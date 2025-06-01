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嘗一口北投滋味 徜徉草山好食光

聯合新聞網／ 臺北畫刊
用關渡平原所產稻米做成的米食點心，延續了北投百年來的蓬萊米歷史。 （圖／八仙六代園）
用關渡平原所產稻米做成的米食點心，延續了北投百年來的蓬萊米歷史。 （圖／八仙六代園）

【文・Alice.C 攝影・王漢順】

【圖・八仙六代園、北投區農會】

北投涵蓋關渡平原及大屯火山群，多元地形與其氣候特性，加上富含養分的土壤、穩定且潔淨的灌溉水源，使這片土地成為台北重要的農業產地。北投歐式麵包店創辦人陳心絨長期與北投小農合作，將在地農產融入各式風味麵包，她也樂於與每位到訪者分享北投的山田滋味，引領人們認識這片風土的故事。

蓬萊米與紅茶 翻轉台灣飲食習慣

「關渡平原是台北的稻米產地，但鮮為人知的是，北投其實也是台灣蓬萊米的起點。」陳心絨分享，早期台灣人主要食用在來米，直到1920年代，日本人在陽明山竹子湖建立育種基地「蓬萊米原種田」，並成功突破 稻作改良技術，培育出品質優良的蓬萊米，並在政府的積極推廣下，蓬萊米栽種面積迅速擴增、產量提升，也逐漸被台灣人接受，後來更成為台灣餐桌上的主流，這段從北投開始的稻作歷史，見證了台灣米食文化的重要轉變。

另一項影響台灣人飲食至深的北投農產，就是赫赫有名的草山紅茶。北投的紅茶歷史也可追溯至日本時代，「早期北投、三芝一帶，很多地方都有種紅茶。」陳心絨說道，陽明山因水氣充沛非常適合種植茶葉，當時日本政府引進紅茶，並於台灣設立多處茶業試驗場，逐步建立起茶葉加工與出口體系，是台灣的重要外銷產業。儘管北投的紅茶產業於戰後漸趨式微，但也讓原本只習慣喝中國茶的台灣人普遍接受飲用紅茶，如今北投許多老茶樹多已改植其他作物，但昔日的焙茶技術，成為北投古早味紅茶的基礎。

桶柑是北投具代表性的農作物，製成果酒後成為絕佳的伴手禮。 （攝影／王漢順）
桶柑是北投具代表性的農作物，製成果酒後成為絕佳的伴手禮。 （攝影／王漢順）

桶柑與酸楊桃 北投果香記憶

除了蓬萊米與茶葉，問起哪種作物最能代表北投？陳心絨毫不猶豫地回答：「當然是桶柑！」陽明山強勁的東北季風，使桶柑的生長期延長、糖分累積更豐富，風味也因此更為層次分明，享有「草山柑」的美譽。

陳心絨回憶老一輩農民曾說：「以前桶柑盛產時，一年的收入可以在山下買一間房子。」足以說明桶柑在1950至1970年代的經濟價值。當時從果農種植、採收、加工到販售，桶柑的產業鏈已非常成熟，甚至還與食品工業接軌。例如，位於北投的「台灣森永製菓公司」會到山上大量收購桶柑，加工製成台灣孩子童年記憶中香甜濃郁的糖果。現在桶柑的經濟量體雖不如從前龐大，但仍是北投極具代表性的經濟作物。

而北投酸楊桃的風味，同樣深植於許多人的記憶中，「大家即使沒吃過酸楊桃，也應該有喝過。」陳心絨說明，酸楊桃這種原生、風味酸澀的山果，非常適合製成果汁及果乾，台灣人家喻戶曉的老牌飲料「黑面蔡楊桃汁」，正是收購北投的酸楊桃製成。如今那些老楊桃樹多已超過百歲，依然靜靜矗立在山林間，見證著北投農業與台灣常民飲料不可分割的共同記憶。

「普羅旺斯bakery & café」以北投特色農產製成美味的歐式麵包及餅乾。 （攝影／王漢順）
「普羅旺斯bakery & café」以北投特色農產製成美味的歐式麵包及餅乾。 （攝影／王漢順）

初夏風土之旅 與生態保育共行

陳心絨指出，北投因涵蓋陽明山國家公園，開發受到限制，農地因而得以保存下來，成為台北市少數仍保有完整農業系統的地區。陳心絨特別提到，現在陽明山上有越來越多農場申請取得「綠色保育標章」，這是農業部林業及自然保育署針對保育區域推行的農業認證制度。獲得標章的農場需遵守不使用農藥、化肥、除草劑的環境友善耕作方式，以保育生態為目標。她強調：「這些認證不只是帶給消費者信任，更是對土地永續的承諾。」

這些採取友善耕作的農場，也是民眾接觸自然、體驗食農教育的好去處。陳心絨表示，春夏之交是北投最美的時節，她建議民眾來趟結合農業與風土的主題小旅行，從竹子湖開始，先拜訪「蓬萊米原種田故事館」，了解台灣稻米品種演進的歷史，再前往「大梯田花卉生態農園」，五月看繡球花、六月賞金針花。接著到「竹子湖藍鵲農園」親手做米篩目，或參加以地瓜為主題的手作甜點課，亦可造訪「二崎生態休閒農場」近距離觀察獨角仙，或親自挖掘綠竹筍，感受貼近自然、土地的樂趣。而鄰近的清天宮步道風景優美、平緩易行，沿途還能遇見小農市集販售當日現採的新鮮蔬果，感受北投最原生的魅力。

「二崎生態休閒農場」舉辦採綠竹筍活動，讓孩子體驗食農樂趣。 （圖／北投區農會）
「二崎生態休閒農場」舉辦採綠竹筍活動，讓孩子體驗食農樂趣。 （圖／北投區農會）

把風土打包成禮 北投滋味帶回家

除了體驗食農樂趣，許多在地商家也與農家合作推出以北投特色農產研發的伴手禮。像是「普羅旺斯bakery & café」與「泉源農場」攜手開發出硫磺磚桶柑酥、桶柑果醬與桶柑酒等商品，北投市場的老字號「來來製麵」與「隨野家」、「十八份農園」合作推出彈牙的雞蛋麵與拌醬，而甜點名店「拾米屋」則選用北投多家農場的香草與鮮果，製成風味絕佳的手工餅乾。這些四季皆宜的伴手禮，展現了北投豐饒的風土滋味。

「我希望人們來北投，不只是泡泡溫泉、吃吃野菜就離開，而是能真正把這片土地的滋味與故事帶回家。」對陳心絨而言，北投農產不僅蘊含溫泉與山林孕育的氣味，更是積累時代記憶的情感滋味，她希望藉由這些承載北投風土的農產，將土地的故事世代傳承下去。

初夏時節正適合漫遊竹子湖，欣賞繡球花海。 （圖／北投區農會）
初夏時節正適合漫遊竹子湖，欣賞繡球花海。 （圖／北投區農會）

飲酒過量，有害健康

【完整內容請見《台北畫刊》680期】。

台北畫刊680期-2025雙北世界壯年運動會在台北
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