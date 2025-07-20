市場裡的午茶時光 用味蕾體驗城市文化

【文・Alice.C 圖・台北市市場處】

走進台北的傳統市場，如同走進一座展示在地生活的城市博物館。這些市場不僅承載著鄰里間的集體記憶，隨著創意職人的加入，更展現耳目一新的風貌，「2025臺北傳統市場節」便以「點心運動會」為主題，吸引市場職人一展身手，等著老饕們前來一探究竟。

市場轉型 城市文化的體驗入口

台北市市場處表示，台北自清代閩南與客家移民拓墾以來，草仔粿、發粿等傳統米食點心便在日常與節慶中扮演重要角色。隨後日本人將和菓子的製法、西式糕點與麵包文化引進台灣，且隨著大量日本人聚居，也讓外來點心得以流行，逐步影響台北的飲食風貌。

「南園食品店」的「五福芋泥粽」以芋泥、紅豆等入餡，滋味軟綿香甜。

戰後，中國大陸各省族群大量遷台，也一併帶入各地風味獨具的傳統點心，例如南門市場以販售中國大陸各省的傳統點心聞名，像是上海鬆糕、桂花年糕等，都是具代表性的美食。台北傳統市場中販售的各式點心，正反映出台灣多元移民融合的縮影。

「索菲烤布蕾」以酥甜塔皮融合茶韻果香的內餡，創作風味獨特的「桂圓四季春塔」。

點心文化趨勢 常民滋味的創新風潮

市場處觀察，近年台北的點心文化呈現三大趨勢：首先是在地食材的創新應用，許多年輕攤商選用本土農產入餡，不僅實踐減碳理念，也讓點心風味更具土地情感與文化溫度；其次是中西合璧的混搭創作，像是中式食材結合西式料理手法，打造出已非純粹西式或中式的「混血點心」；第三是設計與品牌文化加值，運用包裝與故事敘事，讓點心成為情感與文化的載體，並透過社群媒體快速傳播、引發共鳴。

市場處指出，相較其他食品，點心因體積小、易於包裝行銷，更適合創意發揮，許多老攤商在經典品項中融入新意，年輕攤商則開創獨具風格的創意甜點，這股潮流成功吸引年輕族群與外地遊客走入市場，使市場轉型為探索城市風味與在地文化的新場域。

「童家饅頭」的「紫櫻有你」造型精緻如日式和菓子。 （攝影／台北市市場處）

西東方小食 在地滋味中的城市情懷

市場處進一步以本屆市場節「東方小食組」金賞得主為例，士東市場的「童家饅頭」以陽明山春櫻為靈感推出的「紫櫻有你」，以紫地瓜結合老麵製成饅頭外皮，內餡則是店家自製櫻花餡，融合中式饅頭製法與日式和菓子造型，創作出綿密柔軟、香氣淡雅的全新風味。

南門市場亦有兩家金賞攤商，各自透過點心詮釋台北的歷史記憶與時代風貌。以湖州粽聞名的「南園食品店」以芋泥、紅豆、花豆、小薏仁與糯米製作的「五福芋泥粽」，展現層次豐富的香甜滋味；「德慶港點」則承襲香港老師傅手藝，以肉質細緻的牛腿肉製成口感彈牙的「手工牛肉丸」，展現傳統市場的職人精神與風味。

西方茶點 把世界甜進台北

「德慶港點」的「手工牛肉丸」及其他港式茶點，重現香港老師傅的好手藝。 （攝影／台北市市場處）

在「西方茶點組」中，則不乏將台灣在地食材融合西式糕點技法的創意之作。水源市場的創意甜點品牌「索菲烤布蕾」的「桂圓四季春塔」以法式塔皮為基底，內餡融合台灣四季春茶的香氣與桂圓的甘醇，帶來溫潤細膩的口感，象徵母親的溫柔，是一道獻給母親的點心。同樣位於水源市場的「民享號咖啡」則以「巴斯克乳酪蛋糕」奪金，這款蛋糕源自西班牙巴斯克地區，店家選用濃郁乳酪搭配萊姆酒與香草，交織出豐富滋味，蛋糕本體則如乳酪般溼潤鬆軟，為味蕾帶來極致享受。

「民享號咖啡」的「巴斯克乳酪蛋糕」融入萊姆酒與香草風味，層次豐富。 （攝影／台北市市場處）

中山商場的「迷上甜點―可麗露de秘密基地」也以「伯爵茶可麗露」獲得肯定，這款甜點選用英國伯爵茶與屏東鮮奶，以鍋煮奶茶為基底，將英倫茶香與法式甜點完美融合，成為吸睛又迷人的新式點心。

市場文化 傳達職人故事與城市特色

市場處表示，臺北傳統市場節每年藉由不同的主題競賽，提供市場職人展現創意與手藝的舞台，再加上攤位改造、制服設計及導入數位支付等市場精進計畫，讓老市場煥發新風貌。今年臺北傳統市場節更透過短影音挑戰賽等推廣方式，讓原本藏在巷弄裡的市場點心與攤販故事，在社群世界裡展露光芒。

如今，走進市場不再只是為了一日三餐，更像是一種文化尋味的旅程。2025臺北傳統市場節不僅重新詮釋傳統市場定位，也邀請民眾一同品味蘊藏於點心中的城市風味。

台北好市發聲

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【完整內容請見《台北畫刊》681期】。