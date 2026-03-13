北流音樂現場 樂聲流轉的生活節奏

【文・Edith 圖・臺北流行音樂中心】

從臺北流行音樂中心裡緩步觀展的人群、表演廳裡隨歌搖擺的樂迷，到戶外酒吧的喧鬧談笑，不難發現音樂以各種形式穿梭、流動其間，在晚風、樂聲與微醺交融下，串起城市一角的日常風景，形塑台北獨特的音樂生活風格。

以音樂串聯不同世代

臺北流行音樂中心自啟用以來，許多以音樂為主軸的展演活動在此輪番上演，也讓此處逐步形成一座新興的音樂聚落。北流董事長黃韻玲分享，這裡不僅是周邊居民平時漫步、休憩的所在，也是跨世代樂迷盡情享受音樂的場域。

黃韻玲以北流專為樂齡族群規畫的「北流銀髮樂音社」為例，在專業講師的指導下，長者化身DJ進行選曲、混音、放歌，也讓被視為年輕潮流的DJ文化融入樂齡族群的生活。最令黃韻玲印象深刻的是，不少學員的晚輩也一同參與，除了協助長輩使用數位工具，也透過音樂拉近彼此的感情，共享音樂帶來的樂趣。

而每年4月舉辦的「北流歡樂島」則是面向親子的音樂派對。黃韻玲描繪活動場景，園區裡魔幻泡泡在空中閃閃發亮、馬戲特技與音樂劇輪番上演，現場演唱的旋律在草地與人群間流動。與此同時，孩子們也可以進行古典樂、打擊樂、手風琴與烏克麗麗的體驗，有人第一次觸碰樂器、有人化身小小DJ，在歡樂的遊戲互動中醞釀對音樂的無限想像。

黃韻玲更提到，曾經有個週末夜，北流的表演廳與Legacy TERA分別舉辦新世代創作歌手ØZI與資深歌手林淑容的演出，散場時，分屬不同年齡層的樂迷從場館湧出，不同世代的觀眾帶著各自的回憶與音樂喜好走進北流，並在此偶遇交會，找到各自與音樂對話的空間。

「北流銀髮樂音社」讓長輩化身DJ，體驗新潮的DJ音樂文化。

串聯社區的音樂舞台

藉由不同尺度與形式的策畫，北流將音樂從表演廳延伸至社區角落，讓整座城市都能感受到音樂節拍與創意能量，「TRENDY TAIPEI 潮台北」即是相當具代表性的國際音樂盛典。其中「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，不僅規畫DJ音樂派對，更邀集多國音樂人齊聚一堂，曲風含括獨立、流行、搖滾、嘻哈及電子等多元調性，讓民眾沉浸於華麗炫目的演出現場、音浪轟鳴的封街派對及Live House中，體驗音樂無界的魅力。

除了打造大型舞台盛宴，樂音也隨著「北流金舞台－圓夢大歌廳」走入社區，讓懷抱歌唱夢的素人有了舞台，及至去年已吸引雙北地區超過750位民眾報名。有別於一般歌唱選秀的競賽氛圍，活動現場更多的是彼此支持與真誠投入，共同享受音樂的美好與純粹。

「北流金舞台」讓喜愛音樂的素人歌手站上舞台一圓夢想。

培育催生舞台的幕後好手

聚焦於音樂舞台的同時，北流也同步推動培育人才的音樂產業系統。黃韻玲以「音樂矽谷」來形容北流，這裡不只帶給觀眾精彩的演出，更是音樂產業運轉的重要場域。

黃韻玲分享，演唱會是場由影像、燈光與聲音交織而成的感官饗宴，除了台上的表演者，幕後的導播、音控、燈光、舞台技術等專業人員，更是創造現場豐富體驗的關鍵角色。北流首創的「演唱會學院」便帶領學員從企畫、製作到現場音訊等面向深入學習，並由學員親身參與打造一場演唱會，也讓觀眾藉此轉換視角，理解眾人如何合力創造演唱會的震撼與感動。

「北流歡樂島」讓孩子在有趣的樂器體驗中，打開對音樂的好奇心。

走逛音樂風格聚落

走出表演廳，旅人還能順遊北流園區各具風格的選物店、音樂器材店與黑膠唱片行。黃韻玲提及，民眾可以到音樂人馬念先開設的「大一點雜貨店」，挑選特色寵物服飾及來自世界各地的有趣選物。DJ品牌「Pioneer DJ」更曾在店內舉行阿美族古調融合電音、英語金曲及華語音樂等DJ派對，帶來跨領域的聽覺及文化體驗。「大韜黑膠耳機專賣店」牆面上陳列著滿滿華語、西洋、爵士、古典樂黑膠，樂迷能在翻尋唱片、現場聆賞之際，沉浸在與音樂相伴的獨處時光。販售各式樂器的「aNueNue」不但是音樂人挖寶的去處，也不定期舉行音樂體驗活動，讓對音樂感興趣的民眾能在此獲得滿足。

黃韻玲分享，樂迷們也能相約至園內的戶外咖啡餐酒街延續對音樂的討論與感受。「Chotto Sake Bar」以日本酒為主軸並規畫獨飲座位，能在此獨享品酒的愜意；「Hold on Draft」則為時下流行的汲飲式雞尾酒吧，不僅時常配合北流演唱會及音樂節提供限定酒款，其調酒更結合流行歌曲元素，例如靈感來自〈刻在我心底的名字〉的酒款，融合香草伏特加、愛爾蘭糖和啤酒，讓觥籌交錯片刻也能延續歌中甜美與苦澀交織的尾韻。

從音樂舞台到深夜酒吧，北流成為一處由旋律、閒適、微醺與夢想共築的音樂聚落，不同世代在此交會，共享專屬於台北的城市音樂生活。

進駐北流的「aNueNue」販售木吉他及烏克麗麗等樂器，是許多音樂人流連忘返之處。

*飲酒過量，有害健康

【完整內容請見《台北畫刊》685期】。