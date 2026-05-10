漫畫場景拾影 躍然紙上的時空旅行

【文・Ivy Tsou 圖・蓋亞文化】

筆尖墨痕與網點交織，台北在漫畫家的畫筆轉譯下，化為承載歷史與想像的二次元地景。從清代茶香氤氳的大稻埕、大正榮町的紅磚街廓，到當代西門町的街頭霓虹，翻開書頁，跟隨漫畫家的視角親身步入虛實交疊的邊界，在熟悉的街角重新發現這座城市的風華與故事。

溯河而上的茶香歲月

清代淡水開港通商，台北盆地展開一場由英商陶德與買辦李春生開啟的茶葉冒險。兩人自福建安溪引進茶苗、在大稻埕設立精製茶廠，並成功讓台灣烏龍茶跨越重洋，揚名歐美。這段歷史不只是商業利潤的爭奪，更是兩人在氣候與族群貿易夾縫中，翻轉台灣經濟命脈的生存博弈。漫畫家張季雅在《異人茶跡》中，細膩地勾勒這段煙硝與茶香並存的歲月，將史料轉譯為熱血故事，重新建構出一個以水運為核心的台北時空。

漫畫中，陶德與李春生站在大稻埕臨水的洋行後門，眼前是商船密布的狹長水道「港仔溝」，印有「Formosa Oolong」字樣的茶箱由人力往返扛上舢舨，順著溝渠划向淡水河主流，航向國際，也將台灣茶業黃金年代的喧囂與希望，濃縮在墨色交織的河道影跡裡。

帶著這段視覺記憶步入現實，站在今日車水馬龍的西寧北路，腳下正是當年大稻埕的命脈港仔溝遺址。透過作品轉譯，將柏油路面還原為流動水域，揭示消失的空間邏輯─當時的茶行與洋行多採「前店後廠」或「前街後水」的深長設計；若對照今時迪化街（時稱南北街）與西寧北路間的巷弄，便能想像眼前建築的「後門」曾是貨物進出的門戶。此刻順著漫畫回望，彷彿重現夕陽下商船雲集的黃金歲月，真實街景則讓這份時代感有了可以踏足的所在。

今昔交疊的城中時空

告別大稻埕，腳步轉向日本時期被稱為「城內」的核心地帶。在漫畫《友繪的小梅屋記事簿》中，主角友繪是高級料亭「小梅屋」的接班人，平日在穿廊與廚房協助家務，並學習精緻的日本料理文化。作者清水與Haku表示，小梅屋的原型正是今日台北車站旁靜謐的木造古蹟「梅屋敷」（今國父史蹟紀念館）。為了籌辦學校園遊會的美食，友繪在充滿大正浪漫氛圍的街頭展開探索，引領讀者回顧百年前的城中風情。

故事裡，友繪與同學身著袴裙制服，穿梭於當時最繁華的「表町」與「榮町」（今館前路與衡陽路一帶）。為了在作品中還原真實的空間感，清水與Haku透過中研院資料庫考據大正時期的文獻資料，甚至親自測量步行時間，精確模擬友繪在街區移動的合理速度。今日館前路、忠孝西路的繁忙車流，彷彿與畫格中的摩登街廓疊映，鐵道部、三井倉庫也化為友繪尋覓料理時鮮活的生活座標。清水與Haku認為，這種「時空重疊」的日常感，正是台北最迷人之處。如衡陽路口「公園號酸梅湯」所在的建築物，於繁華街角佇立百年；現今議事熱烈的立法院，是作品中友繪求學的幽靜校園「台北第二高等女學校」。在虛實對照的軸線上，台北也轉化為故事延續的舞台。

翻開紙上的台北導覽

《青空下的追風少年》以戰後的台北車站周遭為場景，帶出城市復甦的歷程。

若想繼續擴展這張虛實地圖，AKRU的《北城百畫帖》復刻了1930年代台灣博覽會時期的榮町，精緻筆觸讓今日衡陽路一帶被賦予昭和摩登色彩，引人尋找隱藏在店招下的建築輪廓。來到西門町，韋宗成《冥戰錄》裡的台北天后宮與徒步區，則將現代街頭與民間信仰交錯成熱血舞台，在漫畫分鏡下的街區多了一層介於傳說與日常之間的戲劇張力。此外，左萱在《芭蕉的芽》裡勾勒台北高校（今臺灣師範大學）的校園風情，讓和平東路一帶浮現日本時代學子的青春身影；簡嘉誠則在《青空下的追風少年》中，描繪火車馳騁的鐵道及台北火車站等地景，也帶出戰後台北的復甦之路。

《芭蕉的芽》以畫筆重現「台北高校」的青春校園記事。

漫畫家以諸多不同的作品為城市注入鮮活靈魂，帶著這張二次元地圖重新巡禮，我們將在熟悉的街角與故事交會，在漫步間遇見另一種充滿想像的台北。

【完整內容請見《台北畫刊》686期】。