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雲水之間的南港風景 探尋城市水文記憶

聯合新聞網／ 臺北畫刊
南港公園的環湖步道是旅客遊憩與賞景的絕佳去處。 （攝影／楊弘熙）　
南港公園的環湖步道是旅客遊憩與賞景的絕佳去處。 （攝影／楊弘熙）　

【文・Ivy Tsou、Edith】

【攝影・楊弘熙、Alina愛琳娜】

南港曾為埤塘錯落之地，隨著都市發展與產業轉型，昔日的水文地景已轉化為公園綠地與民眾日常的休憩場域。捷運昆陽及南港站正坐落於這片水系縱橫之地，夏日時節不妨沿著水畔散步、賞景，感受自然與都市共生的節奏，展開一場輕快的夏日漫遊。

南港公園 療癒身心的城市綠洲

南港公園保留南港舊稱「後山埤」的天然埤塘地貌，蜿蜒水道環繞中央小丘，走在林蔭濃密的環湖步道，沿途蓊鬱樹影與湖光山色環繞，還不時可見水鳥悠遊，讓人宛如置身靜謐桃源。

此外，荷蘭科學家曾在此檢測出極高的地穴能量值，遠勝世界各地知名能量景點，據稱此種能量有助於平衡身心。園內設有「氣」、「石」、「木」三處能量場，分別位於籃球場邊、山丘上與樹林間，民眾可在此靜坐休憩。森林冒險兒童遊戲場則以飛鳥、松鼠等動物為主題，設計溜索、樹屋等設施，讓孩子度過美好玩樂時光。

沿著南港公園湖畔漫遊，可見綠頭鴨悠遊的身影。 （攝影／楊弘熙）　
沿著南港公園湖畔漫遊，可見綠頭鴨悠遊的身影。 （攝影／楊弘熙）　

新庄仔埤溼地 饒富野趣的生態祕境

新庄仔埤曾是南港的三大埤塘之一，現今的瓶蓋工廠台北製造所及玉成國小所在地，過去都曾是這片埤塘的一部分。從清代至日本時代，新庄仔埤皆是在地重要的民生與農業灌溉水源，更具備調節水位的功能，使南港免受洪澇之災。

隨著都市發展與經濟轉型，新庄仔埤面積縮減，留存至今的溼地因多數劃入軍事管制區，所以長年維持相對原始的自然環境，現今水域周邊仍保有完整的淺山林相，成為領角鴞、麝香貓、食蟹獴等保育類野生動物及多種水鳥、蜻蜓的棲地。溼地周邊設置的斜坡引道、木棧道及賞鳥平台，可讓民眾在不干擾生物的情況下，近距離觀察生態。

新新公園 親近水畔的日常風景

新新公園是一處融合生態景觀與休憩功能的場域。公園內囊括溼地花園、水生植物區與落羽松林區，營造水澤與綠意交織的景觀。中央的溼地水池蓄水量可達2,600公噸，兼具滯洪功能，沿著水上棧道漫步，可近距離觀察夜鷺、小白鷺、翠鳥或紅冠水雞，傍晚時分還能欣賞夕陽映照水光的景致。

除了生態溼地，也配合園內地形規畫兒童遊戲區，包括以東北角疊山地形為概念設計的攀岩場，以及溜滑梯、溜索、平衡木等設施，讓孩子盡情嬉遊，大人也能放鬆休息，共度歡樂時光。

南港車站周邊 滿足味蕾的美食驛站

曾是埤塘密布、水渠交織的南港，在都市發展東移下，轉身成為東區門戶計畫的核心區域，南港車站更匯集高鐵、台鐵、捷運與轉運站等功能，周邊也發展出滿足購物、休閒與餐飲服務的商圈。南港車站附近的人氣美食如老字號的「南港老張燒餅店」，炭烤胡椒餅外皮酥脆、肉餡扎實且胡椒香濃郁，總是剛出爐就被一掃而空。而「北大荒水餃店」以皮薄餡多、鮮美多汁的飽滿水餃聞名，是老饕不可錯過的常民美食。

水域綠地與都會商圈交織出南港獨有的城市風景，旅人不妨放慢腳步，在盛夏時節展開一段穿梭於水岸綠地的旅程。

❶南港公園

台北市南港區東新街170之1號

❷新庄仔埤賞鳥平台

台北市南港區昆陽街171巷1號

❸新新公園

台北市南港區南港路三段47巷26號

❹南港車站

台北市南港區南港路一段313號

【完整內容請見《台北畫刊》681期】。

台北畫刊681期-都市與自然間的夏日輕旅
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