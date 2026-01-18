快訊

忠孝新生漫步提案 閱讀街區紋理

觀賞芬蘭現代建築大師阿爾瓦・阿爾托（Alvar Aalto）的珍貴手稿，民眾可一窺其創作的靈感源頭，展期至1月25日。
【文・Yin　攝影・許宜容　圖・忠泰美術館、國立臺灣文學館、樹火紀念紙博物館】

捷運忠孝新生站周邊串聯多處藝文空間與文化據點，還有風格多樣的咖啡廳與選品店散落街巷，形塑此街區獨特而多元的藝文能量與人文風景。

忠泰美術館擅長依展覽主題調整空間設置，曾架設「天井樓梯」打造沉浸式觀展體驗。
忠泰美術館 探索未來城市想像

忠泰美術館以「未來」與「城市」為核心命題，透過建築、設計與當代藝術交織出多元的展覽語彙。館內以純白空間與流動光影構築出緩慢過渡的節奏，最上層展示空間更巧妙融入周邊景致，引導訪客自城市喧囂轉入沉靜的思考之境。

美術館自開館以來已展出多場聚焦於未來議題、城市建築與生活美學的展覽，現正展出的《創造即生活─愛諾、艾莉莎與阿爾瓦・阿爾托》即延續此策展脈絡，呈現芬蘭現代建築大師阿爾瓦・阿爾托（Alvar Aalto）的經典設計與手稿，帶領觀眾窺見其生活與創造的哲學。觀展後亦可走訪鄰近的家居選品店與花坊，在經典家具與花藝作品間，延伸對「家」與未來生活的想像。

修復重啟的臺灣文學糧倉，成為老屋新生的代表場域。 （圖／國立臺灣文學館・Hey!Cheese）
臺灣文學糧倉 閱讀在老屋中萌芽

建物前身是1950年代的糧食局倉庫，於2016年被登錄為歷史建築。修復後保留了日式構造屋頂、磨石子樓梯等空間細節，既延續歷史紋理，更成為「台北老屋新生大獎」的代表案例，如今轉型成一處承載文字、閱讀與創作能量的場所，館方更透過講座、文學跨域合作與青年創作等多元計畫，引導民眾親近文學。

「開倉」特展之一「最美麗的書：臺灣與捷克」由台灣與捷克文學館共同策畫，聚焦兩地得獎與入選書籍，展示其從裝幀、紙材到印刷等設計細節，展場內亦設置「閱讀角落」，介紹各類紙張、裝訂與印刷法，讓文學從閱讀延伸至工藝與平面設計的跨域對話。

華山大草原共融遊戲場設有多樣遊具，孩子們可穿梭各樣設施盡情嬉遊。 （攝影／許宜容）
中央藝文公園 漫步綠意童趣時光

與臺灣文學糧倉僅一街之隔的中央藝文公園，入口處迎面可見雕塑大師蒲添生創作的《三美神》銅像，一旁寬闊的大草原，則是民眾日常散步、親子野餐、孩童與毛小孩奔跑放電的療癒綠地。草原亦不時舉辦音樂活動與主題市集，成為一座可輕鬆享受愜意時光的戶外舞台。

園內的共融遊戲場設有多元遊樂設施，包括讓行動不便的兒童也能體驗速度感的「水沙世界」，以及以華山車站與華山酒廠為靈感打造的各式遊具。其中「煙囪遊戲塔」呼應酒廠大煙囪建築，將溜滑梯塑造為雙塔造型，可透過黑色網繩穿梭於雙塔溜滑梯之間，更有「雙道滑索」、「鳥巢鞦韆」等設施，讓孩子享受快樂的遊戲時光。

樹火紀念紙博物館藉由展覽與手作體驗，帶領民眾認識紙的各種可能。 （圖／樹火紀念紙博物館）
樹火紀念紙博物館 讓創意在紙間綻放

樹火紀念紙博物館是全台第一座以「紙」為主題的博物館，館內一至三樓為展覽空間，從紙張歷史到當代應用，皆有細緻呈現。四樓則設有DIY手作區，能親自體驗將紙漿化為紙張的過程，大、小朋友都能感受實作樂趣。

目前展出的「歸根－樹火參拾」特展，以忠孝東路二段蕉麻纖維為主軸，展示其從紙漿、紙張到紗線與布料的多種面貌，亦展出多種創新紙材，例如日本太空人山崎直子曾帶上太空、具抗菌與抗臭功能的紙紗襪；時尚品牌Balenciaga（巴黎世家）以100%蕉麻紙紗打造的經典鞋款等，帶領民眾認識紙張的無限可能。

展覽巡禮後，不妨沿著忠孝東路漫步，探索風格咖啡廳，緩下日常緊湊的步調，也可彎進新生南路巷弄內的文具選品店，試寫幾筆墨色，或欣賞櫥窗中不時更迭的小型展示，為這段漫遊畫下句點。

❶忠泰美術館

台北市大安區市民大道三段178號

10：00～18：00（週一休館）

❷臺灣文學糧倉

台北市中正區杭州北路26號旁

10：00～18：00（週六～週一休館）

❸中央藝文公園

台北市中正區北平東路30號

「煙囪遊戲塔」檢修中，預計1月底前開放使用

❹樹火紀念紙博物館

台北市中山區長安東路二段68號

09：30～16：30（週日、週一休館）

【完整內容請見《台北畫刊》684期】。

臺北畫刊

