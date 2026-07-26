彩虹橋畔的浪漫夜色 ｜河岸食光

台北水舞嘉年華展現城市河岸的魅力。

【文· Eric 攝影·陳正國 圖·台北市觀光傳播局、Shutterstock】

彩虹橋一帶的基隆河畔，是台北夜生活迷人的縮影。入夜後，橋體燈光與河面倒影交織成浪漫夜景，吸引許多人駐足賞景。跨越堤岸階梯，便可走進熱鬧的饒河街夜市，從胡椒餅、藥燉排骨到各式街頭小吃應有盡有，在微涼河風與人聲鼎沸間，感受屬於錫口碼頭的夜色風情。

光影流轉 漫遊基隆河畔

彩虹橋是基隆河畔最亮眼的風景，豔紅色的S形橋梁，宛若一道灑落在基隆河上的彩虹。每當夜幕降臨，燈光沿著橋體弧線緩緩亮起，光影倒映河面、波光粼粼，彷彿一道流動的彩帶，串起了台北河岸夜色風采。

彩虹橋與周邊的河濱公園，是許多台北人日常散步、約會與放鬆心情的所在，有人駐足橋上欣賞河岸夜景，有人沿著自行車道迎風而行，也有人從饒河街夜市拎著美食散步前來席地而坐，在河風吹拂下享受片刻悠閒。

與彩虹橋相去不遠的成美長壽橋，近期甫完成光環境改造，橋塔立柱以暖白光勾勒出橋體輪廓，保留早年的吊橋意象，橋身外側則設置炫彩條燈，紫色光帶隨著光線變化沿橋身流轉，倒映在河面上，形成層次豐富的夜間景致。相較於允許自行車牽行的彩虹橋，成美長壽橋更能自在步行其間，感受基隆河的靜謐。

橋影與河景 台北專屬的夏夜風華

彩虹橋畔除了完善的自行車道，也有適合停留賞景的休憩空間。外推的賞景平台串聯大面積階梯座椅，能更親近水岸，成為民眾夜晚賞景、小憩的好去處。河岸邊的「LOVE」裝置藝術，吸引不少情侶在此駐足拍照，更為水岸增添了一絲浪漫氣息。當微風吹拂河面，人們或坐或走，在燈光與夜色中享受悠閒時光。

每年夏夜在彩虹橋畔登場的「台北水舞嘉年華」，更為錫口碼頭帶來節慶氛圍，音樂、水柱與燈光特效，隨著節奏起伏變換，交織出一場場絢麗演出，映照著彩虹橋與河面波光，為河岸夜色增添了豐富層次。

舌尖漫遊 穿梭饒河街的傳統與異國味

到饒河街夜市品嘗多元美食，是國內外旅客到台北的必訪行程之一 。

從彩虹橋往河堤方向走去，即可進到國內外旅客經常造訪的饒河街夜市，短短數百公尺，便集結了各式風味，除了胡椒餅、藥燉排骨、臭豆腐、大腸麵線等經典美食，若想在夏令夜晚來點沁涼滋味，「御品元冰火湯圓」的現煮湯圓鋪展在刨冰上，搭配桂花蜜與檸檬汁，冷熱交融的口感深受歡迎；「西哥木瓜牛奶」則使用新鮮木瓜現打濃郁香甜的木瓜牛奶；而夜市尾端的「八一仙草茶」，以自製仙草蜜與仙草茶，為夏日帶來一抹古早味的清涼。

到饒河街夜市品嘗多元美食，是國內外旅客到台北的必訪行程之一 。

而夜市裡異國小吃選擇多元，不僅深受在地人喜愛，也讓國際旅客體驗到台灣夜市美食的多元樣貌。像是位於松山市場與夜市交會處的「阿雲越南美食」，鋪著芭蕉葉的竹盤上，擺著炸春捲、豬血腸、米線、越式火腿與炸豆腐等多種料理，搭配生菜、小黃瓜、薄荷葉、九層塔，蘸著特調的魚露蘸醬，是適合夏日品嘗的清爽美味。

「福島屋圓圓燒」用料豐富、口味多。

以大阪燒為靈感的「福島屋圓圓燒」，包入高麗菜、培根、蝦仁與雞蛋包，用料豐富，圓潤可愛的形狀格外吸睛。「饒河那煎銅鑼燒」則主打低糖少油、手工現做的爆餡銅鑼燒，外皮柔軟蓬鬆帶著蛋香，內餡則有紅豆、奶油卡士達、抹茶奶酥、可可等多種選擇。

河風輕拂、水光流動，彩虹橋畔不只是欣賞夜色的場域，更像是一處收藏生活片段的城市角落。那些在河畔上演的相聚時光，都伴隨著橋上的燈火與河岸風景，化作屬於夏夜的美好記憶。

「福島屋圓圓燒」用料豐富、口味多。

【完整內容請見《台北畫刊》687期】。