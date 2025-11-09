挖掘老店故事 傳統產業的時尚新貌

【文・Edith 圖・台北市商業處】

百年商鋪與老字號美食是眾多旅人會特意尋訪的熱點，近年在老店再造風潮下，台北許多具歷史人文底蘊的老店，既保有貼近台灣風土的在地煙火氣，又洋溢著摩登的時尚感，不妨依循這些新潮老店，探索老台北的新風景。

越在地越國際的老店風潮

台北市商業處處長高振源分享，在時代更迭下，台北有許多老店面臨產業變遷、客群老化及接班斷層等困境，而自2015年展開的「台北造起來」計畫，正是協助這些老商號再次擦亮招牌、成功轉型的幕後推手。

台北造起來計畫邀集專業團隊，陪同店家挖掘自身故事，並展開一連串品牌定位、經營方式、空間改造與文創包裝的大變身。如今這些老店遍及台北市不同區域，帶著在地特色、職人手藝及與時俱進的經營方式，一步步走入當代生活，並在「越在地、越國際」的潮流下，成為吸引各國旅客尋覓故事的風格場域。

訴說產業故事的文化景點

「老店改造成果最顯著的街區，莫過於大稻埕迪化街商圈。」高振源表示，大稻埕是台北市都市發展與商業演進的核心，過去以青草茶、中藥行、南北貨、古早味糕餅等傳統產業為主。這十一年來，許多大稻埕老店參與改造計畫，老舊商號換上具記憶點的品牌名稱，並帶著新定位重新出發，成為街區活化再生的重要據點。

例如「有多聞稻埕香料館」原為批發食品香料的老字號「益良食品行」，門市改造後展陳來自世界各國、多達兩百種的香料罐，並提供知識解說與嗅聞體驗，有如小型香料博物館。此外，這裡也規畫烹飪教室，推廣香料飲食文化，搖身一變成為廚藝好手與美食愛好者的交流天地。

融合產業特色與文化推廣的還有中藥盤商「德利泰」。高振源分享，德利泰轉型後研發符合現代人養生需求的藥膳與茶包，店面空間更改造成「中藥材互動體驗館」，展示中藥櫃、中藥炮製器具及礦石類藥材，並提供中藥材聞香、藥膳品嘗及抽藥籤等趣味體驗，邀請旅客入內逛逛，領略傳統中藥材文化。

「德利泰」改造為中藥材互動體驗館，成為探索中藥材文化的體驗空間。 （圖／台北市商業處）

阿媽時代的復古潮流

高振源指出，相較台北霞海城隍廟一帶，歸綏街以北的迪化街北街及外圍地帶，以南北貨、金香、打油及傳統生活用品店家為主，較少遊客造訪，直到參與台北造起來計畫，這些式微的古早產業成功翻轉，逆勢躍為新興的風尚店家，不僅帶動更多質感商家入駐商圈，也讓年輕族群走入過去不常造訪的街區。

例如隨著生活型態改變與環保意識興起，祭祀文化朝「燒好一點、燒少一點」發展，香品老店也在轉型中尋找新定位。「源竹隆香」便在此趨勢下，以其採用天然原料製成的金香獲得青睞，也開發了天然桂花臥香與竹製香插等文創香品，讓薰香文化融入日常生活。傳統生活用品店「竹木造咖」則打造阿媽家的老式廚灶情境，陳列蒸籠、炊飯桶等古早用品，吸引許多旅客前來挖寶，而買菜用的經典茄芷袋及創意改良款式，更成為日本旅客駐足選購的特色商品。

「源竹隆香」開發文創香品，讓薰香文化融入生活中。 （圖／台北市商業處）

舊城區的時髦市井味

同樣屬於舊城區的萬華，其產業發展則與市井文化息息相關。高振源說明，早年醫療資源匱乏，信眾在艋舺龍山寺祈求藥籤後，常至鄰近的西昌街「青草巷」抓取中藥材，形成在地特有的民俗醫療文化。時移事遷，青草藥的定位已從救命藥帖轉變為養生良方，創立於青草巷、後遷至西昌街北端的「老濟安」便率先參與改造計畫，推出青草茶席體驗、沐浴藥草球手作課程等活動，成為深受年輕族群歡迎的青草潮吧。近年轉型成功的「德草安青」則提供草本手搖飲與古早味甜品，並設計藥籤櫃與對應青草飲品的趣味籤詩，讓民眾體驗到青草店抓藥的老時光。

環繞艋舺龍山寺興起的廟街美食，則是探索台北常民風味的起點。從廟埕挑擔起家的「兩喜號」，以魷魚羹和米粉炒等小吃飄香百年，西園店於改造後展示品牌故事與在地記憶，成為認識艋舺文化的小型故事館。此外，店家也於菜單上加註英、日、韓語，貼心服務想要品嘗道地台灣味的國際旅客。

傳承總鋪師辦桌菜手藝的「小王煮瓜」，則以獨門清湯瓜仔肉擄獲饕客的胃。高振源分享，店家於門前設計復古攤車造景，成為打卡地標，室內則以搶眼的插畫圖騰與視覺設計，呈現萬華特有的市井魅力。品牌改造後，小王煮瓜還延伸推出冷凍宅配調理包，讓民眾在家就能嘗到好味道。

橫跨百年或傳承數代的老店，承載著老台灣的市井風情與人情味，再造後不僅煥發新生，更引領新興生活風尚，吸引人們重新走入在地生活記憶與產業文化之中，共同構築台北最富溫度的城市風景。

「兩喜號」的牆面展示店家故事與艋舺文化。 （圖／台北市商業處）

台北造起來

https://www.tcooc.gov.taipei/cp.aspx?n=A45E901BC1A8C1DD

【完整內容請見《台北畫刊》683期】。