漫遊 走進木柵綠境 與山林交會的綠色門戶

【文・Yin 攝影・王漢順 圖・台北市立動物園、國立政治大學、我的旅圖中、台北市產業發展局】

捷運動物園站除了鄰近台北市立動物園、貓空纜車，周邊還有富含人文底蘊的政治大學，匯聚動靜皆宜的探索據點。自捷運站出發除可探訪多樣的動物世界，還可搭乘纜車通往貓空山城，展開一段結合自然與人文的旅程。

台北市立動物園 城市中的生態教室

台北市立動物園占地廣闊、棲息超過300種動物，於不同季節到訪能觀察到動物在四季更迭中的變化，像是隨著氣溫回暖，不論是溫帶動物區的灰狼、台灣動物區的梅花鹿，還是沙漠動物區的雙峰駱駝，遊客皆可察覺動物們毛色與斑紋的轉換。在晚春至初夏的夜晚，螢火蟲悄悄在昆蟲館後方的探索谷閃爍飛舞，園方長年舉辦體驗營隊，帶大、小朋友走進「火金姑」的微光世界，在螢光與天空的繁星之間，留下夜間限定的美好回憶。

此外，園方每週三至週六舉辦「保母講古」活動，可聽保育員分享日常照養動物的趣事。例如大貓熊會依循保育員的指令完成躺下、張嘴等動作，讓保育員能順利幫牠們刷牙或量血壓；而透過無尾熊保育員的解說，能了解無尾熊如何藉由擺動耳朵表達喜怒哀樂，讓動物園之旅有更豐富的收穫。

達賢圖書館與湖光山色、綠意草坪交織成靜謐天地。

政大達賢圖書館 書香縈繞的靜謐綠洲

國立政治大學達賢圖書館有著「全台最美大學圖書館」之美譽，館內透過書牆的「層退式設計」營造開闊視野，並引入充沛日光，讓自然光能灑落在每面書牆與各個角落，形塑明亮而舒適的閱讀空間。相鄰的湖濱悅讀小屋則將閱讀場域延伸至湖景與綠意之中，三面採光再搭配溫潤的木質家具，營造能使身心沉靜的靜謐氛圍。閱讀之餘，還能到池畔散步、談天或野餐，是一處可自在停留的空間。

為拓展圖書館的多用途性，館方也規畫豐富展覽與活動，延伸學習與閱讀的可能性。特藏中心於3月13日推出的常設展「書留下了什麼？特藏圖書中的印記、形制與線索」，引領讀者留意書頁間常被忽略的印章、藏書票與細節痕跡，重新審視書籍背後的歷史脈絡與獨特價值。

貓空站一側設有「LOVE鋼纜藝術」，成為打卡新地標。

貓空纜車 開啟浪漫的山林旅程

搭乘貓空纜車自動物園站出發約30分鐘即可抵達終點貓空站，宛如一道串聯城市與山林的空中走廊，並獲旅遊網站Trip.com收錄於《2026年度台北旅遊指南》的最佳推薦景點之列。其中深受旅客喜愛的「水晶車廂」採全透明地板設計，白日時乘坐其中可俯瞰腳下的翠綠山林與蜿蜒山徑，夜間則映入點點燈火，為前往貓空的旅程增添豐富的感官體驗。

步出纜車貓空站後，全新開放的「Sky Green天空綠洲」觀景台，提供遠眺台北101的全新視角，成為情侶約會與悠閒賞景的新據點。站外一側則設有以報廢鋼纜創作的「LOVE鋼纜藝術」，將環保理念融入於公共藝術，成為旅途中值得駐足留影的一景。

觀瀑亭畔小飛瀑傾瀉而下，為步行其間的旅客帶來沁涼感受。

茶香環狀步道 在茶鄉之間慢行

茶香環狀步道全長約2.5公里，旅客多半自健康步道入口展開旅程。木棧道順著山勢蜿蜒而行，串聯茶展中心步道、壺穴步道與小天空步道，沿途可眺望市區天際線，並感受被茶園、梯田與林蔭綠意環繞，加上空氣中瀰漫的淡淡茶香，讓人不自覺放慢腳步，細細品味山城景致。

深入步道後，壺穴、吊橋與橫跨溪谷的彩虹橋依序映入眼簾，俯瞰吊橋下方，可見溪水沖刷形成的壺穴地形，是大自然長年雕琢出的奇觀。步道沿線除了自然景觀，也可在吊橋上見到小貓與貓熊造型雕塑，並不時有藍鵲與蝴蝶穿梭其間，增添幾分不期而遇的驚喜。途中可在瀑布旁的觀瀑亭稍作歇息，飛瀑水氣輕拂臉龐，清涼沁心，再沿著陡升的木階拾級而上，探訪百年牛樟巨木的雄偉身姿，為步道之旅畫下壯觀的休止符。

茶研發推廣中心不定期舉辦展覽，帶領民眾了解茶文化。

茶研發推廣中心 品嘗一杯茶文化

台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心致力推廣在地茶產業文化，來訪者可在此參觀茶葉文化展區，認識製茶機具與工序流程，並於品茗區品嘗由在地茶農親手沖泡的好茶，在鐵觀音茶香中細細體會「觀音韻」的層次變化，中心亦規畫採茶體驗、茶藝示範與茶點製作等活動，讓旅客以多元方式走入茶園。

另外，中心亦不定期舉辦各種展覽，展期至4月底的「貓空森呼吸・自然好療育」茶山塾靜態展，以森林綠意為主題，將窗外竹柏景致引入室內，營造沉靜舒心的氛圍，並規畫茶香氛等療癒體驗，推廣綠色照護與園藝治療的概念。

參訪完茶推中心，可順道探訪鄰近的茶園，品嘗鐵觀音風味甜點，或在專業茶師引導下學習泡茶與奉茶，也可造訪景觀餐廳，享用茶燻雞、茶葉炒飯等以茶入菜的特色料理。

無論於動物園進行生態探索、乘纜車欣賞茶山風光，抑或是在圖書館一隅靜靜閱讀，都能暫時遠離城市喧囂，春日時節不妨走訪木柵，在微風與茶香的陪伴下感受片刻寧靜。

❶台北市立動物園

台北市文山區新光路二段30號

09：00～17：00

「保母講古」活動將視動物情況彈性調整

❷國立政治大學達賢圖書館

台北市文山區萬壽路36號

開放時間詳見達賢圖書館官網

限年滿18歲讀者入館，校外讀者需換證

https://dhl.lib.nccu.edu.tw/

❸茶香環狀步道

步道口：台北市文山區指南路三段40巷

❹台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心

台北市文山區指南路三段40巷8之2號

09：00～17：00 （週一休館）

【完整內容請見《台北畫刊》685期】。