水岸輕旅 愜意出走悠閒迎夏

【文・Edith 攝影・王均峰、鄭宗易】

【圖・台北市工務局水利工程處】

台北近在咫尺的水岸，是夏日放鬆、納涼的絕佳去處，豔陽下戲水嬉沙的孩子、草坡上野餐的小家庭及星夜煙火下的浪漫旅人，紛紛展現夏日水岸旅行的不同姿態。今夏不妨放慢腳步，在水畔感受台北悠然的城市節奏。

親子同樂水岸憩遊

「台北的河濱就像台北市民的後花園，無需事先規畫，只要帶張野餐墊、一籃點心，就可以舒舒服服躺在草地上享受陽光。」台北市工務局水利工程處處長張凱堯點出，環繞台北市的28座河濱公園、長達112公里的河濱自行車道，是民眾日常輕旅的最佳去處，而沿著河岸設置的戲水區，更是夏日玩水的樂園。

張凱堯分享，大佳河濱公園的共融式遊戲場是以海洋為主題的戲水樂園，設置各式噴水設施，孩子們不但能踩著冰涼水花奔跑、打水仗，一消炙熱暑氣，還可盡情遊玩共融式沙坑、沙桌、鞦韆和貝殼溜滑梯等遊具。而百齡左岸河濱公園的小蟹戲水區同樣是玩水天堂，設有噴水設施及攀爬遊具，整個暑假天天提供5次噴水時段，從高處水桶傾瀉而下的清涼水瀑，到噴水溜滑梯帶來的暢快刺激，都能讓孩子盡情享受消暑的涼快。

滯洪池改造的金瑞治水園區是休憩與賞景的好去處。 （圖／台北市工務局水利工程處）

城市水岸戶外探索

炎炎夏日若想從事戶外活動，但又覺得跑步、單車運動酷熱難耐，想嘗試不同的休閒選擇，張凱堯首先推薦近年蔚為風潮的攀岩運動。位於公館水岸的免費公共攀岩場，設有一座高達4公尺的攀岩設施及岩塔、一座高1.6公尺的兒童抱石場，讓大、小朋友都能挑戰飛岩走壁的刺激感，享受戶外冒險的趣味。張凱堯提醒，攀岩須具備專注力、技術及基本體能，因此使用場地時須注意自身安全、量力而為，才能快樂且安全地享受攀岩樂趣。

此外，張凱堯也推薦位於華中河濱公園的華中露營場，這裡是台灣少見坐落於都會區的露營區，不但提供草地帳篷營位，更設置露營拖車，車內配備卧室、客廳、浴廁、冷暖氣及電視，也提供小天幕與戶外野餐桌椅，讓民眾輕鬆體驗露營樂趣。此外，營地坐落新店溪畔，入夜可在水岸涼風吹拂中眺望河景、彼岸的萬家燈火，留下難忘的城市露營回憶。

親近生態水域悠遊

除了水岸邊的遊憩空間，張凱堯也分享兼具生態與滯洪功能的大溝溪生態治水園區，這裡不但是夏日玩水的絕佳去處，夏季日間溪邊還常見翠鳥、小白鷺，樹梢還有赤腹松鼠或台灣藍鵲穿梭。傍晚時分，在大溝溪涵洞口可見大量台灣葉鼻蝠及東亞摺翅蝠傾巢而出，入夜後則能聽見蟲鳴蛙叫、領角鴞鳴唱聲，處處是驚喜。

而入夏後正是觀察蜻蜓的最佳時節，張凱堯進一步分享，同樣為滯洪池改造的金瑞治水園區是兩生類、爬蟲類、蜻蛉與蝴蝶的樂園，此處更記錄到多達69種、超過全台三分之一的蜻蜓種類。民眾可以沿著環湖步道觀察蜻蜓，並在融入地景的「金瑞田嬰小屋」休息。這座木造小屋以彩色玻璃呈現如蜻蜓翅翼般的光影，不僅呼應生態特色，更成為賞景的絕佳地點，置身其中可感受山林微風與滯洪池水氣的沁涼氣息，令人心曠神怡。

位於淡水河與基隆河匯流處的社子島溼地，也是張凱堯推薦的夏日景點。夏季時水筆仔及苦林盤的白花盛開，螃蟹及彈塗魚也迎來最活躍的時節，尤其退潮時泥灘上的螃蟹與彈塗魚大量出沒，水鳥則飛來捕捉魚、蟹飽餐一頓，正是適合觀察潮間帶生態的時機。

淡水河畔節慶行旅

溼地展現水岸的豐饒，碼頭則加映水岸的另一種風情。近年大稻埕、關渡碼頭因遊憩設施的規畫與藍色水路的串聯，成為別具特色的旅行勝地。黃昏時在碼頭雅座眺望夕陽、夜幕低垂之際放鬆小酌、欣賞音樂演出，堪稱水岸輕旅最佳選擇。

大稻埕夏日節的煙火秀點亮淡水河岸。 （攝影／鄭宗易）

每年夏季於大稻埕碼頭登場的「大稻埕夏日節」，今年將於八月展開，這場結合煙火、音樂、美食的夏日慶典，除了將施放四場煙火、舉辦五場音樂會，更與藍色水路業者合作，於活動期間每週規畫不同主題日並推出限量船票優惠，讓民眾享受精彩浪漫的水岸夜生活。

重新看見水城魅力

張凱堯補充，台北是依傍淡水河興起的城市，然而隨著都市發展，高築的堤防漸漸隔絕了河流與居民。如今台北正透過一系列水岸環境規畫，讓淡水河重新回到台北人的日常生活，例如規畫中的「淡水河水岸空間環境營造計畫」，便透過設置水岸步道、敦煌水上遊憩基地、景觀跨橋、擴大大稻埕碼頭活動空間等規畫，重新形塑淡水河的水岸風景，也讓人們看見台北作為水城的魅力。

晴朗的夏日，不妨從離家最近的水岸開始，無論是踩水納涼還是走進近郊水畔與自然為伴，都是感受台北夏日魅力的絕佳方式。

在社子島溼地可觀察到彈塗魚、招潮蟹等生物。 （圖／台北市工務局水利工程處）

2025大稻埕夏日節

時間：8/6（三）～8/30（六）

地點：大稻埕碼頭、延平河濱公園、迪化街永樂廣場

煙火施放日：8/6（三）、8/13（三）、8/20（三）、8/30（六）

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【完整內容請見《台北畫刊》681期】。