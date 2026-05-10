台北早餐風味地圖 歲月積累的美味

【文・Edith 攝影・王漢順、洪子詠、彭仁義、林煒凱 圖・豊漁餐飲集團】

台北的早餐選擇豐富多元，從街角的早餐店到氣氛悠閒的早午餐廳，各自形塑出不同的早餐場景，也隨著時間推移轉化為人們熟悉而深刻的飲食記憶。

多元飲食 一頓早餐的時代脈絡

早餐店內，煎鏟敲擊鐵板發出鏗鏘清亮的聲音，蛋餅在煎台上滋滋作響，點單吆喝聲此起彼落，為清早的台北注入活力。約莫早上6時開始，外帶早餐的居民、學生與上班族川流往來，店內用餐的人們則邊吃早點邊翻閱報紙，這是《台北早餐大王：咀嚼一座城市的生活百態》一書發起人張文哲心中經典的台北早餐店印象。

而這樣的早餐場景，背後對應著城市經濟、文化與生活型態的變遷。張文哲談起台北早餐文化的形成脈絡，務農時代早餐多以粥、飯搭配醃菜，及至1950、1960年代美軍協防時期，大量小麥與麵粉等美援物資進入民間，帶動烘焙業與麵包店的發展，也讓麵包和鮮乳開始成為人們熟悉的早餐組合。同一時期，隨國民政府來台的移民則帶來家鄉的麵點文化，以販售自製的燒餅、油條和豆漿營生，成為今日常見的傳統早餐店雛形。

「香滿園」的滷肉飯清早上桌，搭配各式小菜，就是豐盛飽足的一餐。

創意無限 組合多變的早點滋味

張文哲表示，1970至1980年代，台北逐步轉型為人口與勞動力高度集中的都會區，外食需求大幅提升，販售燒餅、蛋餅、豆漿等簡易早點的社區型早餐店成為民眾早晨覓食的熱門去處。及至1979年美軍撤離台灣，曾服務於美軍顧問團軍官俱樂部的廚師們開始自立門戶，在台北創立販售漢堡、三明治的美式餐廳，讓美式餐飲文化進入民間，隨後販售平價台、西式早點的連鎖早餐店「美而美」也於台北發跡。

隨著連鎖早餐店興起及食品工業日益發達，漢堡、三明治和蛋餅等餐點也發展出多樣化的組合，提供不同的麵包、餅皮和內餡選擇，使早餐店不僅具備能滿足通勤族需求的快速、便利特性，豐富的口味選擇，更能滿足人們對嘗鮮的期待。

早午餐文化 歡度晨間時光

張文哲分享，進入2000年代，隨著都市高度發展與生活型態改變，台北開始出現「樂子」等供應早午餐的美式餐廳，享用早餐成為感受悠閒的新選擇。隨後澳式餐廳「Woolloomooloo」也將澳洲的悠閒生活風格與早午餐文化帶入台北，點一份大早餐盤，能同時品嘗到肉、蛋、酪梨和天然酵母麵包等豐盛滋味，再搭配一杯澳式牛奶咖啡，坐在面迎窗景綠意、現代設計風格的用餐環境中，讓人不自覺放慢步調，悠閒享受早餐時光。

「Woolloomooloo」讓人在享用早午餐的同時，也能感受悠閒的氛圍。

「現在越來越多人願意花預算品嘗風味講究的早餐，因此有別於什麼都能買到的傳統早餐店，也開始出現供應特定品項的專賣店。」張文哲表示，這類店家講究食材來源、專注於提升品項的美味程度，成為台北早餐的新趨勢。例如供應早午餐的「真芳」專賣碳烤吐司、粉漿蛋餅和紅茶牛奶等品項，其招牌三明治以外酥內軟的碳烤吐司夾入肉排、厚蛋、馬鈴薯、南瓜泥和自製檸檬醬，呈現鹹甜交織的滋味和多重口感。這類店家不僅使早餐風味精緻化，更提供舒適的用餐環境及友善國際旅客的英語菜單，成為外國旅客體驗台北早餐文化的不同選擇。

風味早點 城市旅行地圖

張文哲表示，美食是許多旅客認識城市文化的入口，早餐店尤其貼近在地日常。他分享自己過去擔任導遊時，常常帶旅客走訪當地知名早餐店，藉此體驗在地風味與生活場景。

「珠記大橋頭油飯」以油飯搭配半熟荷包蛋，是最經典的吃法。

以台北為例，若從常民美食切入，張文哲除推薦以炭火窯烤燒餅飄香六十餘年的「阜杭豆漿」，也建議試試承襲祖傳手藝的「味鼎」，其以分量十足的手工厚蛋餅著稱，每日現擀的餅皮煎得外酥內韌，包裹豬肉、蛋、蔬菜和濃稠起司，大口咬下美味又飽足；「瑞安豆漿大王」則提供燒餅夾油條、蛋餅、漢堡、飯糰、肉包和鍋貼等多樣選擇，對於旅行天數較少、想體驗多種台味早餐的旅客，是便利又實惠的好去處。

「蜂大咖啡」延續懷舊的日式喫茶店風格，供應簡單卻經典的早餐組合。

台北也有不少一早即供應飯、麵及熱湯類餐食的店家，例如「以馬內利鮮魚湯」深受老饕喜愛的魚湯有著整尾吳郭魚，嘗得到細嫩飽滿的魚肉及清甜的湯頭。「香滿園」的滷肉飯則鋪滿富含膠質的肥肉丁和些許酸菜，帶出鹹香而不膩口的古早味。而「珠記大橋頭油飯」的油飯搭配半熟荷包蛋，是老饕偏愛的吃法，能嘗到濃香蛋液與米粒交融的美味。

除了台味早餐，張文哲認為來到台北還能探訪具懷舊氛圍的咖啡廳，如西門町的「南美咖啡」與「蜂大咖啡」皆創立於1950年代，延續日式喫茶店的時代感，以簡單卻經典的吐司、蛋和手沖咖啡為一日開場，讓人體驗老派浪漫的晨間時光。此外，張文哲也推薦今年進駐民生社區的日式餐廳「朝炭」，其縈繞炭火香氣、肉質鮮嫩的烤魚，搭配米飯與醃漬小菜，共譜日本朝食的精緻與豐盛，讓人在台北就能體驗日式早餐文化。

「朝炭」提供烤魚、白飯及醃漬物等日式朝食，讓人彷彿置身日本的晨間場景。

一頓日常早餐，反映了台北的移民文化、經濟與生活型態的變遷。從傳統早點到納入異國飲食文化的多元早餐類型，各式風味交織與流轉，形塑出台北代代積累的豐饒滋味。

【完整內容請見《台北畫刊》686期】。