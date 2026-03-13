溫羅汀藝文地景 思潮湧動的人文街區

【文・Ivy Tsou 攝影・杭大鵬 圖・台北市文化局、欒樹下書房】

書頁的陳香、氤氳咖啡味與濃蔭下的日式老屋，交織成「溫羅汀」獨特的人文風情。這片鄰近校園的街區，將百年人文底蘊揉入日常，構築出台北最具代表性的藝文聚落。每逢杜鵑花開，這座無牆博物館便流淌著跨越時光的知性魅力，成為人們在忙碌日常中，安頓身心、與歷史對話的溫暖入口。

時光淬煉出的學術沃土

由溫州街、羅斯福路與汀州路構成的街區「溫羅汀」，並非來自刻意的都市規畫，而是歷史與人文積澱下的有機演變。日本時期，這一帶曾被稱為「昭和町」，是當時台北帝國大學（今台灣大學）與台北高等學校（今台灣師範大學）教職員的主要宿舍群。隨著學術巨擘在此安身立命，便為此處注入了濃厚的學思基因。

「欒樹下書房」共同創辦人暨總監趙瑜玲表示，溫羅汀的迷人之處在於其深厚的人文底蘊。這裡見證了台灣現代知識的萌芽，從日本時期的「蓬萊米之父」磯永吉、「台灣氣候學之父」白鳥勝義，到戰後的殷海光、臺靜農與俞大維，學者名家的身影與日式家屋、繁茂庭院交織，構築出街區深邃的人文脈絡。隨後，獨立書店與出版社更在此匯聚，與周遭的風格咖啡館、藝文空間，激盪出自由且包容的氛圍，旅人能在咖啡醇香中靜心閱讀，或在巷弄一隅尋得與城市共鳴的感官體驗。

趙瑜玲進一步指出，不同於由產業遺址轉型的松菸或華山，溫羅汀街區沒有圍牆，而是與居民的日常緊密相連。在此，藝文並非玻璃櫃裡的陳列品，而是俯拾即是的生活風景――可能是轉角處的書店，也可能是巷弄深處的名人舊居。這種與日常共生的特質，使溫羅汀成為台北珍貴且不可複製的有機地景。

「臺靜農人文會館」曾為文學家臺靜農住處，現透過藝文展覽延續昔時名家風範。

走進傳承記憶的歷史場景

深耕出版業多年的趙瑜玲，當初選在溫州街開設書店，正是因深受這份歷史感吸引。身處歷史地景與現代發展的交會點，她認為城市的價值不僅在於現代化的摩天大樓，更在於如何活化並傳承往昔記憶。

對趙瑜玲而言，文資保存最理想的方式是讓大眾能「走入歷史場景」。近年來許多老建築煥發新生，例如臺靜農故居化身為藝文沙龍空間，並藉由文學導讀與學術講座，將在地記憶與人文典範重新串聯。當文化資產從「被觀看的物件」轉化為「可體驗的場域」，歷史與大眾的距離便消弭於無形，化作與當代生活對話、充滿生命力的思想空間。

「在歷史場景中走讀，遠比立一塊冰冷的紀念碑更有意義。」趙瑜玲感性地分享，當旅人步入這些老屋，近距離凝視建築結構的紋理，或欣賞庭院裡陪伴土地多年的老樹，那些曾在此發生的學術辯論與生活點滴，便彷彿在空氣中重現。透過多元的空間活化，溫羅汀的歷史不再是冷冰冰的文字，而是能與現代對話、觸手可及的鮮活空間。

流經溫羅汀的「霧裡薛圳」已超過三百年歷史，見證這片街區的發展。

與街區共榮的文化盛典

每當春回大地，台大校園內的杜鵑花燦爛綻放，這股繁花盛景不僅止於校牆之內，更隨著春風飄入溫羅汀的巷弄，適合在此展開一場深度走讀。

路線可從台大正門出發，穿過花道轉入溫州街，在殷海光故居靜謐的庭院中，感受一代大師的氣節；而在附近的霧裡薛圳旁，則能觀察這條流動超過三百年的活水。趙瑜玲提到，這條水圳為溫羅汀街區注入活力，且在各方共同維護下，至今依然維持豐富的生態。這種結合校園風景、名宅歷史與生態觀察的體驗，正是溫羅汀獨有的文化氣場。

這份春季的感官體驗，更隨春暖花開之際展開的「溫羅汀曬書節」，昇華為一場知識慶典。趙瑜玲表示，這場由在地獨立書店共同發起，並串聯出版與藝文單位的盛事，其意義在於重新連結書店與人的關係，即便在數位閱讀盛行的時代，實體書所提供的體驗仍無法被取代。活動期間，書店會將珍藏的好書移至戶外，並舉辦文化導覽與講座，讓讀者在翻閱書頁的指尖溫度中，與土地的歷史重新接軌。

走進溫羅汀，旅人更能在一間間風格鮮明的書屋內，深刻感受店家對理想的堅持。深耕本土文史的「南天書局」猶如土地檔案館，以大量古地圖與史料，帶領讀者連結這片島嶼的深層記憶；隱身地下室的「唐山書店」，則自戒嚴時期便以人文社科思潮啟蒙無數世代。而身為華文世界首間女性主義專業書店的「女書店」，與極具自由精神的音樂空間「女巫店」共生，在推廣性別平權與獨立創作間，形塑出深具韌性的文化風景。此外，洋溢人文氣息的「欒樹下書房」，則將閱讀精巧融入溫潤餐飲空間，讓人在咖啡香與樹影間，尋得一段慢讀時光。這些空間如同各司其職的守火人，守護著城市的文化燈火。

從歷史地景、獨立書店到藝文活動，溫羅汀在當代浪潮中為台北守住了一份緩步慢行、思辨歷史的餘裕。漫步於此，人們總能從中感受那份從昭和時代流淌至今、永不止息的人文微光。

「溫羅汀曬書節」透過書香市集讓閱讀走進戶外，形塑鮮明的文化風景。

【完整內容請見《台北畫刊》685期】。