西區巡禮 探訪舊城新春儀式

聯合新聞網／ 臺北畫刊
台北燈節以璀璨燈景迎接嶄新的一年。 （資料照／陳紫晴）

【文・Edith　攝影・陳紫晴、吳志學、林煒凱　圖・台北市觀光傳播局】

一年之初，台北以即將登場的「2026台北年貨大街」與「2026台北燈節」，讓整座城市洋溢濃厚的節慶氛圍，不妨走入活動所在的大稻埕和西門町，親身感受節慶與在地文化交融的精彩。

迎接新春的年節儀式

文化策展團隊「發現故事」執行長陳仕哲指出，大稻埕見證了台灣商業貿易的黃金時代，許多自清代、日本時代延續至今的商號與傳統產業，仍在這片街區屹立不搖，象徵著台北深厚的文化傳承與歷史底蘊。

年節前夕，旅客若以年貨大街作為旅行主軸，陳仕哲推薦以迪化街北端的「十連棟」為起點，漫步於保存完整的紅磚造建築與亭仔腳，感受昔日興盛一時的碾米產業聚落，並沿途探訪傳承竹器、木器與燈籠工藝的職人店家，再至大稻埕慈聖宮廟埕品嘗雞卷、豬腳、肉粥、排骨湯等道地美味。

沿著充滿常民風情的街道漫行，便能走入年貨大街的核心，沉浸於街販叫賣聲與南北貨、中藥材氣味交織的年節氛圍。今年台北年貨大街配合馬年到來，以「奔年貨」為主題，攜手國內知名原創貼圖白爛貓IP打造巨型氣偶，加上各式年節裝置、彩繪燈籠及街頭藝人表演，將整個街區打造成熱鬧歡騰的節慶嘉年華。陳仕哲還建議旅客可來此參與寫斗方、套圈圈等傳統年節活動，或至台北霞海城隍廟祈求新年平安，體驗最具年味的節慶儀式。

西區巡禮－2許多民眾湧入台北年貨大街感受年節氣氛。 （攝影／吳志學）

此外，陳仕哲補充，藏身年貨大街周邊巷弄的風格店家則提供鬧中取靜的不同選擇。旅客可在街屋改造的咖啡館休憩或至選物店遊逛，發掘別具一格的悠閒時光。向晚時分，也能前往大稻埕碼頭欣賞夕陽，享受大稻埕的水岸風情，讓年味旅行增添豐盈的在地生活氣息。

串聯西區的多元旅程

從大稻埕行至北門廣場，眼前風景將從常民生活景象轉換到更廣闊的視野。「北門是台灣的國門意象。」陳仕哲表示，這座清代古城門昔日即為大稻埕出入台北城的門戶，如今更因機場捷運的串聯，使北門所在區域成為外籍旅客踏入台北的第一站，並與周邊的鐵道部園區、撫臺街洋樓等歷史地標，共同展現台北新舊交融的樣貌。

今日從北門廣場走入城中區，可漫步於北門相機街、中華影音街、重南書街、榮町及沅陵街商圈，細細品味台北特色商圈的風貌。再往西門町前行，城市節奏瞬間轉換，霓虹招牌、街頭藝人、潮流玩具公仔商場、塗鴉牆、電影街、文創市集與「6號彩虹」地景等，交織出城市的青春、活力與多元。陳仕哲形容西門町是「台北永遠的青春期」，無論時代如何推進，這裡始終是匯聚年輕潮流的舞台。

西門町是展現台北年輕活力的舞台。 （攝影／林煒凱）

西門町也是今年台北燈節的展區之一，重量級潮流IP及多元主題燈組將打造出最耀眼的城市舞台。燈節期間，陳仕哲推薦旅客白天可從大稻埕一路行至西門町，探尋在地文化，並可品嘗台北老字號人氣美食，例如桃源街「老王記」的牛肉麵、「雪王冰淇淋」的創新冰品、「金獅樓」的手推車港式點心、「蜂大咖啡」的飲品與招牌合桃酥等，還可至香火鼎盛的台北天后宮、台灣省城隍廟祈求新年平安。待華燈初上，就可沿著中華路的璀璨光廊，欣賞結合傳統文化、科技光影及潮流IP的藝術盛宴。

台北燈節將在中華路璀璨登場，以各式燈飾營造節慶氣氛。 （資料照／台北市觀光傳播局）

從台北年貨大街到台北燈節，整個舊城區都在煥發著光彩，不妨規畫一趟專屬於台北西區的新春旅行，探索這座城市既傳統又新鮮的節慶魅力。

2026台北年貨大街

1/31（六）～2/15（日）

迪化街商圈、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、榮濱商店街、艋舺夜市、寧夏夜市等

https://www.facebook.com/share/17sr9RMm7g/?mibextid=wwXIfr

2026台北燈節

2/25（三）～3/15（日）17:00～22:00

西門展區、花博展區

https://2026lanternfestival.travel.taipei/

【完整內容請見《台北畫刊》684期】。

台北畫刊684期-節慶旅行

臺北畫刊

追蹤

