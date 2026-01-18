都會漫步 體驗街區多元精彩

【文・Edith 攝影・蔡耀徵 圖・正工設計、23 Music Room】

捷運中山站周邊與花博公園圓山園區，近年分別因獨特的街巷文化與夜經濟受到矚目，不妨沿著捷運中山站至圓山站這條軸線漫步，開啟一段潮流探索之旅，領略城市最鮮活的風貌。

街巷的生活氛圍

捷運中山站周邊因百貨商場、潮流店家、咖啡館及書店林立，成為台北極具代表性的潮流聖地。而坐落於街區核心的心中山線形公園，每逢週末常舉辦文創市集與音樂展演，吸引眾多旅人前來遊憩，新春期間更是熱鬧繽紛，公園周邊妝點著浪漫燈飾，並有各式文創手作及年味美食市集與活動，是旅客感受台北都會魅力與節慶氣氛的好去處。

除了線形公園，旅客還可至周邊的赤峰街、承德路一帶領略台北的街巷文化。這片區域在近十年間逐步形塑出台北獨特的文化地景，坐落其中的「奎府聚」書店店長蔡舒婷便指出，誠品書店進駐的中山地下書街、著重人文書系的「浮光」與「春秋」、聚焦台灣文史的奎府聚及推廣詩集的「詩生活」等書店，串聯成一條閱讀路徑，旅客得以在短短的街區尺度中，探索不同書店帶來的知識盛宴與文化活動。

奎府聚書店運用仿舊木門等元素，讓空間與舊記憶產生連結。 （圖／正工設計）

個性鮮明的風格小店

沿著這條閱讀路徑徐行，還能感受老建築與生活感交融的街區風格。街區現今仍留存不少舊時二層洋樓，以及融合閩式與日式的連棟街屋，許多新進駐店家不僅延續老屋原有的建築特色，更融入當代美學元素，共同維持街區一貫的氛圍。

蔡舒婷舉例，藝術設計選品店「赤空間」前身是1950年代開設的「志文裝訂行」，店家入駐後，保有昔日廠房的鐵窗花、木門窗、鉛字牆與裝訂機具，同時展售藝文、香氛與製香選品，從選物到空間都展現了新舊糅合的氛圍。循著街巷漫步，穿過茂密植栽掩映的古舊木門，可見雜貨鋪「舊目立屋」內陳設的日式餐具、杯盤與器物，回應建築本身的時代韻味與生活溫度。

不僅如此，赤峰街區更在既有的生活紋理上，持續納入當下的文化能量，展現對潮流的高度敏銳。蔡舒婷表示，在韓國追星文化的帶動下，販售K-pop偶像專輯、周邊商品的店家及韓式拍貼機等紛紛進駐街區，形成粉絲聚集的熱點，也成為旅客貼近韓國娛樂文化的第一線。

入夜後許多旅客於花博公園圓山園區的餐酒館享受美食、放鬆休憩。 （攝影／蔡耀徵）

公園裡的音樂派對

感受潮流脈動過後，還可順著捷運淡水信義線，來到花博公園圓山園區體驗台北精彩的夜生活。「23 Music Room」酒吧營運經理劉家吉表示，花博公園因周邊的會展活動、各式主題市集而匯聚大量人潮，因此規畫了包含異國餐廳、餐酒館、文創手作小店及戶外展演空間的「MAJI集食行樂」廣場，以回應旅客的餐飲與休閒需求，近十年間更吸引不少特色酒吧進駐，延長旅客駐留的時間，使此處逐步成為夜經濟蓬勃發展的區域。

劉家吉表示，以DJ音樂引領氛圍的酒吧派對，憑藉現場即時的音樂詮釋與社群互動廣受旅客歡迎，逐漸成為花博公園圓山園區夜經濟的主場景，派對主題涵蓋了Rave、House、嘻哈、日本City Pop、K-pop、噪音藝術等，亦常有探戈、街舞等社群派對，歡迎大家以舞會友，享受音樂的美好。

此外，店家也會舉辦響應不同節慶的主題派對，例如23 Music Room便曾在萬聖節時舉辦陷阱音樂（Trap music）派對，藉由音樂營造街頭暗黑氛圍，吸引許多人變裝與會，此外也曾舉行LGBTQ+流行音樂派對，打造多元社群交流的平台。

旅客隨著音樂節奏舞動身體，享受派對的熱鬧氛圍。 （圖／23 Music Room）

異國文化交會之地

除了主題多元的音樂派對，花博公園圓山園區更因匯聚來自美、英、法、韓、泰、印度、阿根廷等地的異國餐廳及餐酒館，形成熱絡的跨文化交流場域。

劉家吉分享，這裡有許多外籍人士經營的餐廳及酒吧，呈現家鄉道地的飲食文化，例如在「GAUCHO阿根廷炭烤餐廳」可享用厚實的炭火烤肉，體驗南美洲傳統飲食滋味，還可在大型足球賽期間與眾多球迷齊聚觀賽，享受熱鬧歡騰的氛圍。而「B.O.E.歐點歐式餐酒館Bits of Eur」則提供披薩、義大利麵等料理，讓旅客品嘗到經典的歐陸美食風味。

園區的特色酒吧更是民眾體驗異國風情的絕佳去處，劉家吉分享，「HAKU Taipei」以藍色霓虹燈光和半戶外空間設計，營造法國小酒館的浪漫情調。「三隻獅子英國餐廳」則以深色木質空間打造溫暖氛圍，並提供威士忌、Guinness愛爾蘭黑啤酒等經典酒款。23 Music Room則結合台灣小農食材與在地釀造，打造出獨特的美式精釀啤酒風味。

「這裡的氛圍就像一場街區派對，你可以在不同餐廳、酒吧間跳點，氣氛輕鬆友善，隨時都能加入。」劉家吉強調，園區管理單位與店家也積極宣導「適量飲酒」、避免在園區外喧嘩，並於重點區域配置安管人員，希望與顧客共同營造自在、安全、互相尊重的空間，讓台北這處別具一格的夜生活場域持續蓬勃發展。

從捷運中山站至圓山站、由日至夜，台北展現熱鬧且多元的城市風貌，不妨穿梭於傳統與新潮交融的風格小巷，並體驗精彩的夜生活文化，盡情享受台北特有的迷人魅力。

飲酒過量，有害健康

【完整內容請見《台北畫刊》684期】。