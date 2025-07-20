生態夜觀 城市夜間自然探尋

【文・Edith 攝影・蘇立坤】

【圖・臺北市立動物園】

夜幕降臨，城市看似歸於沉靜，但有許多野生動物此時才開始活躍起來，蛙類在葉影間鳴叫求偶、貓頭鷹高踞枝頭尋覓獵物，都讓靜謐的夜晚充滿生機。在生氣蓬勃的夏夜，不妨走進台北的夜觀勝地，探索這座城市充滿生命力的樣貌。

與野生動物共存的城市生態

一般認為高度開發的城市缺乏自然生態，但台北市因群山環抱，加上東北季風帶來豐沛雨水，滋養出豐沃的環境，使得城市四周的山林成為生物的重要棲地，孕育出多樣化的動植物生態。

生態導覽團隊「台北城市狩獵」共同負責人蕭世祥點出，台北的生物種類豐富，並擁有交通便利、親山步道完善等優勢，使人們更容易親近自然，而兼具生態體驗及環境教育內涵的生態旅遊，則可讓人們理解自身與生物互依互存的共生關係，進一步產生保育意識。

在天母古道夜觀時不妨抬頭留意樹冠，有機會觀察到棲息於枝頭的領角鴞。 （攝影／蘇立坤）

豐富的夜間觀察體驗

人類活動多半集中於白天，以致許多城市裡的野生動物會避開白晝時段出沒，加上隨著黑夜降臨，昏暗光線下較不易被天敵察覺，氣溫也轉為涼爽舒適，很多動物傾向此時外出活動，除了原本夜行性的動物，開始有更多動物漸漸習慣晝伏夜出的生活。

蕭世祥說明，相較於白天以蝴蝶、蜻蜓等昆蟲及鳥類為主要觀察對象，夜間觀察有更高機率看見蛙類、蛇類等不同動物，尤其夏天是生物活躍的時節，夜觀時不妨多留意樹冠、林間、溪溝、甚或是腳邊的落葉堆，都可能發現意想不到的驚喜。此外，蕭世祥也分享，夜裡城市相對安靜，更容易循聲發現動物，例如在林間聽見類似狗吠的鳴聲，很可能來自求偶的貢德氏赤蛙。

他提醒，民眾若想進行夜間生態觀察，建議穿著長褲與包腳鞋、攜帶照明設備，行前須充分了解步道環境資訊，並多方參考網友分享的經驗與照片，準備充足後，便可安心展開夜間自然探索。

在天母古道夜觀時不妨抬頭留意樹冠，有機會觀察到棲息於枝頭的領角鴞。 （攝影／蘇立坤）

深夜活躍的動物群像

位於捷運麟光站旁的富陽自然生態公園，是蕭世祥眼中最親民的台北夜觀場域，不僅對新手友善，也適合喜歡獨自觀察生態的人。進入公園約五分鐘路程就會經過水域及陸域等不同棲地環境，可觀察到水中的魚類、水棲昆蟲及多種蛙類，而經常來此散步的民眾都很熟悉大赤鼯鼠等動物出沒的熱點，近年更有山友在入夜前於此巧遇食蟹獴。此外，台北樹蛙、渡邊氏長吻白蠟蟬、螢火蟲也都是園區裡熱門的生態觀察物種。

陽明山南側的天母古道同為夜觀勝地，蕭世祥分享，循著古道而行，可見多種蛙類蹲踞在葉面或溪溝、紅斑蛇鑽出落葉堆又旋即消失。同時，山羌的鳴叫迴盪山間，樹冠上則佇立著靜默的領角鴞。這些不期而遇的瞬間令人欣喜，也讓人意識到野生動物的棲地就在人類平時生活的場域中。他也補充，雖然天母古道安全好走，但還是建議結伴同行或與有夜觀經驗者一同前往，可減少夜行山林的畏懼感。

夏夜出沒的蛙類與蛇類

「夏天是青蛙活躍的季節，即便不是在繁殖期的青蛙，也會因為氣溫升高、身體能量足夠而較常外出活動。」蕭世祥透露，在天母古道有機會看見台灣特有種斯文豪氏赤蛙，一般體色多為棕、綠或兩色錯雜變化，但有時會呈現夢幻的神祕藍，有可能是因為缺乏黃色素所致，就目前所知，此種少見的藍色青蛙僅分布於陽明山等台灣北部山區。

「在青蛙活躍的地點，也較容易觀察到以青蛙為食的蛇類。」蕭世祥補充，天母古道也是台北親山步道中蛇類多樣性高的區域，其中還棲息罕見的保育類動物環紋赤蛇。他也提醒，在野外遇蛇無須驚慌，由於蛇的攻擊範圍有限，且遇到人類都會迅速離去，所以只要往後退避即可。若無法辨識蛇的種類，則不宜貿然靠近觀察，應保持距離，確保自身與動物的安全。

在城市近郊夜觀昆蟲

坐落貓空山區的台北指南宮，不但是夜景勝地，也是夜觀昆蟲的理想地點。蕭世祥指出，夜間燈火通明的廟宇宛如巨大光源，吸引林間的昆蟲趨光而來，例如長尾水青蛾、眉紋天蠶蛾、皇蛾或鬼豔鍬形蟲等，都有機會在此看見。他也提醒來此夜觀的民眾，在野外欣賞昆蟲就好，勿將牠們帶回家。

天母古道是蛇類多樣性高的區域，夜觀時有機會看見紅斑蛇。 （攝影／蘇立坤）

蕭世祥分享，過去在台北近郊帶領夜觀時，曾有成員觀察到原以為在國外才能看見的長尾水青蛾，當下非常興奮，也更認識自身所處環境的生態。即便是長年在台北從事夜間生態觀察的他，當遇見不曾親眼目睹的生物或生物行為時，仍如新手般雀躍不已，「有次看見棕靜螳舉起前腳、大展翅膀，這種示威姿態非常漂亮，但在野外並不常見。」蕭世祥每每期待遇見隱身淺山、不易察覺的動物身影，此種蘊藏於大自然中的未知、神祕與驚喜，即是夜觀最迷人之處。

星光下夜遊動物園

除了走進郊野觀察夜間生態，臺北市立動物園暑假週六夜晚亦會化身星光動物園，將多處展區延長開放至夜間，成為夏日另一種夜遊選擇。今年首度開放沙澳區夜間野餐，同時規畫寓教於樂的保育主題活動，邀請民眾一同守護、尊重動物生命。此外，園方特別策畫連續八週、包含河馬、馬來長吻鱷、兩棲爬蟲、歐亞水獺、馬來虎、黑腳企鵝、亞洲象及紅毛猩猩等八種動物的消暑特輯，邀請大家認識動物們的清涼對策，每週六將有日、夜間不同主題活動，讓民眾一探有趣的動物習性。

無論是在林間步道觀察夜間生態，或是參與動物園的夏日夜遊，都能讓人重新認識人與動物的關係。夏夜不妨走入都市與山林的交會之地，看見台北另一種截然不同的夜間樣貌。

歐亞水獺為臺北市立動物園暑期活動主題動物之一。 （圖／臺北市立動物園）

臺北市立動物園暑期週六夜間開放

日期：7/5（六）～8/23（六）部分區域延長開放至21時

地點：臺北市立動物園夜間開放區域

*16時後全票均一價60元

【完整內容請見《台北畫刊》681期】。