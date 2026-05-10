草山探祕 剖析時代疊加的建築切面

【文・Ivy Tsou 攝影・林俊耀 圖・台北市文化局、《草山千層派》】

濃霧、硫磺味與仰德大道，勾勒出大眾對陽明山的印象，錯落其間的建築，見證台灣百年來政權的更迭，正如台北市文化局與有理文化合作出版的《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》所述，陽明山的肌理宛如法式甜點「千層派」，綠意風景是表層奶油，坐落其間的歷代建築則是層層內餡，共同疊加出獨特的人文風味。

現代化治理與溫泉文化 草山的觀光起點

回溯陽明山的發展脈絡，其基底源於日本時代奠定的觀光與經濟基礎。《草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味》特約主編吳亮衡描述，當時政府有意識地將草山（陽明山舊稱）與北投連結，形塑其為具魅力的泡湯休閒空間，不僅體現日本人的溫泉文化，更是向世界展示台北現代化建設的窗口。

台北市教師研習中心的前身「草山眾樂園」是日本時代的公共浴場。

在成為名所之前，這片煙霧繚繞的山區曾是早期居民眼中不可輕易踏入的禁地，滾燙湧泉與漫天硫磺霧氣，賦予陽明山濃厚的神祕色彩，民間甚至流傳著「水鬼匿伏」或「抓交替」的傳說。隨著日本政府將溫泉文化引進這座山頭，現代化治理手段也隨之進駐。

透過交通開發、重整治安與改善衛生，原被傳說纏繞的山林，逐漸被納入制度化的休閒版圖。最具代表性的地標當屬現為台北市教師研習中心的「草山眾樂園」。這座建於1930年代的公共浴場，以優雅的建築格局與功能，和北投溫泉遙相呼應，更確立了草山在現代都市生活中「高階休閒」的定位。1923年裕仁皇太子訪台，更在草山烙下深刻印記。當時為迎接皇室修建的行館與設施，除強化陽明山的尊貴形象，也為戰後中華民國政府的接收，提供一套完善且具戰略價值的基礎建設。

被畫定的神祕疆界 陽明山的權力地景

這套日本時期留下的現代化基礎，在1949年後轉化為另一種權力形式。對老一輩台北人來說，早年的陽明山蒙著一層神祕面紗，最鮮明的印記莫過於1975年以前，士林、北投居民專屬的身分證統一編號代碼「Y」。此畫分源於中華民國政府遷台後，應軍事維安需求設立中央直轄的「草山管理局」，而身分證統一編號「Y10000001」的持有者正是當時的總統蔣中正，這不僅是身分登記，更象徵國家權力對這片地景的絕對掌控。

「白團宿舍」舊址是見證北投人文與軍事歷史之處。

吳亮衡指出，空間除了是地理上的存在，也能是國家達成社會控制的工具。當權者透過建築規畫，營造出元首居所戒備森嚴的氛圍，使空間產生無形的約束力，形塑大眾對陽明山既嚮往又敬畏的複雜情感。吳亮衡進一步分析，這類空間是在時代推移中，與日常生活緩慢交織而成，因此解讀歷史更迭的關鍵，就藏在那些跨越時代、層層堆疊的建築地景中。

權力與歷史的導覽線 沿著仰德大道上山

橫貫山腰的仰德大道是陽明山這塊千層派最關鍵的歷史切面。吳亮衡指出，這條路徑不單是地理高度的爬升，更是從政權核心「總統府」延伸而出的政治軸線。

於山腳進入仰德大道之際，率先定調當年肅穆色彩的是「士林官邸」與緊鄰山門的「國家安全局」，預告了即將進入的權力禁區。順著山勢持續往高處行進，抵達地勢轉趨平緩的「山仔后」，一片翠綠中出現林立的斜頂洋房與寬廣庭院，這片著名的「美軍宿舍群」，復刻了美式郊區的生活圖樣，也是冷戰時期的時代剪影。

這種冷戰時期的地緣張力，並不只侷限於山頭顯眼的美軍聚落。當美式煙囪正冒著象徵援助的暖煙時，山腳下則有化名「白鴻亮」的日人富田直亮所率領的日籍軍事顧問團「白團」，藏身於幽靜的溫泉寓所祕密協助國軍訓練，並在陽明山管理局的統籌下，美援與白團形成「一明一暗」的共生關係，交織出時代的詭譎風雲。

復興道統思潮 中山樓的歷史任務

隨著海拔攀升，空氣中的硫磺味益發濃厚，越過溫泉鄉地景，視野最終停留在氣勢恢宏的「中山樓」。這座出現在百元鈔票背面的建築，不僅是陽明山建築最具分量的一環，更是1960年代「中華文化復興運動」最顯著的時代縮影。

中式傳統宮殿建築「中山樓」見證「中華文化復興運動」思潮。

戰後中華民國政府為強調自身作為中華文化傳人的正統性，延請建築師修澤蘭操刀，在極短工期內克服硫磺腐蝕與火山地形，跨越險阻在硫磺噴氣孔上蓋出這座紅簷綠瓦的中式傳統宮殿建築，更與鄰近的「革命實踐研究院」以及同樣有著中國宮殿建築色彩的「中國文化大學」相呼應，建構出一處強大的「思想輸出地」。從山下的軍事哨點到山頂的文化殿堂，整座山頭在權力運作下，轉化為一處莊嚴的思想祭壇。

走向大眾日常 品嘗草山時代餘味

今日的陽明山已卸下政治武裝的面紗，昔日的名人居所與美軍宿舍，也陸續轉型為藝文空間或風格餐廳。然歷史並未隨之消失，而是沉澱於建築的牆垣窗櫺中，不論是在山仔后的景觀餐廳喝咖啡，或走訪不同樣式的建築，皆能從中品嘗「千層派」般層層疊加的時代韻味。

陽明山的建築訴說著不同時代的治理想像與生活樣貌，走進這座「建築博物館」，雲霧中的山巒將風景化為故事載體，讓人們踏上與草山百年風華相遇的奇幻之旅。

【完整內容請見《台北畫刊》686期】。