名畫探索 沉浸畫中風景

【文・Edith 攝影・李智為、杭大鵬】

【圖・臺北市立美術館】

台灣美術史上的名畫封存著不同時代的風情，以名畫作為認識城市的參照，既可一窺台北邁向現代化的軌跡，也可見百年歷史文化的延續。趁著微涼秋意，不妨走入畫中風景，感受今日仍流轉不止、屬於台北的色彩、氣味與聲景。

繁華如昔的大稻埕

喜歡透過旅行探索一地風土與人文故事的創作者「藝術蝦」，近年常循著台灣名畫的畫境漫遊畫中寫生地，而啟發他投入主題式散步的作品，便是台灣畫家郭雪湖創作的《南街殷賑》。

藝術蝦指出，1920年代日本人將西方美術的寫生觀念與技巧帶入台灣，並舉辦官方美展鼓勵畫家描繪地方風土，其中大稻埕的市井風情、民俗慶典，以及閩式古厝、洋樓林立的景觀與淡水河畔風光，無一不是表現台灣之美的絕佳畫題，除郭雪湖外，如石川欽一郎、倪蔣懷、蔡雪溪等畫家都曾在此取景，這些畫作也成為今日人們追想台北歷史文化的線索。

郭雪湖的《南街殷賑》描繪1930年迪化街的熱鬧景象。 （臺北市立美術館典藏）

以《南街殷賑》為例，畫中以中元慶典為主題，描繪迪化街上的人潮、香火鼎盛的廟宇、兜售熱帶水果的小販，以及布行、中藥行和蓬萊名產的招牌等，帶出極富台灣風情的景致。時至今日，大稻埕因老店轉型與街屋活化，文創品牌、咖啡館、餐廳、書店紛紛進駐，成為時下的觀光勝地，即使與《南街殷賑》描繪的場景相距百年，旅客絡繹的繁華景象仍很相似。

想探究名畫中的場景，除了透過眼睛觀看，還能從聲音與氣味中獲得深刻體驗。藝術蝦說明，走在郭怡美書店一帶，除了欣賞至今仍保存良好的百年店屋，還可聆聽街上鼎沸的人聲，同時嗅聞著南北貨、藥草和蜜餞的香氣，讓人有如打開時光膠囊，重返百年前畫家筆下繁華興盛的大稻埕。

倪蔣懷的《裏通》描繪了1920年代大稻埕港仔溝的風光。 （臺北市立美術館典藏）

時光流轉，迪化街雖大致維持著昔日的街廓樣貌，但外圍街區則變化劇烈，最讓藝術蝦印象深刻的莫過於西寧北路的變遷。日本時代，西寧北路所在處是一條名為「港仔溝」的小運河，高低錯落的洋樓與民宅佇立水畔，別具浪漫風情，吸引許多畫家在此寫生，例如倪蔣懷的水彩名作《裏通》，寫生地點便在依傍港仔溝的巷弄。戰後這條運輸茶葉的河道隨都市發展而被填平，畫中的水道風光已被現代樓廈取代，唯有淡雅彩筆留住城市水文記憶的珍貴一頁。

台北名勝散步路線

談及描繪台北地景的名畫，藝術蝦認為日本畫家鄉原古統的《臺北名所繪畫十二景》也極具代表性。此系列描繪的艋舺龍山寺、台北植物園、大稻埕及北投溫泉等地景，至今仍是台北的經典名勝。

鄉原古統的《臺北名所繪畫十二景－北投溫泉》描繪北投溫泉鄉地景。 （臺北市立美術館典藏）

藝術蝦分享，他曾到北投梅庭參觀「街事美術館」所展出的臺北名所繪原畫，並沿路探尋北投溫泉小城的和風餘韻。最令他驚喜的，便是名所繪中有著紅色屋頂的溫泉浴場「瀧乃湯」至今仍在營業。入秋之際，循著北投溪漫步，嗅聞空氣中特有的硫磺氣味，或浸泡於熱煙裊裊的溫泉中，感受湯泉帶來的暖意，更能貼近鄉原古統畫筆間的悠閒意境。

瀧乃湯浴室至今仍以溫暖泉湯療癒旅人身心。 （攝影／杭大鵬）

都市中的靜謐園林

戰後國民政府時期畫家筆下的台北，則凝結成另一種時代風情，如熱愛寫生的席德進以水彩描繪1950至1970年代的台北街景，包括熙來攘往的北門、商街市招繁密交錯的西門町等，捕捉了這時期獨特的時代韻味。

藝術蝦提及，席德進也鍾情於古建築，並留下不少相關畫作，例如1970年代敦化南路拓寬，坐落於計畫用地的清代閩式建築林安泰古厝面臨拆除命運，席德進不但積極參與古蹟保存運動，也畫下以這棟古厝為題材的《民房（燕尾建築）》。

藝術蝦說道，他曾走訪異地保存的林安泰古厝，並跟隨席德進作畫的視角，欣賞從屋脊延伸飛翹、剛中帶柔的燕尾曲線，也走入古厝後方迴廊，感受廊中的靜穆氣息。此種被寂靜包覆的感官體驗，更延伸至古厝庭園。他表示，雖然古厝所在地點鄰近高速公路，但假山、林木與水池構成的庭園，阻隔了呼嘯而過的車聲，予人避世絕俗的幽靜感，加上蕩漾水面的古屋倒影，構成他心中屬於台北當下的如畫風景。

從大稻埕的繁華商街、北投溫泉到都市裡的古厝園林，台北的多元樣貌映現於名畫中，並隨時空流傳至今，不妨依循畫家的腳步回望畫中風景，重探台北不同時代的風情。

【完整內容請見《台北畫刊》682期】。