公館水岸的藝術微光 ｜河岸文藝

【文·Eric 圖·寶藏巖國際藝術村、PIPE Live Music】

傍晚時分，河風吹散白日暑氣，坐落於新店溪畔的寶藏巖。入夜後，家戶與藝文空間的燈火逐漸亮起，隱隱散發出獨特的文藝氣息，展現與繁忙城市截然不同的水岸氛圍。

寶藏巖 藝術與居民共享的山城日常

寶藏巖聚落的歷史可追溯至1960年代，當時許多退伍軍人與移民陸續到此建立家園。這處依山而建的聚落，曾因都市計畫面臨拆遷命運，歷經在地居民與各界人士多年爭取，最終得以保存。2010年，藝術進駐計畫走進這座聚落，創作者與在地居民開始共享這片山城，歷史聚落不再只是被保存的記憶，而是與藝術共生的舞台。

「來到藝術村，第一個觀察到的是自然環境和建築，第二個則是藝術家的專業創作。」寶藏巖國際藝術村營運部總監張玉漢表示，在城市高樓環伺之下，這裡完整保留了1960、1970年代的聚落紋理，自然環境與富有年代感的建築相映成趣。沿著隨坡地起伏的巷弄漫步，老屋順著山勢層層展開，綠意穿梭於屋舍之間，這座依山而生的聚落依然保有其獨特的生活節奏。

藝居共生 走進聚落的藝術創作現場

不同於多數文創園區保留純粹的展演空間，寶藏巖的特別之處，在於藝術家的工作室、展覽空間與居民住家共存於聚落中。藝術不只存在展間裡，更自然融入居民日常，形成獨具特色的「藝居共生」。

寶藏巖光節的藝術展讓民眾能在互動與探索中感受藝術融入日常的樂趣。

在寶藏巖國際藝術村裡，藝術散落於各個角落，那些曾經無人居住的老屋，在保留原有建築特色的前提下，被改造為展覽空間與藝術家工作室。只要看見門口的「開放中」標示，便可輕推入門，近距離欣賞藝術家的作品與創作空間。

寶藏巖每年接待近50位來自世界各地的藝術家進駐創作，在這座山城聚落中展開創作與交流。有些藝術家透過開放工作室與民眾互動、分享創作理念與過程，有些則透過社區參與計畫與居民建立連結，讓藝術不只是成果展示，更成為人們交流及對話的媒介。

寶藏巖光節的藝術展讓民眾能在互動與探索中感受藝術融入日常的樂趣。

當暮色漸濃，屋舍的燈光亮起，偶然的居民談話聲與蛙叫蟲鳴，襯托山城的寂靜，但每年春季登場的「寶藏巖光節」，讓這份沉靜又轉變為一股藝術光彩，燈光藝術、聲音創作與空間裝置，散布於蜿蜒巷弄與階梯之間，讓熟悉的山城景觀在夜晚呈現截然不同的面貌。張玉漢強調，光節讓藝術以更多元的形式點亮聚落，也讓民眾有機會重新認識寶藏巖在夜晚的魅力。

寶藏巖光節的藝術展讓民眾能在互動與探索中感受藝術融入日常的樂趣。

從山城到水岸 公館夜晚的藝文散步

站在位處寶藏巖聚落高處的「邊境小屋」遠眺，可將溪流、河岸與城市景觀盡收眼底，這股藝術氣息也沿著新店溪流淌至公館水岸廣場。

位於公館水岸廣場的PIPE Live Music，是獨立樂團演出的重要場地。

緊鄰新店溪畔的水岸廣場，入夜後化身為音樂與潮流文化匯聚的舞台，坐落其中的「PIPE Live Music」，是孕育台灣獨立音樂文化的重要據點。樂團演出、DJ派對與各式音樂活動在此登場，樂音從場館流瀉至戶外廣場，與河岸晚風、水面燈影交織，吸引跨世代的樂迷在此相聚，感受公館水岸自由而奔放的夜生活氛圍。

每年秋季於公館水岸廣場舉辦的「秋OUT音樂節」，吸引許多海內外音樂人齊聚。（圖／PIPE Live Music）

除了平日不間斷的現場演出，每年秋季登場的「秋OUT音樂節」更將公館水岸廣場、PIPE Live Music與周邊戶外空間串聯成大型舞台。來自海內外的音樂人齊聚於此，從獨立搖滾、爵士、R&B到嘻哈與電子音樂，多元曲風隨著夜色流動。有人席地而坐聆聽演出、有人隨著節奏搖擺起舞，也有人沿著河岸漫步，在音樂與晚風陪伴下感受城市脈動。從山城的藝術微光到水岸的音樂聚落，創作能量與音樂脈動，譜寫出屬於新店溪畔的迷人光景。

【完整內容請見《台北畫刊》687期】。