快訊

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

生態夜觀 城市夜間自然探尋

聯合新聞網／ 臺北畫刊
棲息於潮溼溪溝的藍色斯文豪氏赤蛙僅分布於陽明山一帶。 （攝影／蘇立坤）
棲息於潮溼溪溝的藍色斯文豪氏赤蛙僅分布於陽明山一帶。 （攝影／蘇立坤）

【文・Edith　攝影・蘇立坤】

【圖・臺北市立動物園】

夜幕降臨，城市看似歸於沉靜，但有許多野生動物此時才開始活躍起來，蛙類在葉影間鳴叫求偶、貓頭鷹高踞枝頭尋覓獵物，都讓靜謐的夜晚充滿生機。在生氣蓬勃的夏夜，不妨走進台北的夜觀勝地，探索這座城市充滿生命力的樣貌。

與野生動物共存的城市生態

一般認為高度開發的城市缺乏自然生態，但台北市因群山環抱，加上東北季風帶來豐沛雨水，滋養出豐沃的環境，使得城市四周的山林成為生物的重要棲地，孕育出多樣化的動植物生態。

生態導覽團隊「台北城市狩獵」共同負責人蕭世祥點出，台北的生物種類豐富，並擁有交通便利、親山步道完善等優勢，使人們更容易親近自然，而兼具生態體驗及環境教育內涵的生態旅遊，則可讓人們理解自身與生物互依互存的共生關係，進一步產生保育意識。

在天母古道夜觀時不妨抬頭留意樹冠，有機會觀察到棲息於枝頭的領角鴞。 （攝影／蘇立坤）
在天母古道夜觀時不妨抬頭留意樹冠，有機會觀察到棲息於枝頭的領角鴞。 （攝影／蘇立坤）

豐富的夜間觀察體驗

人類活動多半集中於白天，以致許多城市裡的野生動物會避開白晝時段出沒，加上隨著黑夜降臨，昏暗光線下較不易被天敵察覺，氣溫也轉為涼爽舒適，很多動物傾向此時外出活動，除了原本夜行性的動物，開始有更多動物漸漸習慣晝伏夜出的生活。

蕭世祥說明，相較於白天以蝴蝶、蜻蜓等昆蟲及鳥類為主要觀察對象，夜間觀察有更高機率看見蛙類、蛇類等不同動物，尤其夏天是生物活躍的時節，夜觀時不妨多留意樹冠、林間、溪溝、甚或是腳邊的落葉堆，都可能發現意想不到的驚喜。此外，蕭世祥也分享，夜裡城市相對安靜，更容易循聲發現動物，例如在林間聽見類似狗吠的鳴聲，很可能來自求偶的貢德氏赤蛙。

他提醒，民眾若想進行夜間生態觀察，建議穿著長褲與包腳鞋、攜帶照明設備，行前須充分了解步道環境資訊，並多方參考網友分享的經驗與照片，準備充足後，便可安心展開夜間自然探索。

在天母古道夜觀時不妨抬頭留意樹冠，有機會觀察到棲息於枝頭的領角鴞。　 （攝影／蘇立坤）
在天母古道夜觀時不妨抬頭留意樹冠，有機會觀察到棲息於枝頭的領角鴞。　 （攝影／蘇立坤）

深夜活躍的動物群像

位於捷運麟光站旁的富陽自然生態公園，是蕭世祥眼中最親民的台北夜觀場域，不僅對新手友善，也適合喜歡獨自觀察生態的人。進入公園約五分鐘路程就會經過水域及陸域等不同棲地環境，可觀察到水中的魚類、水棲昆蟲及多種蛙類，而經常來此散步的民眾都很熟悉大赤鼯鼠等動物出沒的熱點，近年更有山友在入夜前於此巧遇食蟹獴。此外，台北樹蛙、渡邊氏長吻白蠟蟬、螢火蟲也都是園區裡熱門的生態觀察物種。

陽明山南側的天母古道同為夜觀勝地，蕭世祥分享，循著古道而行，可見多種蛙類蹲踞在葉面或溪溝、紅斑蛇鑽出落葉堆又旋即消失。同時，山羌的鳴叫迴盪山間，樹冠上則佇立著靜默的領角鴞。這些不期而遇的瞬間令人欣喜，也讓人意識到野生動物的棲地就在人類平時生活的場域中。他也補充，雖然天母古道安全好走，但還是建議結伴同行或與有夜觀經驗者一同前往，可減少夜行山林的畏懼感。

夏夜出沒的蛙類與蛇類

「夏天是青蛙活躍的季節，即便不是在繁殖期的青蛙，也會因為氣溫升高、身體能量足夠而較常外出活動。」蕭世祥透露，在天母古道有機會看見台灣特有種斯文豪氏赤蛙，一般體色多為棕、綠或兩色錯雜變化，但有時會呈現夢幻的神祕藍，有可能是因為缺乏黃色素所致，就目前所知，此種少見的藍色青蛙僅分布於陽明山等台灣北部山區。

「在青蛙活躍的地點，也較容易觀察到以青蛙為食的蛇類。」蕭世祥補充，天母古道也是台北親山步道中蛇類多樣性高的區域，其中還棲息罕見的保育類動物環紋赤蛇。他也提醒，在野外遇蛇無須驚慌，由於蛇的攻擊範圍有限，且遇到人類都會迅速離去，所以只要往後退避即可。若無法辨識蛇的種類，則不宜貿然靠近觀察，應保持距離，確保自身與動物的安全。

在城市近郊夜觀昆蟲

坐落貓空山區的台北指南宮，不但是夜景勝地，也是夜觀昆蟲的理想地點。蕭世祥指出，夜間燈火通明的廟宇宛如巨大光源，吸引林間的昆蟲趨光而來，例如長尾水青蛾、眉紋天蠶蛾、皇蛾或鬼豔鍬形蟲等，都有機會在此看見。他也提醒來此夜觀的民眾，在野外欣賞昆蟲就好，勿將牠們帶回家。

天母古道是蛇類多樣性高的區域，夜觀時有機會看見紅斑蛇。 （攝影／蘇立坤）
天母古道是蛇類多樣性高的區域，夜觀時有機會看見紅斑蛇。 （攝影／蘇立坤）

蕭世祥分享，過去在台北近郊帶領夜觀時，曾有成員觀察到原以為在國外才能看見的長尾水青蛾，當下非常興奮，也更認識自身所處環境的生態。即便是長年在台北從事夜間生態觀察的他，當遇見不曾親眼目睹的生物或生物行為時，仍如新手般雀躍不已，「有次看見棕靜螳舉起前腳、大展翅膀，這種示威姿態非常漂亮，但在野外並不常見。」蕭世祥每每期待遇見隱身淺山、不易察覺的動物身影，此種蘊藏於大自然中的未知、神祕與驚喜，即是夜觀最迷人之處。

星光下夜遊動物園

除了走進郊野觀察夜間生態，臺北市立動物園暑假週六夜晚亦會化身星光動物園，將多處展區延長開放至夜間，成為夏日另一種夜遊選擇。今年首度開放沙澳區夜間野餐，同時規畫寓教於樂的保育主題活動，邀請民眾一同守護、尊重動物生命。此外，園方特別策畫連續八週、包含河馬、馬來長吻鱷、兩棲爬蟲、歐亞水獺、馬來虎、黑腳企鵝、亞洲象及紅毛猩猩等八種動物的消暑特輯，邀請大家認識動物們的清涼對策，每週六將有日、夜間不同主題活動，讓民眾一探有趣的動物習性。

無論是在林間步道觀察夜間生態，或是參與動物園的夏日夜遊，都能讓人重新認識人與動物的關係。夏夜不妨走入都市與山林的交會之地，看見台北另一種截然不同的夜間樣貌。

歐亞水獺為臺北市立動物園暑期活動主題動物之一。 （圖／臺北市立動物園）
歐亞水獺為臺北市立動物園暑期活動主題動物之一。 （圖／臺北市立動物園）

臺北市立動物園暑期週六夜間開放

日期：7/5（六）～8/23（六）部分區域延長開放至21時

地點：臺北市立動物園夜間開放區域

*16時後全票均一價60元

【完整內容請見《台北畫刊》681期】。

台北畫刊681期-都市與自然間的夏日輕旅
台北畫刊681期-都市與自然間的夏日輕旅

臺北畫刊

追蹤

延伸閱讀

「汗水」吸引抓動物園6隻蝴蝶 昆蟲迷偷蝶想給兒觀賞遭訴

新北捕蛇案高於去年 動保處提醒「3不5要」避人蛇衝突

南投電器行竟養第一級保育類動物 花18萬買鸚鵡下場曝

廚房現一捆「繩索」 住戶差點誤撿竟是毒蛇急報警

相關新聞

臺北戲劇獎首登場 點亮劇場榮耀時刻

從黑盒子般的實驗小劇場，到大型劇院的華麗舞台，無數劇場人以其才華、熱情及對夢想的追尋，在台北寫下獨特的文化風景。2024年創立的「臺北戲劇獎」，以台灣劇場活動最活躍的台北為舞台，打造屬於劇場人的榮耀時刻，也為台灣劇場產業開啟新篇章。

市場裡的午茶時光 用味蕾體驗城市文化

走進台北的傳統市場，如同走進一座展示在地生活的城市博物館。這些市場不僅承載著鄰里間的集體記憶，隨著創意職人的加入，更展現耳目一新的風貌，「2025臺北傳統市場節」便以「點心運動會」為主題，吸引市場職人一展身手，等著老饕們前來一探究竟。

雲水之間的南港風景 探尋城市水文記憶

南港曾為埤塘錯落之地，隨著都市發展與產業轉型，昔日的水文地景已轉化為公園綠地與民眾日常的休憩場域。捷運昆陽及南港站正坐落於這片水系縱橫之地，夏日時節不妨沿著水畔散步、賞景，感受自然與都市共生的節奏，展開一場輕快的夏日漫遊。

生態夜觀 城市夜間自然探尋

夜幕降臨，城市看似歸於沉靜，但有許多野生動物此時才開始活躍起來，蛙類在葉影間鳴叫求偶、貓頭鷹高踞枝頭尋覓獵物，都讓靜謐的夜晚充滿生機。在生氣蓬勃的夏夜，不妨走進台北的夜觀勝地，探索這座城市充滿生命力的樣貌。

風格山旅 都會山系生活節奏

會與自然相依的台北，群山環繞、交通便利，讓生活其中的人們，在市區就能望見稜線起伏的山巒，更可在半小時內置身山林。YouTuber「柯式野生活」柯柯與喜愛自然的作家陳德政從切換台北都會與山林間的日常生活場景談起，分享城市山系生活風格，以及適合夏日的親山旅行路線。

水岸輕旅 愜意出走悠閒迎夏

台北近在咫尺的水岸，是夏日放鬆、納涼的絕佳去處，豔陽下戲水嬉沙的孩子、草坡上野餐的小家庭及星夜煙火下的浪漫旅人，紛紛展現夏日水岸旅行的不同姿態。今夏不妨放慢腳步，在水畔感受台北悠然的城市節奏。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。