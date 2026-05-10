台漫脈絡探索 孕育創作的城市風景

台灣漫畫從早期對日漫的學習、中華風的呈現，逐步演變為今日多元的創作風貌。

【文・Edith 攝影・杭大鵬 圖・蓋亞文化、大辣出版】

在歷史文化層疊的地景之上，台北匯聚了多元文化，並具備活絡的藝文出版環境，因此成為孕育台灣漫畫發展的沃土。沿著時代脈絡探索台漫發展，不僅能看見其演進軌跡，也能在今日多元的創作景觀中，一探漫畫如何與台北的歷史紋理及當代生活交織。

台漫的時代脈絡與轉向

致力推廣台灣漫畫產業的「臺灣漫畫基地」產業經理張曉彤表示，若從時序剖析台漫脈絡，最早可追溯至日本時代，到了1950至1970年代則出現紅遍大街小巷並改編為影視作品的《諸葛四郎》，堪稱台灣最早的漫畫IP。隨著1980年代日本漫畫大量進入台灣，對新一代漫畫創作者產生深刻影響，當時大眾對漫畫的認知與印象多以日漫為準則，直到敖幼祥的《烏龍院》進入讀者視野並廣受歡迎，本土漫畫才開始受到重視。

《北城百畫帖》在史料中融入奇幻敘事，呈現百年前台北城中區的榮景。

及至1980 年代中後期至1990年代，《歡樂漫畫半月刊》、《星期漫畫週刊》等本土漫畫刊物紛紛興起，成為台漫發表與成長的重要平台。而隨著游素蘭的《傾國怨伶》、鄭問的《東周英雄傳》等「中華風」作品陸續出現，逐步形塑出有別於日漫的風格，此外還有林政德、賴有賢等本土漫畫家風靡台灣市場，讓台漫迎來一波盛況。

張曉彤指出，直到2000年代初，網路科技發展造成紙本漫畫式微，加上不少漫畫家往海外發展，使台灣漫畫市場開始出現斷層。於此時期，同人文化與社群交流則隨著網路蓬勃發展，更催生「台灣同人誌販售會」等展售平台。這股持續積累的創作能量在2009年「CCC創作集」平台創立後迎來新局面，該平台以漫畫作為轉譯台灣文史及自然的媒介，也促使新一代創作者重新思考「何謂台灣漫畫」，進而開始將台灣土地記憶、歷史文化與當代議題納入敘事。同時，也有創作者吸收並轉化日本與歐美漫畫的表現方式，創造出獨特的混融風格，展現台漫經過長久的累積與演進，已由學習、模仿走向自覺，迎來當前多元的創作風景。

以台北作為漫畫時空舞台

而台北在這波台漫潮流中，提供了哪些孕育創作的條件？張曉彤認為，從人文角度來看，台北是一座文化與資訊高度流通的城市，且不同族群與移民匯聚，形成多元交錯的生活樣貌，為創作者提供源源不絕的靈感刺激；從地景的角度觀察，台北從一片無垠大湖、瘴癘之地展開，隨後有不同時期的建設層層覆蓋，構成多重時空交織的樣貌。創作者藉由挖掘這些地景，能創造出具歷史縱深的作品，讓讀者在熟悉的土地上發掘未知的台北。

《無名歌》以台北作為舞台，訴說獨立音樂人追求夢想的故事。

張曉彤舉例，台灣因政權更迭造成歷史記憶斷裂，使人們回望日本時代的台北，往往有種異國的魔幻感，漫畫家AKRU即以魔幻元素建構這段遙遠的時空，並將史料鋪陳為細緻華美的圖像敘事，如《北城百畫帖》以1935年的台灣博覽會為線索，將場景設定於有「台北銀座」之譽的城中區及喫茶店，並描繪穿著西裝、和服、洋裝和大襟衫的角色群，帶出文化交融的摩登台北，引領讀者回到台、日、西方文化碰撞的時代，藉漫畫與歷史產生連結。

與此同時，許多台漫也以當代的台北生活場景為靈感創作，例如漫畫家ROCKAT搖滾貓的《無名歌》以永康街為故事起點，帶出獨立音樂人對夢想的追尋；陳沛珛的《暫時先這樣》描繪台北街景與日常片段，並捕捉人們生活於都會的寂寥疏離感受。張曉彤指出，這些作品透過敘事內涵，呈現城市的某個面向或情感深度，正因故事本身迷人，因而能吸引讀者對台北產生興趣，進一步探索這座城市。

聖地巡禮探索城市文化

談及漫畫產業如何與城市觀光形成正向循環，張曉彤提出日本的「聖地巡禮」模式，此模式可涵蓋漫畫、動畫及遊戲等內容產業，透過作品與真實場域的連結，引導粉絲探索城市的不同面向。如日本網頁遊戲《刀劍亂舞》以日本名刀為原型並將其擬人化，不少人因刀劍角色產生了解背後歷史的動力，典藏相關刀劍的神社與博物館也推出寶刀展，多間神社更串聯成刀劍歷史場景巡禮路線，掀起粉絲參觀熱潮。

《暫時先這樣》帶入台北霞海城隍廟的月老信仰，以女性視角描繪都會生活樣貌。

張曉彤認為，若動漫IP本身具備足夠的文化底蘊與魅力，及可接受各方詮釋的包容力，便具備串聯地方觀光、傳統產業及文化資產，使閱讀文本走向城市體驗的潛力。這樣跨領域的連結，不僅能形塑出台漫文化的獨特樣貌，也讓漫畫成為探索台北的新路徑。

【完整內容請見《台北畫刊》686期】。