將旅程變成日常 數位遊牧探索無界

【文・張寅 攝影・蘇立坤、王均峰、林俊耀、何宗昇 圖・洛Luo】

早在1997年，前日立公司CEO牧本次雄於《遊牧上班族》一書中提出「數位遊牧」一詞，並描繪出「沒有辦公室的公司」與「四處旅行的上班族」的嶄新構想，時至今日，這個想像正逐漸成為現實。

數位遊牧 重新定義工作模式

「數位遊牧」一詞，顧名思義是指不斷移動的生活狀態。現為新創公司Slasify營運長，同時也是社群「Remote Taiwan」共同創辦人葉濬慈觀察指出，數位遊牧工作者多數擁有個人事業或是數位相關的技能，可以更彈性安排自己的時間，因此能夠一邊工作，一邊遊牧於不同國家、體驗不同文化。

只要帶上筆電，隨處都是數位遊牧者的辦公室。 （攝影／蘇立坤）

Remote Taiwan是台灣最早討論遠距工作的社群之一，葉濬慈回憶，「2017年社群剛成立時，大家對此概念還很陌生，所以我們開始不定期舉辦聚會，交流視訊會議心得、如何收取遠端客戶款項等實務技巧。」隨著科技進步與COVID-19疫情的推波助瀾，遠距工作成為一股新潮流，企業對此類工作型態的接受度也逐漸提高，近年更有許多公司開始思考如何支持遠距工作者在全球合法落地、薪資發放等議題。

與此同時，不同型態的數位遊牧也應運而生，其中越來越多數位遊牧者選擇「慢遊牧」（slomading）模式，他們減少遷移的頻率，傾向在一處停留半年甚至更久的時間，藉此放慢腳步，深度體驗在地文化。

自兩年前開啟數位遊牧生活的洛Luo表示，「我覺得『遊牧』本身是一種狀態，快或慢取決於當下的心情與生活節奏，有些地方引起好奇心、想深入了解，就會待得久一點，如果不感興趣，也能隨時移動至不同地域，這樣的自由感，正是遊牧最吸引人的地方。」她更指出，新世代的工作者更在意自我實現，更願意去追求不同形式的生活方式，這樣的轉變讓數位遊牧變成時代趨勢。

友善城市 自在迎接多元族群

數位遊牧者選擇旅居地的考量因素眾多，除了航班便利性、外國人在當地飲食、交通等生活的友善程度，甚至連日照充足與否等日常細節也會納入評估。而一座城市的「包容性」，更攸關數位遊牧者能否自在地工作與生活。對比在其他國家生活的經驗，葉濬慈指出，「台北的居民組成相當多元，對不同宗教信仰或LGBTQ+等族群也相當友善。」在台北，不論是何種性別、國籍、族群的遊牧者都能安心駐足。

西門町「6號彩虹」地景代表台北的多元包容，象徵遊牧者可在此自在生活與工作。 （攝影／王均峰）

除了城市氛圍及民情，基礎設施則直接影響遠距工作的效率及便利性。葉濬慈認為，「網路普及性」與「電力供應」即是關鍵，台北市有興盛的咖啡風氣，加上網路建設友善，不僅咖啡廳的密度極高，且多數設有無線網路與插座，甚至連便利商店也配置桌椅，提供極具彈性的工作場域。

城市的安全性對數位遊牧族來說也十分重要，葉濬慈表示：「安全方面不只要犯罪率低，更是一種全方位的安心感。在台北，不論是在餐廳或咖啡館，可以暫時離開座位，卻不必過度擔心個人物品遺失，這樣的生活經驗在許多國家並不常見，今年3月歐洲旅遊平台Holidu公布的『全球女性數位遊牧者最安全城市』排行榜中，台北能在200座城市中名列第一，不是沒有原因。」

台北完善的公共運輸系統，讓數位遊牧者能更輕鬆自在地探索城市。 （攝影／林俊耀）

而台北豐富的餐飲文化也讓各地遊牧者倍感親切。葉濬慈舉例，他的新加坡與香港同事來台時，就獨愛西門町實惠又美味的日本料理。此外，台北市更曾被素食資訊網站The Vegan Review評為「最適合素食數位遊牧者的目的地」第一名，具滿足遊牧者多元飲食需求的優勢。

台北的飲食選擇相當多元，素食者也能找到美味的蔬食料理。 （攝影／何宗昇）

遊牧旅程 絕對自由伴隨挑戰

遊牧足跡遍及泰國、日本、義大利、峇里島、新加坡、法國與上海的洛Luo分享：「『遊牧』雖然是一種看起來很自由的狀態，但在這樣的工作模式裡，要去哪裡、今天該完成哪些事，都取決於自己，實際上是個需要高度自律及責任感的生活模式。」她更分享自己的遊牧哲學即是：「一邊工作、一邊體驗人生，並從旅途的不確定感中找到樂趣。」

對洛Luo來說，截至目前的遊牧經驗，得到的最大啟發不是特定事件，而是旅途中對「差異」的覺察。她觀察到，台灣是一個相對和諧的社會，城鄉落差不大，生活的基本所需多半能輕易滿足；但身處異國他鄉，她明顯感受到資源分配的不均，以及城市氛圍的差距，這些經驗讓人不再把習慣的事物視為理所當然，進而更清楚自己想追求的生活樣貌，同時更能換位思考，不再輕易被單一標準牽著走。

現正旅居曼谷的洛Luo認為，一邊工作、一邊體驗人生，是「遊牧生活」最迷人之處。 （圖／洛Luo）

除了收穫，數位遊牧生活同樣伴隨著挑戰。洛Luo以自己在泰國的經驗為例，許多數位遊牧者僅會在一個城市停留數週，身邊的人來來去去，往往缺乏穩定的人際連結，「與孤獨感相處」是遊牧族必須克服的問題。正因如此，旅途中的每次相遇都格外珍貴，也正是這份不確定性，讓遊牧生活充滿驚喜與樂趣，也成了許多人憧憬遊牧生活的重要原因之一。

在全球數位遊牧浪潮下，工作與旅行的界線逐漸模糊，越來越多人跳脫傳統的工作型態，藉由不斷變動的旅程，探索更多樣的生活節奏。

【完整內容請見《台北畫刊》682期】。