大稻埕的人間煙火氣 ｜河岸遊憩

【文·Eric 攝影·李正光、陳正國 圖·台北市觀光傳播局】

因淡水河運而興盛的大稻埕，隨著時光流轉，從昔日繁忙的商港碼頭，逐步發展成台北重要的商業聚落。河流帶來貨物流通與人群往來，也形塑了此區獨特的人文風情。時至今日，大稻埕碼頭一帶串聯河濱自行車道、貨櫃市集與藍色水路，變身為愜意的水岸休閒場域。

賞夕陽品美食 搭遊艇體驗水路風光

「夕陽，是大稻埕碼頭最迷人之處。」在大稻埕碼頭貨櫃市集溫營運長眼中，當夕陽緩緩沒入天際線，正是這片水岸最動人的時刻。

夜晚時分，許多民眾會前往大稻埕河濱散步、騎單車，享受休閒時光。

位於五號水門外的大稻埕碼頭貨櫃市集，匯集異國料理、咖啡甜點與精釀啤酒等特色餐飲，吸引許多人前來。傍晚時分，河風輕拂，夕陽在河面灑下金黃色光影，貨櫃市集的燈光與音樂也隨之亮起。有人倚著欄杆欣賞晚霞，有人沿著河岸慢跑、騎單車或散步，也有人與親友圍坐享用美食，熱鬧卻不喧囂的氛圍，讓人彷彿置身度假小鎮。溫營運長笑稱：「我就是要讓人們來到這裡，就忘了自己身在台北市。」

若想更親近淡水河，大稻埕碼頭是探索此段河岸風光的絕佳起點。除了可租借YouBike，沿著河濱自行車道騎行欣賞河岸景致，也能循著往返大稻埕與淡水碼頭間的藍色水路悠遊。隨著船隻自忠孝橋一路往台北橋與重陽橋底下駛過，沿途可欣賞觀音山稜線、關渡平原與淡水河岸風光。迎面吹來的河風帶著一絲河岸草木溼氣，偶爾夾雜著碼頭與漁港特有的鹹味，讓人暫時遠離城市喧囂，感受台北的水岸風情。

夏夜煙火點亮河岸 夏日節熱鬧登場

談起大稻埕碼頭，最具代表性的記憶點，即是每年夏季登場的「大稻埕夏日節」。每逢煙火施放日，早早便有民眾在河岸邊鋪上野餐墊守候、遊逛碼頭市集，更有人沿著河濱步道散步賞景。

隨著夕陽緩緩隱沒於河岸的另一端，市集燈光陸續亮起，河岸邊人潮逐漸聚集，大稻埕水岸瀰漫著屬於夏夜的期待與歡樂氛圍。當音樂響起，一朵朵璀璨煙火接連在夜空綻放，時而如繁星灑落天際，時而如花束盛開於河面上空，絢麗光彩映照著淡水河的粼粼波光，讓這場屬於台北的夏日慶典，成為許多人每年最期待的城市風景。

而大稻埕夏日節的精彩不僅止於煙火，活動期間更結合音樂演出、特色市集、藝術裝置並串聯周邊店家，讓河岸化身為大型戶外嘉年華。民眾可以漫步市集品嘗美食、欣賞街頭表演，或穿梭於創意燈飾與裝置藝術間拍照留念。

大稻埕碼頭貨櫃市集是許多遊客來台北必訪之處。

走進老街 感受老台北日常

由河岸走入迪化街，街屋內的南北貨行、中藥鋪、布行與茶行，依舊維持著百年來的作息，延續了過往至今真實而鮮活的庶民生活感。而老屋改造的茶館、咖啡館、選物店與風格餐廳，則為街區注入新的能量。不同世代、不同產業在這個街區共存共榮，以新舊交融的風貌，展現細膩的人文底蘊與常民魅力。

當夜色緩緩降臨，白日裡熱鬧的商街漸漸歸於寧靜，暖黃燈光溫柔映照著洋樓街廓，隱身老屋之中的酒吧也陸續亮起燈火，在微醺氣息與光影交錯中，為百年街區增添幾分神祕的氛圍。放慢腳步穿梭其中，細細感受這處百年街區在時光流轉中積累的人情溫度與城市記憶。

從百年商街到現代碼頭，從繁華港埠到休閒水岸，大稻埕始終與淡水河共生、共長。當夜色降臨，無論是璀璨煙火與波光水影，還是迪化街緩慢流動的街巷日常，都能讓旅人感受到大稻埕河岸那份真實而溫暖的人間煙火氣。

夕陽餘暉映照河面、貨櫃市集燈火亮起，展現大稻埕迷人的夏夜風景。

2026大稻埕夏日節

7/25（六）～8/15（六）

延平河濱公園及大稻埕碼頭

【完整內容請見《台北畫刊》687期】。