孕育華流的音樂基地 ｜潮流之聲

自1929年台灣首家唱片行「古倫美亞」在台北成立，近百年來，流行音樂在台北留下不同的時代聲景。早期大稻埕、圓環、西門町一帶聚集許多唱片公司，其後西洋音樂傳入台灣，民歌與流行音樂興起，西門町的民歌西餐廳、歌舞廳及唱片行，也成為一代人記憶裡難忘的生活場景。

城市聲景交會 勾勒流行音樂的發展軌跡

台北流行音樂的發展軌跡，是一段與城市空間共振的聲景變遷史。談起這段故事的起點，臺北流行音樂中心董事長梁序倫回憶道，1970至1980年代，民歌餐廳與唱片行在西門町一帶匯聚，當時縱貫線鐵路仍在地面穿梭，緊鄰彼時繁華的中華商場。每當火車緩緩駛過，平交道急促的「噹、噹、噹」聲響便與街頭店鋪流瀉出的音樂相互交織、碰撞，成為當時台北城最具代表性的聲音記憶。

在華語流行音樂起飛的年代，民歌西餐廳是當時人們流連駐足的場域。

1980年代末，台北逐步迎來唱片工業的黃金時期，多元曲風深入市民的日常生活。梁序倫指出，隨後樂團文化與獨立音樂便在台北各個角落悄然興起，音樂的生命力在現場演出中找到新的出口，也為城市聲景帶來轉變。邁入2000年代，主流與非主流的界線逐漸鬆動、音樂祭遍地開花，「聽各自的團」更內化為新世代年輕人的生活風格。

一路走來，台北的流行音樂隨著時代更迭不斷發展，也吸引越來越多音樂人與創作者匯聚於此，迸發出多元的面貌，母語創作、嘻哈、電音與樂團在當代舞台上互放異彩。隨著近年專業展演場館陸續落成、軟硬體的持續升級，也為創作者提供更多演出與接軌國際的機會。從唱片行裡尋覓新聲，到Livehouse近距離感受演出，再到體育館與音樂祭的萬人齊鳴，接觸音樂的場景不斷改變，不變的是流行音樂持續在台北寫下屬於不同世代的城市聲景。

Livehouse可讓樂迷近距離觀看現場演出。

多元包容 讓音樂人恣意揮灑創意

這份綿延數十載的潮流聲景，背後源自台北始終包容、開放的城市特質。梁序倫認為，相較於亞洲其他城市，台北對國際流行音樂的接受度高，加上人口密集與交通便利的優勢，不只形成一定規模的音樂市場，更將這座城市轉化為一片開放的聽覺土壤，讓異國旋律與在地人聲彼此交織，最終化為舞台上的樂聲與台下樂迷的熱烈呼喊，進而促使唱片、經紀、媒體與展演資源長期扎根，形成緊密的產業連結。

而流行音樂的醞釀，也離不開百花齊放的演出場域。從早年的民歌西餐廳，到街頭展演、Livehouse，再到台北小巨蛋、臺北流行音樂中心、台北大巨蛋等萬人吶喊的場館，不同規模的舞台構成完整的階梯式場域。梁序倫形容，城市裡大大小小的演出空間就像孕育音樂人的搖籃，創作者可從數十人的現場起步、累積聽眾，再逐步挑戰百人、千人以上的場館，甚至完成「攻蛋」夢想。

蓄積能量 讓世界聽見台北

台北爵士音樂節在城市打造飽含街頭能量的演出。

梁序倫強調，音樂無須侷限於特定場館，也能透過音樂祭與戶外演出走進城市各個角落。從出口音樂節、台北音樂不斷電、台北爵士音樂節、秋OUT音樂節到潮臺北等各式音樂活動，將演出場景從舞台延伸至動物園、碼頭、街區與公共空間，也讓音樂融入市民的生活日常。

「台北音樂不斷電」打造兼具音樂張力與休閒體驗的音樂盛會。

在音樂展演遍地開花的同時，北流也持續透過各類計畫支持近年蓬勃發展的台灣獨立樂團，為城市蓄積音樂能量。以北流與台北市文化局合辦的「台北音樂不斷電」為例，透過邀請各國策展人與音樂總監共聚交流，讓優秀的年輕樂團有機會登上海外舞台；潮臺北則透過臺北音樂博覽會TMEX、論壇及JAM JAM ASIA亞洲音樂節等活動，扮演了亞太商業媒合樞紐、跨域趨勢智庫及國際市場推手等關鍵角色。這些活動所累積的，是一條持續向外延伸的音樂路徑，當更多創作者能從城市裡獲得養分、站上舞台，再帶著作品走向亞洲、甚至世界，台北將不只是音樂演出的發生地，而能成為人才、產業與國際交流匯聚的節點。

當音樂從場館走入街區，音樂人也從舞台走向國際，並在一次次交流與演出中持續向外發聲。城市的聲音從未止息，台北，也正在世界的耳廓裡擴散出永恆的漣漪。

梁序倫認為，音樂要透過不同形式走進城市各個角落。

【完整內容請見《台北畫刊》688期】。