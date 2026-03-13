風格 探訪民生社區 從綠意街廓到生活風景

【文・楊越涵 攝影・彭仁義、蘇立坤 圖・微熱山丘】

綠樹、行人、咖啡香，這是民生社區的日常，也是吸引許多人造訪、甚至落腳此處的魅力所在。不妨走進這片怡然的生活風景，一探台北靜謐雅致的生活樣貌。

民生社區規畫之初即納入西方都市的圓環設計，至今仍是該地的重要地標。

密集綠地 構築理想城市起點

說起民生社區，大抵指由敦化北路、民生東路、塔悠路和延壽街所圈起的範圍，大大小小的公園與綠樹錯落其中，成為市民閒憩散步的理想所在。長居於此的中原大學建築系特聘教授曾光宗即說明，民生社區共有25座公園，總面積約占整個社區的十分之一，可說是探索民生社區的最佳起點。而這種讓人羨慕不已的綠地密度，構成民生社區閒適宜居的氛圍，而此地景規畫的源頭，則要從1960年代擔任台北市長的高玉樹說起。

當時正值台灣經濟騰飛，台北市的發展逐漸由西向東擴散，高玉樹至國外考察後，決心在台北規畫一座集工作、居住、教育、休憩、交通等機能於一體的西式新社區，不僅要有充足的公園綠地，住宅一樓還要有庭院，並保留寬闊的人行道及種植行道樹。於是位於松山機場和日本時代臨時跑道（今延壽街至健康路區域）間的大片農地雀屏中選，隨後以「民生東路新社區」為名開始進行規畫，及至1970年代，一座座四層樓的「步登公寓」（Walking-up Apartment）沿著筆直的街巷拔地而起，迎接人們入住。

「微熱山丘」敞開庭院迎客，造景設計與社區綿延的綠意自然交融。

居民與旅客坐在富錦街的咖啡館享受恬靜日常。

最美街道 探訪生活美學場域

曾光宗指出，除了追求更現代、舒適的生活品質，豐富的教育資源也是許多人對民生社區趨之若鶩的理由，「這一帶設有民權國小、民生國小、健康國小、

介壽國中、西松高中，在社區中便能完成從國小到高中的教育歷程，這對育有兒女的家庭來說深具吸引力。」

民生社區規畫之初預計容納8,000戶、4萬5,000位居民，屬低密度社區，即使今日成長至2萬戶，仍保有充分的休憩空間，居民走出家門就能悠遊於濃蔭遍布的街區與公園，以慵懶的步調享受日常。而這份綠意與閒適交織的氛圍，也吸引許多咖啡廳、風格小店和設計工作室進駐，為街區增添風雅氣息。曾光宗以「微熱山丘」為例，其門市對面即是綠樹環繞的民生公園，店家將庭院重新植樹造景，不僅讓訪客從店內就能享受公園景致，行人經過時也能欣賞充滿禪意的店面設計。

同樣鄰近民生公園的咖啡館「CAFEAO」結合藝術、設計與潮流品牌，其風格強烈的藍色庭院也為民生社區點綴時尚趣意。而漫步於有「台北最美街道」之稱的富錦街，除了感受綠蔭夾道的風情，還能探索各式風格店家，從「富錦樹咖啡」、選物店「Fujin Tree 355」、服飾配件選品店「de’A」、複合式空間「羅德奧商行」，到提供異國餐飲的「松果院子」等，都讓街區散發著雅致又充滿活力的氛圍，國內外旅人來訪都能感受此地展現的美感與創意。

曾光宗也指出，民生社區的居民有很強烈的社區認同感，並能共同維護及形塑社區風貌，加上進駐的店家大都認同並願意守護民生社區的環境氛圍，也造就了民生社區獨樹一格的風格特質。

「松果院子」以植栽點綴門面空間，共同打造社區的綠意景觀。

凝結時光 以圓環為核心的新舊記憶

圓環是西方城市規畫的重要特徵之一，以西式社區作為範本的民生社區，不僅街道規畫井然有序，也納入了圓環的設計，交通匯集所帶來的人潮，讓民生圓環周邊成為民生社區最熱鬧繁華之地。

曾光宗分享，如同現代建築大師柯比意所比喻，住宅是一台用於居住的機器，各個空間如臥室、餐廳各司其職，在社區規畫上亦是同理。西式社區通常將住宅、商業機能明確分開，因此民生社區在規畫之初，便將服飾店、超市、餐館、電影院及社區中心集中於圓環周邊，希望居民能在此滿足生活採購、娛樂消費等需求，並同時享有住宅區的靜謐。

延續圓環所匯集的商業、娛樂機能，這裡也凝聚了許多在地居民的回憶。曾光宗舉例，過去來自四面八方的人們在民生社區落腳，圓環周遭以眷村家常菜為主的「侯門小館」及以北方麵食聞名的「小北平」即流傳各自的家鄉味，共同構成社區的味蕾記憶，一代代人在此生活，延續這塊土地的故事。

曾光宗進一步說明，民生社區落成已逾50年，即便居住氛圍及生活機能良好，仍有一些隱憂漸漸浮現，例如許多年長居民選擇搬離無電梯的公寓，而逐漸老朽的建築也讓居住品質打了折扣。他表示，若有機會將民生社區納入文化景觀，讓公寓成為歷史建築，民生社區或能發展出更多的運用可能。民生社區勾勒出居民心中理想的生活樣貌，如此靜謐自得的日常節奏，也成為人們放慢腳步感受台北生活溫度的所在。

民生社區遍布公園綠地，是在地居民日常休憩的去處。

【完整內容請見《台北畫刊》685期】。