走讀景美 翻閱街區時光紋理

【文・Yin 攝影・蘇立坤、賴智揚 圖・銀髮一起玩、景美集應廟、CBC SPACE景美咖啡圖書館】

景美舊稱「梘尾」，因位處灌溉圳道末段而得名。雖歷經時光更迭，這處昔日的水陸轉運要衝，至今仍流轉著過往繁華的餘韻，旅人可在古今交錯的節奏中，感受昔日聚落獨有的在地風情。

仙跡岩步道 在城市邊緣輕登山林

最高海拔約144公尺、整體坡度和緩的仙跡岩步道，是一條老少咸宜的親民路線。相傳八仙之一的呂洞賓曾於巨岩上留下足印，故有「仙跡岩」之名，信眾也因此在山腰處設立供奉呂洞賓的「仙跡巖廟」，成為登山客歇腳、信眾參拜的據點，也形塑出獨特的山徑風景。

五月時仙跡岩步道可欣賞油桐花盛開的美景。

延續這段傳說脈絡，仙跡岩步道以「呂仙傳奇・仙岩八景」為主軸，巧妙將神話元素融入自然地景，串聯桐花林、眺景平台與自然步道等節點，讓旅客每駐足一處都彷彿走進一段故事。例如鄰近仙跡岩山坡的桐花林，每逢五月油桐花盛開，花朵隨風飄落鋪成一地花毯，宛如白雪輕覆山徑，恰與八仙之一何仙姑秀雅且冰雪靈慧的形象相互呼應，因而在此設立賞桐平台，搭配桐花造型的桌椅，旅人得以在花影間稍作歇息，感受山林的恬靜幽趣。

景美集應廟 守護庄頭信仰

隱身於熱鬧街市的景美集應廟主祀保儀尊王，昔日為守護農作、驅除蟲害的神祇，並在族群互動與山區開墾過程中，成為先民倚重的信仰依歸，至今仍有不少信眾會依循傳統於特定時日迎請尪公出巡，為大台北地區獨特的民俗信仰。

景美集應廟至今仍保留紅色木柵欄設計，成為跨越百年的象徵。

集應廟於1867年遷建至現址，歷經多次修建與整飭，處處可見歲月留下的痕跡與工藝積累。集應廟為「兩殿兩廊兩護室」的四合院格局，前殿之三川脊有福祿壽三仙，兩邊屋脊則塑有雄渾有力之四爪龍，工法精湛，展現細膩的閩南建築美學。

而三川殿正面步口廊下的紅色木柵欄，為清代寺廟常見設置，集應廟至今仍保留此傳統設計，成為鮮明而獨特的文化印記。入口處石獅與殿內龍柱則展示匠師高超的石雕技藝，值得細細品味。若欲深入了解集應廟的歷史與建築奧妙，可事先向廟方預約導覽，透過專人解說讀取其所承載的時代故事。

佳佳來來戲院 二輪放映留住老城光影

坐落於來欣百貨廣場內的佳佳來來戲院，是台北市碩果僅存的二輪戲院，戲院內部的熱映電影櫥窗、早期電影分級牌等懷舊裝潢，成為受影視作品青睞的場景，電影《功夫》與電視劇《16個夏天》皆曾在此拍攝，更顯這座戲院所保有的時代氛圍。

佳佳來來戲院充滿復古氛圍，電視劇《16個夏天》就曾在售票處取景。

在大型連鎖影城與數位串流平台的雙重衝擊下，戲院仍長年維持親民票價，觀眾僅需以相對低廉的價格，便能享有一票看同影廳二至三部電影的實惠體驗，且延續傳統戲院的「不畫位」慣例，觀眾可自由入座，亦可攜帶外食入場，保留自在隨性的老派觀影模式。佳佳來來戲院以其獨特的營運節奏與社區緊密連結，成為一處承載在地情感與歷史記憶的休閒場域。

景美咖啡圖書館 書香咖啡香堆疊日常

結合雜誌圖書館與咖啡廳的CBC SPACE景美咖啡圖書館，整體空間設計由曾獲iF設計獎的團隊操刀，以溫潤木質調與大地色系為主軸，營造沉靜氛圍。一樓為挑高設計的咖啡廳與接待空間，寬闊明亮，二樓則打造成靜謐自在的閱讀空間，並與東區的「boven雜誌圖書館」跨界合作，收藏來自日本、歐美與世界各地的雜誌，內容涵蓋建築、設計、時尚與生活風格，讓訪客有豐富的閱讀選擇。

CBC SPACE 景美咖啡圖書館-CBC SPACE景美咖啡圖書館以溫潤木質調與柔和燈光交織出舒適的閱讀空間。

在餐飲體驗上，甜點配方由法國米其林甜點師設計，招牌焦糖肉桂捲口感溼潤、層次分明；咖啡則選用多樣化莊園豆與自烘精品豆，不論花果酸香或醇厚的焦糖風味皆能品嘗得到，亦提供拿鐵與在地茶飲選擇，成為一處書香與咖啡香縈繞的角落。

趁著初夏走訪景美，無論是漫步於綠意鋪展的山林步道、遊覽於百年廟宇或老式戲院，或者覓一靜處品嘗咖啡，都能在這處歲月沉澱的街區中，靜享慢活時光。

❶仙跡岩步道

步道口：台北市文山區景興路243巷

❷景美集應廟

台北市文山區景美街37號

06：00～21：00

❸佳佳來來戲院

台北市文山區羅斯福路六段403號4樓

❹CBC SPACE景美咖啡圖書館

台北市文山區景興路193號

08：00～18：00 （週六、日至20：00）

【完整內容請見《台北畫刊》686期】。