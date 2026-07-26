快訊

43歲男星王凱猝逝引關注 醫揭猝死年輕化與「這些原因」有關

黃仁勳喊「這次不一樣」：晶片榮景短期持續 AI建置潮還在初期階段

王凱猝逝…女星淚曝最後對話「他前天才說身體不適」不敢跟劇組說

彩虹橋畔的浪漫夜色 ｜河岸食光

聯合新聞網／ 臺北畫刊
彩虹橋與河岸公園，已成為松山地區民眾夜晚散步休憩的絕佳地點。
彩虹橋與河岸公園，已成為松山地區民眾夜晚散步休憩的絕佳地點。

台北水舞嘉年華展現城市河岸的魅力。
台北水舞嘉年華展現城市河岸的魅力。

【文· Eric　攝影·陳正國　圖·台北市觀光傳播局、Shutterstock】

彩虹橋一帶的基隆河畔，是台北夜生活迷人的縮影。入夜後，橋體燈光與河面倒影交織成浪漫夜景，吸引許多人駐足賞景。跨越堤岸階梯，便可走進熱鬧的饒河街夜市，從胡椒餅、藥燉排骨到各式街頭小吃應有盡有，在微涼河風與人聲鼎沸間，感受屬於錫口碼頭的夜色風情。

光影流轉　漫遊基隆河畔

彩虹橋是基隆河畔最亮眼的風景，豔紅色的S形橋梁，宛若一道灑落在基隆河上的彩虹。每當夜幕降臨，燈光沿著橋體弧線緩緩亮起，光影倒映河面、波光粼粼，彷彿一道流動的彩帶，串起了台北河岸夜色風采。

彩虹橋與周邊的河濱公園，是許多台北人日常散步、約會與放鬆心情的所在，有人駐足橋上欣賞河岸夜景，有人沿著自行車道迎風而行，也有人從饒河街夜市拎著美食散步前來席地而坐，在河風吹拂下享受片刻悠閒。

與彩虹橋相去不遠的成美長壽橋，近期甫完成光環境改造，橋塔立柱以暖白光勾勒出橋體輪廓，保留早年的吊橋意象，橋身外側則設置炫彩條燈，紫色光帶隨著光線變化沿橋身流轉，倒映在河面上，形成層次豐富的夜間景致。相較於允許自行車牽行的彩虹橋，成美長壽橋更能自在步行其間，感受基隆河的靜謐。

橋影與河景　台北專屬的夏夜風華

彩虹橋畔除了完善的自行車道，也有適合停留賞景的休憩空間。外推的賞景平台串聯大面積階梯座椅，能更親近水岸，成為民眾夜晚賞景、小憩的好去處。河岸邊的「LOVE」裝置藝術，吸引不少情侶在此駐足拍照，更為水岸增添了一絲浪漫氣息。當微風吹拂河面，人們或坐或走，在燈光與夜色中享受悠閒時光。

每年夏夜在彩虹橋畔登場的「台北水舞嘉年華」，更為錫口碼頭帶來節慶氛圍，音樂、水柱與燈光特效，隨著節奏起伏變換，交織出一場場絢麗演出，映照著彩虹橋與河面波光，為河岸夜色增添了豐富層次。

舌尖漫遊　穿梭饒河街的傳統與異國味

到饒河街夜市品嘗多元美食，是國內外旅客到台北的必訪行程之一 。
到饒河街夜市品嘗多元美食，是國內外旅客到台北的必訪行程之一 。

從彩虹橋往河堤方向走去，即可進到國內外旅客經常造訪的饒河街夜市，短短數百公尺，便集結了各式風味，除了胡椒餅、藥燉排骨、臭豆腐、大腸麵線等經典美食，若想在夏令夜晚來點沁涼滋味，「御品元冰火湯圓」的現煮湯圓鋪展在刨冰上，搭配桂花蜜與檸檬汁，冷熱交融的口感深受歡迎；「西哥木瓜牛奶」則使用新鮮木瓜現打濃郁香甜的木瓜牛奶；而夜市尾端的「八一仙草茶」，以自製仙草蜜與仙草茶，為夏日帶來一抹古早味的清涼。

到饒河街夜市品嘗多元美食，是國內外旅客到台北的必訪行程之一 。
到饒河街夜市品嘗多元美食，是國內外旅客到台北的必訪行程之一 。

而夜市裡異國小吃選擇多元，不僅深受在地人喜愛，也讓國際旅客體驗到台灣夜市美食的多元樣貌。像是位於松山市場與夜市交會處的「阿雲越南美食」，鋪著芭蕉葉的竹盤上，擺著炸春捲、豬血腸、米線、越式火腿與炸豆腐等多種料理，搭配生菜、小黃瓜、薄荷葉、九層塔，蘸著特調的魚露蘸醬，是適合夏日品嘗的清爽美味。

「福島屋圓圓燒」用料豐富、口味多。
「福島屋圓圓燒」用料豐富、口味多。

以大阪燒為靈感的「福島屋圓圓燒」，包入高麗菜、培根、蝦仁與雞蛋包，用料豐富，圓潤可愛的形狀格外吸睛。「饒河那煎銅鑼燒」則主打低糖少油、手工現做的爆餡銅鑼燒，外皮柔軟蓬鬆帶著蛋香，內餡則有紅豆、奶油卡士達、抹茶奶酥、可可等多種選擇。

河風輕拂、水光流動，彩虹橋畔不只是欣賞夜色的場域，更像是一處收藏生活片段的城市角落。那些在河畔上演的相聚時光，都伴隨著橋上的燈火與河岸風景，化作屬於夏夜的美好記憶。

「福島屋圓圓燒」用料豐富、口味多。
「福島屋圓圓燒」用料豐富、口味多。

【完整內容請見《台北畫刊》687期】。

台北畫刊687期-台北河 · 夜太美
台北畫刊687期-台北河 · 夜太美

臺北畫刊

追蹤

相關新聞

｜看見台北 亞洲戲偶權威—— Robin Ruizendaal羅斌 永恆童心下的不朽藝術

年逾六旬、出生於荷蘭海牙的羅斌是漢學博士及亞洲戲偶權威，他在台北市大稻埕長居近25年，並創立台洋劇團，將台灣傳統偶戲糅合歌劇、南北管與現代劇場元素，重新轉譯出國際格局。對他而言，台北的魅力不在繁華街區，而是舊街廓、老戲偶背後蘊藏的蓬勃生命力。

｜探店拾光 來去環南市場 從消夜吃到早餐

午夜時分，多數人已入眠，環南市場卻正是燈火通明的時刻。隱藏於市場2樓的熟食區，炒鍋鑊氣撲鼻，其供應的消夜美食不只服務工作的攤商與前來市場採買的客人，也為晚歸的人們送上一份暖意。

｜城市走讀 山水間的永續課 醉夢溪畔生態散策

鳳凰花季的午後，一場融合生態與人文的走讀在郊山悄然展開。在生態觀察家─中華民國自然步道協會榮譽理事長林淑英的帶領下，循著醉夢溪的潺潺水聲出發，穿梭於文山區的二格山系，開啟一堂永續共生課。 走讀團在政大校友服務中心整隊集合，引路人林淑英斗笠上以曬乾水黃皮莢果手寫而成的名牌格外吸睛，展現她與自然共生的情懷。

公館水岸的藝術微光 ｜河岸文藝

傍晚時分，河風吹散白日暑氣，坐落於新店溪畔的寶藏巖。入夜後，家戶與藝文空間的燈火逐漸亮起，隱隱散發出獨特的文藝氣息，展現與繁忙城市截然不同的水岸氛圍。 寶藏巖　藝術與居民共享的山城日常

彩虹橋畔的浪漫夜色 ｜河岸食光

彩虹橋一帶的基隆河畔，是台北夜生活迷人的縮影。入夜後，橋體燈光與河面倒影交織成浪漫夜景，吸引許多人駐足賞景。跨越堤岸階梯，便可走進熱鬧的饒河街夜市，從胡椒餅、藥燉排骨到各式街頭小吃應有盡有，在微涼河風與人聲鼎沸間，感受屬於錫口碼頭的夜色風情。

大稻埕的人間煙火氣 ｜河岸遊憩

因淡水河運而興盛的大稻埕，隨著時光流轉，從昔日繁忙的商港碼頭，逐步發展成台北重要的商業聚落。河流帶來貨物流通與人群往來，也形塑了此區獨特的人文風情。時至今日，大稻埕碼頭一帶串聯河濱自行車道、貨櫃市集與藍色水路，變身為愜意的水岸休閒場域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。