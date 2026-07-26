公館水岸的藝術微光 ｜河岸文藝
【文·Eric 圖·寶藏巖國際藝術村、PIPE Live Music】
傍晚時分，河風吹散白日暑氣，坐落於新店溪畔的寶藏巖。入夜後，家戶與藝文空間的燈火逐漸亮起，隱隱散發出獨特的文藝氣息，展現與繁忙城市截然不同的水岸氛圍。
寶藏巖 藝術與居民共享的山城日常
寶藏巖聚落的歷史可追溯至1960年代，當時許多退伍軍人與移民陸續到此建立家園。這處依山而建的聚落，曾因都市計畫面臨拆遷命運，歷經在地居民與各界人士多年爭取，最終得以保存。2010年，藝術進駐計畫走進這座聚落，創作者與在地居民開始共享這片山城，歷史聚落不再只是被保存的記憶，而是與藝術共生的舞台。
「來到藝術村，第一個觀察到的是自然環境和建築，第二個則是藝術家的專業創作。」寶藏巖國際藝術村營運部總監張玉漢表示，在城市高樓環伺之下，這裡完整保留了1960、1970年代的聚落紋理，自然環境與富有年代感的建築相映成趣。沿著隨坡地起伏的巷弄漫步，老屋順著山勢層層展開，綠意穿梭於屋舍之間，這座依山而生的聚落依然保有其獨特的生活節奏。
藝居共生 走進聚落的藝術創作現場
不同於多數文創園區保留純粹的展演空間，寶藏巖的特別之處，在於藝術家的工作室、展覽空間與居民住家共存於聚落中。藝術不只存在展間裡，更自然融入居民日常，形成獨具特色的「藝居共生」。
在寶藏巖國際藝術村裡，藝術散落於各個角落，那些曾經無人居住的老屋，在保留原有建築特色的前提下，被改造為展覽空間與藝術家工作室。只要看見門口的「開放中」標示，便可輕推入門，近距離欣賞藝術家的作品與創作空間。
寶藏巖每年接待近50位來自世界各地的藝術家進駐創作，在這座山城聚落中展開創作與交流。有些藝術家透過開放工作室與民眾互動、分享創作理念與過程，有些則透過社區參與計畫與居民建立連結，讓藝術不只是成果展示，更成為人們交流及對話的媒介。
當暮色漸濃，屋舍的燈光亮起，偶然的居民談話聲與蛙叫蟲鳴，襯托山城的寂靜，但每年春季登場的「寶藏巖光節」，讓這份沉靜又轉變為一股藝術光彩，燈光藝術、聲音創作與空間裝置，散布於蜿蜒巷弄與階梯之間，讓熟悉的山城景觀在夜晚呈現截然不同的面貌。張玉漢強調，光節讓藝術以更多元的形式點亮聚落，也讓民眾有機會重新認識寶藏巖在夜晚的魅力。
從山城到水岸 公館夜晚的藝文散步
站在位處寶藏巖聚落高處的「邊境小屋」遠眺，可將溪流、河岸與城市景觀盡收眼底，這股藝術氣息也沿著新店溪流淌至公館水岸廣場。
緊鄰新店溪畔的水岸廣場，入夜後化身為音樂與潮流文化匯聚的舞台，坐落其中的「PIPE Live Music」，是孕育台灣獨立音樂文化的重要據點。樂團演出、DJ派對與各式音樂活動在此登場，樂音從場館流瀉至戶外廣場，與河岸晚風、水面燈影交織，吸引跨世代的樂迷在此相聚，感受公館水岸自由而奔放的夜生活氛圍。
除了平日不間斷的現場演出，每年秋季登場的「秋OUT音樂節」更將公館水岸廣場、PIPE Live Music與周邊戶外空間串聯成大型舞台。來自海內外的音樂人齊聚於此，從獨立搖滾、爵士、R&B到嘻哈與電子音樂，多元曲風隨著夜色流動。有人席地而坐聆聽演出、有人隨著節奏搖擺起舞，也有人沿著河岸漫步，在音樂與晚風陪伴下感受城市脈動。從山城的藝術微光到水岸的音樂聚落，創作能量與音樂脈動，譜寫出屬於新店溪畔的迷人光景。
【完整內容請見《台北畫刊》687期】。
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