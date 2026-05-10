漫畫空間巡禮 通往想像的文化路徑

【文・Edith 攝影・杭大鵬、楊弘熙、王漢順】

從街角的租書店、獨立漫畫書店、漫畫咖啡廳到典藏漫畫的圖書館，這些空間不僅是人們尋求隔絕現實世界的祕密路徑，也是通往城市文化的閱讀線索，那些散落各處的漫畫空間彼此串聯，形塑出一幅屬於台北的閱讀風景。

風格各異的懷舊租書店

約莫1990年代至2000年間，租書文化風行，當時全台多達四、五千家租書店，在書架走道間穿梭，認真挑選要帶回家的漫畫書，或滿懷期待地追問新書是否到店，是許多人的青春回憶。坐落於師大商圈的「白鹿洞書坊」便是見證那黃金年代的書店之一，如今也因應產業生態變化，轉型成新型態的閱讀空間。

店長解永華表示，白鹿洞在延續傳統營運模式下，同步策畫跨領域的講座與展演活動，也曾作為台北藝穗節的演出場域，並發行記載租書店文化的《洞報》，使租書店成為拓展閱讀體驗的文化場所。她也觀察到，對數位原生世代來說，租書店已消失在他們的生命經驗中，因此白鹿洞與周邊學校合作，讓孩子們來此認識租書店文化，建立年輕世代與紙本閱讀的連結。

「Mangasick」匯聚異色藝術漫畫及另類經典，讓讀者從中發掘漫畫的多元面向。

解永華也分享，位於捷運萬隆站附近的「21號萬隆漫畫店」在熱門podcast的介紹下，獲得大量年輕族群關注，其最大特色在於保留了舊式租書店場景，包括樸拙的磨石子地板、漫畫堆疊如山的櫃台、陳列密密麻麻書冊的狹窄走道，以及有如通往異世界的鐵製旋轉樓梯等。這些凝結舊時光的場景，除了出現於台漫《漫畫之國》，也吸引獨立樂團拍謝少年來此拍攝〈時代看顧正義的人〉MV。

與咖啡香交融的閱讀空間

除了形塑獨具風格的閱讀空間，也有租書店轉型為結合餐飲等功能的複合式空間。解永華舉例，坐落中山區的「漫漫喫」前身為連鎖租書店，現改造為嶄新明亮的漫畫咖啡廳，各樓層陳列的作品涵蓋主流日漫、台漫及BL漫畫並提供餐飲，陪伴讀者度過閱讀時光。

解永華分享，台北還有一些咖啡館匯聚音樂、藝文及漫畫收藏，例如捷運古亭站附近的「早秋咖啡」收藏展示五十嵐大介、松本大洋、淺野一二○等日本漫畫家的作品，讓人在品嘗咖啡之際，也能隨手翻閱漫畫，與漫畫裡的人生哲思相遇。

打開台漫視野的漫畫書店

在實體書店逐漸式微的時代，擁有獨特藏書的漫畫空間，反倒成為旅人探索城市的新興驛站。例如位於公館的漫畫書店「Mangasick」展售異色、前衛的日、台漫畫選書，像是柘植義春、岡崎京子的另類經典之作。

Mangasick店長老B說明，自1980年代以來，台灣創作者及讀者對漫畫的認知多依附於日本漫畫，然而在此脈絡之外，仍有一股不受商業機制侷限的獨立創作能量持續發生。「讀者能在Mangasick找到許多自費出版的台灣漫畫，這些作品沒有服膺於日本漫畫的風格與形式，分鏡更加自由且帶有實驗性格，題材上則反映時代現象或議題，展現創作者最原始、具爆發性的想法。」Mangasick不僅打開讀者對台漫的想像，也是不少外國旅客專程到訪、了解台漫獨特性的場域。

「國家圖書館多媒體創意實驗中心」收藏上萬冊漫畫，民眾可沉浸在浩瀚的想像世界中。

若想更深入感受台灣漫畫多元的創作能量，則可前往大同區的「臺灣漫畫基地」，一樓書店網羅市面上最齊全的台漫出版品，並不時舉辦講座、新書發表會，二樓則策畫與台漫相關的展覽，三樓的創作空間提供專業高階繪圖設備，讓喜愛創作的會員申請使用，在這裡還有機會遇見趕稿中的漫畫家，親身參與漫畫創作的現場。

館藏豐富的漫畫圖書館

除了各具特色的營業空間，以漫畫作為主題特藏的圖書館，則提供愛好者一處閱讀、研究與探索漫畫的場域。例如「國家圖書館多媒體創意實驗中心」收藏約一萬五千冊國內外漫畫書，主題涵蓋運動、冒險、奇幻、戀愛及美食料理，讀者可在寬敞明亮的空間中，找一張舒適的沙發或座椅，安靜沉浸在書頁中。

而台北市立圖書館中崙分館同樣以推動漫畫文化為主軸，除了大量漫畫藏書，也保存與漫畫相關的圖書、參考書、期刊及視聽資料。最特別的是，此處典藏1966至1987年國立編譯館漫畫審查時期的台灣本土漫畫，是探索台漫歷史的珍貴寶庫。

以動漫作為城市觀光的線索

從各式漫畫空間延伸到動漫展會，以漫畫為主軸的城市觀光地圖也正逐步成形。解永華分享，她曾遇過熱愛動漫的日本旅客每年來台北參與「開拓動漫祭」，並自費印製台北動漫巡禮手冊，內容包含許多台北熱門的動漫景點，如台北地下街匯聚眾多販售動漫周邊、模型、扭蛋、電玩、雜誌、書籍及同人誌的商家，龍山文創基地則不時舉辦動漫主題展覽、創意書市及同人創作社群活動等。

「臺灣漫畫基地」以展覽介紹台灣漫畫的發展歷程。

老B則建議，若想推廣動漫觀光，還可擴大串聯插畫、設計等視覺藝術領域，並納入「草率季」、「滿滿漫畫節」和「台創祭」等匯集台灣獨立出版創作能量的展會，擴展不同面向的城市藝文體驗。各式動漫場域串聯成台北獨特的風格路徑，不妨循著漫畫閱讀空間深入街區，展開一場在現實與想像間自由轉換的城市探索。

【完整內容請見《台北畫刊》686期】。