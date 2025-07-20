臺北戲劇獎首登場 點亮劇場榮耀時刻

【文・Ivy Tsou、Edith】

【攝影・黃煌智、牟仁杰、唐健哲、張震洲、葉韋辰】

從黑盒子般的實驗小劇場，到大型劇院的華麗舞台，無數劇場人以其才華、熱情及對夢想的追尋，在台北寫下獨特的文化風景。2024年創立的「臺北戲劇獎」，以台灣劇場活動最活躍的台北為舞台，打造屬於劇場人的榮耀時刻，也為台灣劇場產業開啟新篇章。

完善台灣藝文獎項版圖

「台北不僅是台灣劇場演出最密集、觀眾最集中的城市，更是眾多劇團首選的首演地，一齣新作若能在台北展演並獲得正面回響，將有助於後續推廣。」台北市文化局長蔡詩萍指出，台北創立此一指標性獎項，對於台灣劇場產業發展大有幫助。

同黨劇團的《父親母親》以布袋戲發展交織白色恐怖與身分認同，入圍最佳戲劇獎。 （攝影／唐健哲）

「國內有金馬獎、金鐘獎、金曲獎，台北也有臺北美術獎、臺北文學獎和台北電影獎等相關獎項，但在劇場領域始終缺乏能代表整體產業、廣受認可的專業獎項。」蔡詩萍回憶，早年他在參與劇團演出時，便曾聽聞劇場人表達這份遺憾。「戲劇獎難以推行的主因，一是劇場表演具高度現場性，無法像音樂或影視作品般重複播放，錄影亦難以完整還原現場氛圍，使得評審公平性無法兼顧；二是因演出場地與劇團數量龐大，若採全國規模將面臨執行成本高、評審制度難以落實等挑戰。」

為了克服這道難題，台北市文化局聚焦於台北具代表性的劇場場域並盤點其演出條件，建立一套具備可行性、公信力與全國指標意義的評審機制。蔡詩萍指出，獎項雖由台北市發起，但只要在台北市公有場地進行三場以上的售票演出，不限制劇團登記所在地，皆符合參賽資格。從國家戲劇院、臺北表演藝術中心等大型場館，到空總劇場、南村劇場及水源劇場等中小型空間都包含在內，期藉此活絡台北藝文產業，也為台灣劇場產業發展注入新的動能。

再拒劇團的《沙拉殺人事件》以台語在地化方式詮釋日本荒誕派作家別役實同名作品，入圍最佳獨立精神獎。 （攝影／唐健哲）

建立多元評審機制

在評審制度的設計上，文化局參考他國作法，並回應台灣劇場界現況，首屆組成共計50人的「看戲觀察團」進行初審，除了邀集具專業背景的劇場人、媒體人及學者擔任評審，也提供10個名額給一般觀眾參與。蔡詩萍分享，「台灣有許多對劇場充滿熱情的觀眾，透過這些戲迷的經驗與觀點，能給予這個獎項更多元的聲音。」

而在制定獎項時，也鎖定以舞台劇與音樂劇為主要範疇，涵蓋戲劇作品、導演、編劇、表演、劇場設計等13個獎項，讓台前、幕後的劇場人都能獲得肯定與榮耀。首屆臺北戲劇獎即吸引55組劇團、73件作品參與，總計647件報名數角逐13個名額，反映出劇場界對於臺北戲劇獎的高度關注與投入。

僻室House Peace的《我的初戀是頭鹿》描繪高中校園的初戀與成長故事，入圍最佳音樂劇獎。 （攝影／張震洲）

得獎效應帶動產業發展

本屆臺北戲劇獎「最佳戲劇獎」入圍作品，涵蓋科幻寓言、國家認同、歷史反思及性別身分等題材，反映當代劇場在主題上的多元探索。在「最佳音樂劇獎」入圍作品中，則有酒店故事、青春初戀及教育議題等面向，並融合不同語言與文化元素，演唱獨樹一格的台式音樂劇。「最佳獨立精神獎」則鼓勵體制之外的創作思考，關注社會邊緣或直面生命困境，回應劇場作為時代觀察者的角色。

而在編劇、導演、表演等獎項上，則出現資深名家與劇場新銳世代交鋒的精彩時刻，同時也不乏雙料入圍的創作者與表演者，可見台灣劇場人的豐厚實力。劇場設計類獎項則讓人們看見舞台、燈光、聲音、影像與造型設計等劇場美學幕後功臣的創作能量。

陳家聲工作室劇團的《黃金人生Crystal》以台灣本土劇的誇張劇情與動感音樂打造荒謬喜劇，入圍最佳獨立精神獎。 （攝影／牟仁杰）

蔡詩萍表示，臺北戲劇獎能帶給長期耕耘劇場的專業工作者榮耀感，同時也能如台北電影節獎項般產生明星效應，得獎的演員、劇本、幕後團隊都將受到矚目並引發後續討論，吸引更多人關注劇場發展。此外也提升得獎節目重演的可能性，吸引更多觀眾入場支持，對整體產業帶來實質幫助。

典禮設計融入劇場人日常

作為劇場界的專屬獎項，首屆臺北戲劇獎頒獎典禮將於7月7日登場，其典禮設計也貼近劇場人的日常。「我們刻意選在星期一舉行，因為那是多數劇場的休息日，希望讓所有劇場人都能出席專屬於他們的典禮。」蔡詩萍解釋，場地選在臺北表演藝術中心球劇場，由劇場導演許哲彬擔任統籌，以一齣戲的規格構思整個頒獎流程，每個橋段皆由劇場人親自演出設計。

蔡詩萍也分享典禮的另一有趣構想，「我們原想比照三金的紅毯儀式，安排禮車接送劇場人到場，但劇場人平時多半騎機車或搭計程車趕場，為了更貼近劇場人的日常，屆時他們將由多元計程車送至會場，並走上『聚光大道』。」而頒獎人陣容同樣星光熠熠，包括《勸世三姐妹》主演張擎佳、張芳瑜與宮能安，以及劉冠廷、朱芷瑩、吳念真、李千娜等劇場與影視雙棲的演員，一同迎來屬於劇場人的盛會。

瘋戲樂工作室的《五木大学－夜の女王櫻子媽媽》結合金曲歌王許富凱的專輯選曲與日式酒店故事，展現台式音樂劇的多元語彙，入圍最佳音樂劇獎。 （攝影／葉韋辰）

台灣劇場領域在表演者、創作者及舞台技術工作者的努力下，展現出多元精彩的面貌，臺北戲劇獎則為這群充滿熱情的劇場人打造一座能被看見、被記錄、被肯定的專屬舞台，點亮劇場的榮耀時刻，成為台北最動人的文化光點。

臺北戲劇獎

https://taipeitheatreawards.taipei/

【完整內容請見《台北畫刊》681期】。