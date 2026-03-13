松菸・華山文創場域 融入歷史的文化風景

【文・Edith 攝影・林育緯 圖・松山文創園區、華山1914文化創意產業園區】

從昔日的產業遺址轉身，松山文創園區與華山1914文化創意產業園區，如今成為台北最具活力的文創聚落，不僅是推動文化產業的平台，更集結各式創作、展演及文化節慶，為城市形塑易於親近的美學場域，並累積屬於當代的文化記憶。

城市原創力的舞台

昔為製菸廠區的歷史脈絡，讓坐落繁華市區、融合蓊鬱綠意、生態與優美古蹟群的松山文創園區，流動著獨特的人文氛圍，成為旅人體驗台北城市美學風格的理想去處。松山文創園區總監趙釧玲分享，沿著文創大街漫步，便可窺見以舊倉庫為舞台的豐富展演，園區內的松菸風格店家則由微型品牌進駐，這些帶著強烈風格的設計及選品，不僅展露台灣令人驚豔的原創力，更是民眾駐足尋寶的好去處。

趙釧玲分享，每年10、11月舉行的「原創基地節」便是集結展覽、現地創作與表演藝術的藝文盛會，活動邀請藝術家梳理園區歷史與城市關係進行創作，不僅展現豐沛的原創能量，也讓藝術自然散落在園區各個角落。鍋爐房旁由藝術家周柏慶創作的聲音雕塑裝置《共振於時間裡》，即是2025年原創基地節的作品，其以廢棄鋼軌為媒材重現菸廠作業的聲響，回應松菸與台北鐵道的歷史，讓民眾在漫步間就能沉浸於藝術。去年更與表演藝術團隊「石東製作」合作遊走式演出《廠的日常》，邀請民眾在導覽機與演員的引導下，穿越時空遊走於菸廠的建築與生活中。

趙釧玲也分享，松菸平時便有涵蓋不同族群與年齡層的活動展演，有孩童的家庭來此，不僅能參與園區的親子展覽活動，亦可至誠品松菸兒童館走逛探索；動漫愛好者則因豐富的動漫IP展覽而聚集；對追星族而言，比鄰台北大巨蛋的松菸也成為朝聖演唱會之後的追星景點，例如去年五月天於大巨蛋舉行演唱會期間，園區即同步策畫特展及商品展售，回應粉絲的期待。

「松菸夜光花園」透過交織流動的光影與音樂，為夜晚挹注繽紛光彩。

24小時藝文生活軸線

隨著台北大巨蛋落成及周邊商場、影城逐步開放，東區的夜晚因多元的娛樂場域益發熱鬧，比鄰的松菸也回應這股夜經濟風尚，綻放越夜越美麗的文化風景。坐落松菸古蹟群中的巴洛克花園，至今年6月底前即化身為「松菸夜光花園」，將園區的歷史、文化與生態化為夢幻流動的光雕投影，並搭配獨立樂團「康士坦的變化球」以歌曲〈眠月線〉打造的音樂劇場、日本知名光影藝術團隊NAKED, INC.的光影互動裝置《DANDELION PROJECT》（蒲公英計畫）等，讓旅客穿梭於光影、音樂與藝術間，沉浸於松菸浪漫迷人的夜文化。

趙釧玲指出，園區戶外空間原本就是全日開放，入夜後常可見民眾在此散步，園區周邊還有台灣唯一24小時營業的誠品書店，夏季的週末夜更經常舉辦音樂表演及各類活動，讓旅人體驗藝文與潮流混搭的夏夜節奏。

華山文創園區將藝文展演融入歷史場域，成為民眾遊逛探索生活美學的去處。

說故事的文化場域

同樣由產業古蹟群改造而成的華山1914文化創意產業園區，其獨特的產業遺址氛圍與一年多達兩千場的各類展演，是民眾體驗美學與藝文氣息的絕佳去處。目前進駐經營華山的台灣文創發展股份有限公司營運長陳建方表示，民眾可在華山欣賞展覽、劇場、電影及音樂演出，也能參與各式藝文講座與工作坊，甚至是什麼也不做地坐在草地上，享受生活中的悠閒片刻。

陳建方認為，文創著重於營造「氛圍感」，因此園區的展售空間皆以「策展」為核心，藉由一幅畫面、一個場景、一段可被感知的體驗，以說故事的方式讓訪客體驗背後的文化脈絡。他舉例，像是集結選品、餐飲與展覽的複合式空間「芳釀所」，現正展出「釀時光，刻台灣――成若涵紙雕個展」，其中一幅作品《華山釀酒圖》即以紙雕呈現華山從1914年酒廠時期至今的歷史，民眾能藉由作品中的釀酒場景及建築變遷，體驗一段藝術與城市記憶交織的文化旅程。

此種策展思維也延伸至園區內不同型態的品牌空間，例如「小時光書店」透過永續風土及生活美學類型選書、主題展覽、讀書會、講座與地方創生品牌選物等策畫，引領民眾深入了解各種文化議題。集結各式生活道具及飾品雜貨的「小器生活」，則透過體現日本工藝文化的器物，呈現有趣的生活提案，邀請人們將設計美學帶入日常生活中。

藝術家成若涵的作品《華山釀酒圖》，以紙雕呈現昔日酒廠釀酒場景。

形塑城市風格的文化節慶

除了別具風格的店家及豐富展演，華山也藉由大型文化節慶活絡城市藝文能量。以最具代表性的「簡單生活節」為例，自2006年創辦以來幾乎年年選定華山作為主要場地，民眾隨舞台音樂擺動、遊逛青創市集，沉浸在音樂及文創能量中，此種文化風尚在長達20年的積澱下，已成為台北獨特的城市風格。而一年一度的「華文朗讀節」則以出版為主軸，讓喜愛閱讀的民眾透過主題特展、作家朗讀沙龍及城市走讀等形式，在書頁與文學對談間獲得深刻感動，重拾靜心閱讀的時光。

無論是松菸以原創力為核心，鋪陳城市由日至夜的精彩風景，或是華山以故事作為策展語言，串聯產業、商品與歷史，都為這座城市構築鮮活的當代文化風景。

【完整內容請見《台北畫刊》685期】。