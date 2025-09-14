穿梭城東時代風情 沿著城市軌跡旅行
【文・Alice.C 攝影・鄭祺耀】
【圖・國家鐵道博物館、丰宇影像、松山文創園區】
近年來，捷運國父紀念館站周邊已蛻變為嶄新的藝文生活廊帶。從松山文創園區、台北偶戲館、台北大巨蛋到今年7月底正式開幕的國家鐵道博物館，吸引眾多展覽、表演與品牌進駐，為生活注入更豐沛的藝文能量。
國家鐵道博物館 台北舊城鐵道歷史
1935年啟用的台北機廠，曾是全台規模最大、功能最完整的火車維修與製造廠，現已變身為國家鐵道博物館，展示從蒸汽、柴油到電力機車的轉型歷程。鐵博館目前開放的區域包括柴電工場、總辦公室、澡堂、大禮堂、材料試驗所與技工養成所六處古蹟建築，亦規畫多場常設展及特展，其中最受矚目的「動力・火車─柴電工場」常設展，展示精選的24輛典藏修復車輛，並結合柴電機車與多媒體螢幕，讓民眾透視車輛內部的運作原理。
除了靜態展示，鐵博館更推出假日限定的乘車體驗，民眾可搭乘修復的藍皮柴油客車，沿著園區軌道穿梭於古蹟建築與景觀綠廊間，車上更提供導覽服務，讓民眾實地感受鐵道及舊場址的魅力。
台北偶戲館 偶戲實驗創作交流平台
台北偶戲館為台北市唯一以偶戲為主題的場館，館藏橫跨百年，並結合互動裝置推廣偶戲知識，如常設展「小小偶・大世界」帶領大、小朋友透過手影遊戲、生活物件與精緻人偶，探索偶戲的多元形式與發展脈絡。
除了常設展，館方也不定期規畫主題特展，現正展出的「耍物仔（Sńg mih-á）」物件劇場，邀集來自台灣及法、德、美等多國的知名劇團參展，民眾能透過與展區物件互動，連結自身的情感、記憶與生活經驗。此外，館內還會配合當期展覽舉辦工作坊，並於假日推出戲偶手作體驗及親子導覽等活動，引領民眾走入充滿想像力與趣味的偶戲世界。
松山文創園區 歷史空間的創意展演
松山文創園區前身為建於1937年的「臺灣總督府專賣局松山菸草工場」，園區內仍保留鍋爐房、製菸工廠與倉庫等建物，以及混凝土骨架與木構造窗格等極具時代感的細節，讓人彷彿走進台灣早期工業發展的現場。
活化園區的過程中，也特別保留原有老樹群及生態池，並種植台灣欒樹、蒲葵、樟樹、光蠟樹與楓香等原生種植物，吸引台灣藍鵲、五色鳥、夜鷺等鳥類棲息，呈現自然與文化共存的景觀。
此處同時也是創作者的孵化基地，透過各式戶外藝術裝置、表演藝術、室內主題展等，讓歷史場域轉化為創意交流的重要據點。10月31日至11月16日登場的「原創基地節」將以「沿之有物」為主題，帶領大眾沿著松山菸廠的產製路徑，一同探索城市鐵路廊道產業遺產群。
台北大巨蛋 潮流生活新場域
兼具體育場館與商場功能的台北大巨蛋，網羅眾多戶外、潮流、運動品牌，一樓餐廳及地下美食街更主打多家「首店」為賣點，如各類日式料理、韓國高人氣炸雞品牌、港式茶餐廳及本土咖啡品牌旗下全新的麵包門市，皆在此開設首店，成為民眾逛街、購物及享用美食的新熱點。
近年捷運國父紀念館站周邊已蛻變成為醞釀藝文能量的重要據點，無論是歷史迷、設計控、親子家庭，還是熱愛潮流文化的城市旅人，都能在此收穫驚喜，不妨安排一趟城市散策，前來探索台北的歷史底蘊與創意能量。
❶國家鐵道博物館
台北市信義區市民大道五段50號
09:30～17:00（週一休館）
❷台北偶戲館
台北市松山區市民大道五段99號2樓
10:00～17:00（週一休館）
❸松山文創園區
台北市信義區光復南路133號
08:00～22:00（室內展館視各展覽開放時間）
❹台北大巨蛋
台北市信義區忠孝東路四段515號
