與隨身物品，捷運聲景已成為日常通勤的隱形導航。

捷運的進站音樂與多語播報，令旅客感到安心。

除了這些提示音外，捷運各線的列車進站音樂亦各異其趣、極富辨識度；近年，台北捷運更在龍山寺、大安森林公園、台北101／世貿、台北小巨蛋等20個站點，依各站歷史、周邊特色與自然景觀量身打造「站體音樂」，讓聲音不僅是提示，也成為人們感受城市的一種方式。以龍山寺站為例，站體音樂結合現代搖滾電吉他刷弦與傳統中式鑼鼓、擊樂，呈現強烈的節奏感，營造既古樸又新潮的對比。

捷運站的聲響對視障者而言，更是一套重要的導航系統。台北市視障者家長協會資訊部主任郭亦倫說明，當視覺無法提供方向時，廣播聲、音樂聲、車聲、人聲、腳步聲，甚至是自動門開闔的聲音，都能成為視障者判斷空間與方向的線索。而台北捷運即透過聲音系統建立清楚的引導，例如服務台及電梯會發出「啾、啾」探索定向聲，協助視障者確認設施位置；進出站、開關車門與即將到站前的輕快轉乘提示音，也協助他們掌握移動節奏。對視障者來說，這些聲音是明確的方向提示，陪伴他們更安心地穿梭城市。

多元文化交會 聽見世界的聲音

聲音系統不僅能協助視障者，更能跨越國界，成為沒有語言隔閡的「聲音符號」。例如捷運與公車內的多語播報，提供初來乍到的留學生與觀光客最堅實的安全感；街道上清晰的行人號誌「鳥鳴與布穀聲」則依循國際標準，無論是視障者或國外旅客，都能直覺導引東南西北的步行方向。這些友善的聲音設計，讓遠道而來的外國旅人，能更快速且安心地融入這座城市的節奏。

行人有聲號誌所傳出的聲響，能使民眾更容易辨別安全的行進方向。

除了街頭與通勤的聲響，台北也透過多元文化展演，讓移工與新住民透過熟悉的聲響找到家鄉記憶。舞台上，印尼竹琴如潺潺溪水般顫動的「格隆」脆響、馬來手鼓富節奏的掌擊聲，與各國民謠交織響起，對遠道而來的遊子而言，是熟悉的鄉音；對在地市民來說，則是一扇認識不同文化的聲音窗口，編織出台北最溫暖包容的文化聲景。

聽見藝文日常 打開共融體驗

國立臺灣博物館Web版數位導覽提供完整的語音導覽，並具多種語言可供挑選。

近年來，台北市也透過更多元的聲音設計與服務，讓不同族群都能以適合自己的方式感受城市。如國立臺灣博物館推出結合AI技術與無障礙設計的Web版數位導覽，不僅支援中、英、日、韓、印尼、越南等語系，還有AI小助手陪伴看展互動，讓國內外旅客都能藉由語音導覽來認識館內文物；國立故宮博物院則以《國寶總動員》動畫影片口述影像版為導引，由專人引導進行複製文物的觸摸與解說，帶領視障者從聲音與觸覺感受文物的造型與質感。

透過聽覺與觸覺的引導，輔助視障者認識故宮文物與其故事。

另外，台北市立美術館也曾舉辦「我與大同的聲音｜聲景走踏」等樂齡活動，長輩們在聲音藝術家的帶領下，戴上耳機、拿著專業錄音器材穿梭於大同區的巷弄，採集日常聲響並製作「聲音地圖」，把聲音的力量延伸至藝文場域，從語音導覽到口述影像，這樣的共融實踐，讓展覽也能藉由眼睛觀看以外的方式被欣賞。

「我與大同的聲音｜聲景走踏」帶長者用聲音記錄下台北的樣貌。

台北的城市聲景豐富而多樣，不僅提供指引、傳遞資訊，也是回應民眾的方式，讓不同需求的族群，都能參與城市生活。當各種聲音自在交織、彼此共存，共融便在一次次聆聽與回應間自然發生，成為城市日常的一部分。

【完整內容請見《台北畫刊》688期】。